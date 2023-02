สาวไต้หวันปราบจีน ผงาดแชมป์หญิงคู่ ปิดฉากเทนนิส ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023

การแข่งขันเทนนิสหญิง ดับเบิลยูทีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ทัวร์นาเมนท์ ดับเบิลยูทีเอ 250 รายการ “ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,375,000 บาท ณ ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ เมื่อคืนวันที่ 5 กุมภาพันธ์ เป็นวันสุดท้าย

ประเภทหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ คู่นักหวดจากไต้หวัน ชาน เฮา-ชิง อายุ 29 ปี และหวู ฟาง-เซียน อายุ 23 ปี มือคู่อันดับ 35 และ 146 ของโลกตามลำดับ ผนึกกำลังเอาชนะ คู่นักหวดจากจีน จู หลิน อายุ 29 ปี และหวัง ซินหยู อายุ 21 ปี มือคู่อันดับ 102 และ 125 ของโลกตามลำดับ ได้ 2-0 เซต 6-1 และ 7-6 ไทเบรก 8-6

Advertisment

ชาน เฮา-ชิง และ หวู ฟาง-เซียน คว้าแชมป์ประเภทหญิงคู่ไปครอง พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน 12,447 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 410,751 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก คนละ 280 แต้ม ในขณะที่ รองแชมป์หญิงคู่ จู หลิน และ หวัง ซินหยู ได้รับเงินรางวัลร่วมกัน 7,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 231,000 บาท และคะแนน คนละ 180 แต้ม

Advertisement

จากผลการแข่งขันหญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ ดังกล่าว ส่งผลให้ จู หลิน นักเทนนิสจีน ที่ได้แชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว “ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ” ไปแล้วก่อนหน้า ได้รางวัลจากรองแชมป์ประเภทคู่อีก 1 รางวัลด้วย

หลังการแข่งขัน ได้มีพิธีมอบรางวัลให้นักกีฬาประเภทหญิงคู่ โดยคู่แชมป์ ได้รับดอกไม้จาก นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย กรรมการบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และได้รับถาดรางวัลจาก มร.แอนดรูส์ เชง New Kinpo Group CEO and Chief Strategy Officer บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Advertisement

ในขณะที่คู่รองแชมป์ ได้รับดอกไม้จาก นายภราดร ศรีชาพันธุ์ กับ มร.แกรนด์ คาปิโอ ในฐานะผู้อำนวยการการจัดการแข่งขันร่วมฯ และได้รับถาดรางวัลจาก นายคงสิทธิ์ โจวกิจเจริญ Managing Director of Cal-Comp Electronics (Thailand) Public Limited Company and Chief Operating Officer of New Kinpo Group

การแข่งขันเทนนิสหญิง ดับเบิลยูทีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ทัวร์นาเมนท์ ดับเบิลยูทีเอ 250 รายการ “ไทยแลนด์ โอเพ่น 2023 พรีเซนเต็ด บาย อีเอ” ประสบความสำเร็จได้ มาจากการสนับสนุนของ สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง (WTA), สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท แคล-คอมพ์ ออโตเมชั่น แอนด์ อินดัสเทรียล 4.0 เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารออมสิน, บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยดริ้งค์ จำกัด โดยเครื่องดื่มอัดลมทางเลือกเพื่อสุขภาพ 100 พลัส, ไอเอชจี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท, บริษัท ช การช่าง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน), บี กริม, บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน), APG สปอร์ต เอเจนซี่, ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Wilson, กลุ่มบริษัท พราว, โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท วานา นาวา หัวหิน, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล หัวหิน รีสอร์ท,โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ภูเก็ต รีสอร์ท, ทรู อารีน่า หัวหิน สปอร์ต คลับ, เดอะ เลเจนด์ อารีน่า หัวหิน, สวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล หัวหิน, สวนน้ำ อันดามันดา ภูเก็ต, บลูพอร์ต หัวหิน, อินทนิล, Sixt limousine Thailand,โรงแรมไอบิส หัวหิน ​, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคอนโดมิเนียม เวหา หัวหิน