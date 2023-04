เรซซิ่ง สปิริต รูดม่านเปิด ศึก B-Quik Thailand Super Series 2023

บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่ดีที่สุดแห่งอาเซียน เตรียมเสิร์ฟความมันส์ครั้งใหญ่ เอาใจสาวกมอเตอร์สปอร์ต ด้วยศึก B-Quik Thailand Super Series ฤดูกาล 2023 สานต่อความสำเร็จพุ่งทะยานเกินคาดหมาย ด้วยจำนวนผู้ให้ความสนใจมากมายในฤดูกาลที่ผ่านมา

โดยปีนี้ บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด อัพเกรดความดุเดือดขึ้นไปอีกขั้น จากทัพใหญ่ของเหล่าทีมแข่งชั้นนำ พร้อมรถแข่งทุกรุ่นกว่าร้อยคัน และไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด กับเหล่ารถแข่งระดับซูเปอร์คาร์ที่แรงที่สุดในเมืองไทย ซึ่งทั้งหมดพร้อมแล้ว ที่จะเปิดเกมส์ดวลความเร็ว ศึกประเดิมฤดูกาล 2023 ในวันที่ 20-23 เมษายนนี้ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

ประเดิมการแข่งขันด้วยรุ่น Thailand Super Eco ตัวแข่งพิกัดเล็กสายแรง ซึ่งมี “เซอร์ไพรส์” น่าจับตามองไม่น้อย เช่น นักแข่งหน้าใหม่ “มินนี่ – สิตาวีร์ ลิ้มนันทรักษ์” ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ของนักแข่งระดับตำนาน ที่ร่วมลงทำการแข่งขัน Class C ภายใต้สังกัด Nexzter Singha Sittipol ตลอดจนการกลับมาของ “ตุ๋มติ๋ม – บัณฑิต ลัดดาแย้ม” จาก Fortron Racing Team by Vattana Motor Sport ใน Class Overall

รุ่น Thailand Super Compact เรียกได้ว่ามากับความน่าสนใจไม่แพ้กัน ตั้งแต่การขยับขึ้นไปซิ่งในรุ่น Thailand Super Compact ภายใต้สังกัด Totoya Gazoo Racing Team Thailand ของ “ณ ดล วัฒนธรรม” หลังจากคว้าตำแหน่งแชมป์ประจำปี 2022 รุ่น Thailand Super Eco ไปอย่างสวยงามในฤดูกาลที่ผ่านมา รวมถึงมีทีมแข่งที่น่าจับมองจากความร่วมมือของ 2 มือขับดีกรีไม่ธรรมดา อย่าง “อะกิ จิตรานุวัฒน์” จับคู่กับ “เศรษฐศิษฐ์ บุณยเกียรติ” ภายใต้สังกัดทีม Fortron Nexter Racing team By Vattana Motor Sport อีกด้วย

ขวัญใจสาวกมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยรุ่น Thailand Super Pickup ต้องห้ามพลาด เรียกได้ว่าปีนี้ดุเดือดมากกว่าปีที่แล้วแน่นอน มีนักแข่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 48 คัน เพราะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับ ยอดมือขับชาวออสเตรเลีย “Jaylyn Robatham” เข้าร่วมศึก Class A ในสังกัด Ford-CRE-Supavut-Liqui Moly Racing ด้วยดีกรีไม่ธรรมดา การันตีรางวัลจากสังเวียนมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกมาแล้วมากมาย เช่นเดียวกับ “แจ็ค เลมวาร์ด” เจ้าของฝีมือการขับอันดุดัน ซึ่งจะลงดวลความเร็วในกลุ่ม Class A ในนามสังกัด Aurora Ford Thailand Racing รวมถึงการป้องกันแชมป์ของธนพล ชูเจริญผล ดีกรีแชมป์ Pickup จากปีที่ผ่านมา

Advertisement

ส่วนไฮไลต์ของรายการ ต้องยกให้ความดุเดือดของบรรดารถแข่งระดับซูเปอร์คาร์ เช่น รุ่น Thailand Supercar GTC ที่เสริมทัพด้วย 2 มือขับ จากครอบครัวมอเตอร์สปอร์ต สัญชาติฟิลิปปินส์ คือ “Manasseh Manuel Caceres” ผู้เป็นพ่อ และ “Manuel Rafael Caceres” ลูกชายไฟแรงสูง แห่งสังกัด C&C Motorsport & KS Racing ตามด้วยการหวนคืนของ นักแข่งสัญชาติตุรกี “Cem Yudulmaz” จากทีม Turtle Monster Garage

ขยับขึ้นมาอีกหนึ่ง “เซอร์ไพรส์” สำคัญของปีนี้ กับการเพิ่มรุ่น Thailand Supercar GT4 ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีนักแข่งที่น่าจับตามองเข้าร่วมทำการแข่งขันในรุ่นนี้อย่างคับคั่ง เช่น “ปุ๊ – เดชาธร ภู่อัครวุฒิ” ประกบคู่กับ “แคท – ณัฐนิช ลีวัฒนาวรากุล” ในสังกัด YK Motorsports BBR By Sunoco หรือแม้แต่หัวเรือใหญ่แห่งทีม Toyota Gazoo Racing Team Thailand อย่าง “อาร์โต้ – สุทธิพงศ์ สมิตชาติ”

Advertisement

ในรุ่น Thailand Supercar GTM ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น ด้วย 2 นักแข่งสัญชาติฮ่องกง คือ Wei Fung Thong และ Sye Wai Chan ร่วมสู้ศึกภายใต้สังกัด Fire Monkey Motorsport ขณะที่สังกัด AAS Motorsport ที่ได้ 2 นักแข่งหนุ่ม“สุกี้” ณัฐจักร์ หาญจิตต์เกษม ผู้บริหารหนุ่มที่รักความเร็วเป็นชีวิตจิตใจ ประกบ “บูม” กันตธีร์ กุศิริ ลงแข่งภายใต้รถแรงอย่าง Porsche 911 GT3 Cup รับหน้าที่ในเกมส์ดวลความเร็วฤดูกาล 2023

ท้ายสุดกับรุ่น Thailand Supercar GT3 ซึ่งเปรียบได้กับแรงดึงดูดให้ยอดนักแข่งชั้นนำจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทัพนักแข่งระดับหัวแถวของเมืองไทย เช่น การกลับมาของทีม Triple Eight JMR ภายใต้รถแข่ง Mercedes – Benz AMG GT3 ทั้งยังมีทีมแข่งชั้นนำ สัญชาติไต้หวัน ที่ประกอบด้วยนักแข่งมากความสามารถอย่าง Kevin Chen เข้าร่วมทำการแข่งขัน ด้วยรถแข่ง BMW M4 GT3 ในสังกัด AAI Motorsport

ส่วน B-Quik Absolute Racing ฤดูกาลนี้ ส่งกองทัพรถแข่ง Audi R8 Evo ร่วมประลองความเร็วเต็มอัตราศึก พร้อมนักแข่งต่างชาติคับคั่ง อาทิ 2 นักแข่งสัญชาติจีน ดีกรีไม่ธรรมดอย่าง Sun Jing Zu ที่จับคู่กับ Cheng Congfu ตามด้วยมือเก๋าระดับตำนาน Markus Winkelhock จับคู่กับ Vincente Floirendo และ Akash Nandy ที่ได้นักขับดาวรุ่ง อดิศักดิ์ ตั้งพูลเจริญ มาร่วมขับด้วยกันเป็นครั้งแรก

ต่อด้วยการโชว์ฝีมือขั้นเทพของทีม Singha Motorsport Team Thailand โดย จ๊ะ วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี ขับคู่กับ แบงค์ กันตศักดิ์ กุศิริ ภายใต้รถแข่ง Ferrrari 488 GT3 ขณะที่ทีม Viper Niza Racing ซึ่งมากับรถแข่งสุดเท่ห์อย่าง Aston Martin Racing Vantage GT3 ก็ยังคงตรึงพื้นที่ด้วย 2 มือขับ อย่าง Douglas Khoo ประกบคู่ Dominic Ang ลงทำการแข่งขันในฤดูกาลนี้เช่นเคย

พลาดไม่ได้เลยทีเดียวสำหรับสาวกมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย เพราะความมันส์ทั้งหมดที่กล่าวมา กำลังจะเกิดขึ้นในนัดเปิดฤดูกาลศึก B-Quik Thailand Super Series 2023 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแฟนๆ รายการสามารถรับชมอย่างใกล้ชิด ได้ทั้งการเกาะติดขอบสนาม การถ่ายทอดสดผ่านช่อง Ts2 667 (True Sports 2 ) หรือการติดตามแบบ Live สดผ่านช่องทาง www.thailandsuperseries.net และ www.facebook.com/ThailandSuperSeries ระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน นี้เท่านั้น