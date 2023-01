เยาวชนแดนใต้กว่า 3 พันคน ร่วมคัดฝีเท้า KTAXA Academy เฟ้นสุดยอดแข้ง

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” Season 3 เดินทางมาถึงสนามที่ 2 แล้ว ซึ่งเป็นการคัดเลือกโซนภาคใต้ จัดขึ้นที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองกะทู้ จ.ภูเก็ต โดย “กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต” เปิดคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล รับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และทุนซื้ออุปกรณ์กีฬาคนละ 8,000 บาท

ในการคัดเลือกรอบภาคใต้มีเยาวชนชาย อายุ 13-15 ปี (เกิดระหว่าง 1 มกราคม 2550-31 ธันวาคม 2552) กว่า 300 คน ร่วมทดสอบฝีเท้า ในกิจกรรมช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก น.ส.สุกัญญา อิสรานุวัฒน์ชัย รองประธานอาวุโส ฝ่ายสื่อสารการตลาด และภาพลักษณ์องค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตเป็นประธาน ร่วมด้วย นายกิตติศักดิ์ บุญเอิบ ประธานสภาเทศบาลเมืองกะทู้, น.ส.เรณู มามาตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา, นายวิชัย ใจใส่ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกะทู้ และ “โค้ชแดง” นายทรงยศ กลิ่นศรีสุข ร่วมเปิดงาน

การทดสอบ และคัดเลือก เป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีม ความเข้าใจในเกม และการนำทักษะส่วนบุคคลมาใช้ในการเล่นร่วมกับผู้อื่น เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในสนามคัดเลือก จ.ภูเก็ต ได้แก่ ด.ช.ธรณ์ธันย์ โชคพัชรอมร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย, ด.ช.ชยุต อินชำนาญ โรงเรียนปลูกปัญญา และ ด.ญ.สิรามล มีเสน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะฟุตบอลเยาวชนไทยสู่มาตราฐานสากล และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งบริษัทยังคงพร้อมจะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อสามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.095-347-1888 หรือ โทร.1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง