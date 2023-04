จัดใหญ่ส่งท้าย! ดีเจอาร์ต นำทีมโปรกอล์ฟ เฟ้นเยาวชน BDMS Junior Golf Clinic

“BDMS Junior Golf Clinic ครั้งที่ 4” ปิดท้ายซีซั่น ดึง “ดีเจอาร์ต” มารุต ชื่นชมบูรณ์ มาเป็นแขกรับเชิญร่วมสร้างความสนุก พร้อมเรียนรู้ทักษะการตีกอล์ฟจากโปรมืออาชีพ และจัดหนักรางวัลใหญ่สำหรับน้องๆ ที่สามารถทำ Hole in One ได้เป็นคนแรก ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ศูนย์ฝึกกอล์ฟลูกสั้น Routine Golf Center ทั้งนี้ 2 นักกอล์ฟเยาวชนที่ทำคะแนนดีที่สุด จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับนานาชาติรายการ “PPTV International Junior Golf 2023”

ถือเป็นการจัดใหญ่ปิดซีซั่นที่พิเศษกว่าทุกครั้ง สำหรับ BDMS Junior Golf Clinic เพราะนอกจากจะได้โปรกอล์ฟระดับตำนานอย่าง โปรสมศักดิ์ ศรีสง่า อดีตแชมป์ประเทศไทย 5 สมัย และโปรลิขิต ไชยกิจ หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกอล์ฟตัวแทนประเทศไทยจากสมาพันธ์นักกอล์ฟเยาวชนไทย มาสอนเทคนิค และฝึกทักษะการตีกอล์ฟในรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังได้เชิญแขกรับเชิญพิเศษ “อาร์ต” มารุต ชื่นชมบูรณ์ ดีเจหนุ่มอารมณ์ดีผู้มีความหลงใหลในกีฬากอล์ฟเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความสนุกสนานอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้นักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญทางด้านการกีฬาจากโรงพยาบาลในเครือ BDMS มาให้คำแนะนำในการเช็คร่างกายเตรียมความพร้อมในการดวลวงสวิงอย่างถูกวิธี

ไฮไลท์สุดตื่นเต้น ลุ้นรับรางวัล Hole in One ไม้ Putter ODYSSEY มูลค่ากว่า 7,500 บาท สำหรับน้องๆ ที่สามารถทำ Hole in One ได้เป็นคนแรก รวมถึงจะมีการคัดเลือกน้องๆ 2 คน ที่ทำคะแนนดีที่สุดเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเยาวชนระดับนานาชาติในรายการ “PPTV International Junior Golf 2023” ที่สนาม Phoenix Gold Golf & Country Club ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคมนี้ โดยคะแนนจากการแข่งขันรายการดังกล่าวสามารถเก็บสะสมใน The World Amateur Golf Ranking ได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “BDMS Junior Golf Clinic” ครั้งที่ 4 ต้องมีอายุระหว่าง 4-18 ปี โดยเขียนบอกเหตุผลว่า “ทำไมถึงอยากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้” พร้อมชื่อ-นามสกุล อายุ รูปถ่าย และเบอร์ติดต่อของผู้ปกครอง แล้วส่งมาที่ Email : pptvactivity@pptvthailand.com หมดเขต 30 เมษายนนี้ พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook.com/PPTVHD36.com