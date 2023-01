ยาสเตร็มสก้า เที่ยวหัวหิน-หมู่บ้านช้าง ก่อนสู้ศึกหวดไทยแลนด์ โอเพ่น บาย อีเอ

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันเทนนิสหญิง ดับเบิลยูทีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ทัวร์นาเมนท์ ดับเบิลยูทีเอ 250 รายการ “ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,375,000 บาท ณ ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ล่าสุดบรรดานักเทนนิสระดับโลกได้เดินทางมาถึงเมืองหัวหินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดายาน่า ยาสเตร็มสก้า นักเทนนิสจากยูเครน วัย 22 ปี ดีกรีแชมป์หญิงเดี่ยวศึกเทนนิส ไทยแลนด์ โอเพ่น ปี 2019 ที่เคยขึ้นไปเป็นมือ 21 ของโลกมาแล้ว และปัจจุบันเป็นมือ 101 ของโลก เป็นหนึ่งในนักเทนนิสระดับโลกที่เดินทางมาถึงแล้วเช่นกัน

โดย ดายาน่า ยาสเตร็มสก้า ได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุด พักจากการฝึกซ้อม เดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองหัวหิน อาทิ หมู่บ้านช้างหัวหิน เป็นต้น

ดายาน่า ยาสเตร็มสก้า ยังได้โพสภาพและพิมพ์ข้อความบนเฟสบุ๊คส่วนตัวด้วยว่า Enjoyed my day off in Hua Hin ❤️🫶🏼 nice to be back here 🥰 ก่อนที่เจ้าตัวจะเข้าร่วมการแข่งขัน “ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ” ต่อไป

ด้านนักเทนนิสหญิงไทยที่ได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ “ลักส์” ลักษิกา คำขำ, “พราว” ชมภู่ทิพย์ จันดาเขต, “ออมสิน” อัญชิสา ฉันทะ, “เอิร์ธ” เพียงธาร ผลิพืช และ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี ได้ทำการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วเช่นกัน ณ ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ