‘สเปอร์ส’ ยืม ‘ปอร์โร่’ ร่วมทีมสมใจ มีออปชั่นซื้อขาด 40 ล้านปอนด์

ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ คว้าตัวเปโดร ปอร์โร่ แบ๊กขวาของสปอร์ติ้ง ลิสบอน ไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัว พร้อมออปชั่นซื้อขาดที่ 40 ล้านปอนด์ (1,618.14 ล้านบาท) หลังจากตามจีบมาตลอดเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ปอร์โร่วัย 23 ปี เคยเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แต่ไม่ได้รับโอกาสลงสนาม จึงย้ายไปอยู่กับสปอร์ติ้ง ลิสบอน ด้วยสัญญายืมตัว เมื่อปี 2020 ก่อนย้ายแบบซื้อขาดเมื่อปีก่อน และกลับมาอังกฤษอีกครั้งในการย้ายทีมครั้งนี้

