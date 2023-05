เซอร์ไพรส์! ฟาน ไดค์ สวมบทบาท พนักงานร้านฟาสต์ฟู้ด เสิร์ฟลูกค้าไดรฟ์ทรู

เวอร์จิล ฟาน ไดค์ ปราการหลังชาวดัตช์ของลิเวอร์พูล สร้างความเซอร์ไพรส์กับแฟนบอลด้วยการไปยังร้านเคิร์กบี แมคโดนัลด์ พร้อมกับสวมบทเป็นพนักงานของร้านแม็คโดนัลด์ส่งออเดอร์ผ่านหน้าต่างไดรฟ์ทรู สร้างความฮือฮาให้กับกลุ่มแฟนบอล และน้องๆ เยาวชน ที่เข้ามารุมล้อมดูกองหลังหงส์แดงรายนี้

ภายในคลิปซึ่งปรากฏในโลกออนไลน์ เวอร์จิล ฟาน ไดค์ ได้ช่วยพนักงานของร้านแม็คโดนัลด์ ส่งออเดอร์ผ่านหน้าต่าง โดย ฟาน ไดจ์ค สวมเสื้อไหมพรมแบบลำลอง กางเกงขายาว และรองเท้าผ้าใบ รับถาดไอศกรีมแมคเฟลอร์รี่ เพื่อแจกให้กับลูกค้า จนกลายเป็นที่ฮือฮาทั้งร้านเป็นอย่างมาก

ฟาน ไดจ์ค ระบุว่า ลิเวอร์พูลเป็นสถานที่พิเศษ และชอบที่จะได้ตอบแทนชุมชนที่สนับสนุนเราอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับแมคโดนัลด์ เชื่ออย่างยิ่งว่า เด็กทุกคนควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ และเล่น และเป็นสิ่งที่ใกล้ตัว และครอบครัว ซึ่งคือเหตุผลที่มาอยู่ที่นี่ในวันนี้

“แมคโดนัลด์ กำลังช่วยเหลือครอบครัวต่างๆ ด้วยโอกาสในการเข้าถึงหนังสือฟรี และการฝึกสอน Fun Football ฟรี วันนี้วันเดียวเท่านั้น เราแจกหนังสือมากกว่า 3,000 เล่มให้เด็กๆ และจากสิ่งที่ผมเห็นในสนาม และในพื้นที่อ่านหนังสือ เราอาจมีนักเขียนหน้าใหม่ และว่าที่นักฟุตบอลระดับซุปเปอร์สตาร์อีกจำนวนหนึ่ง”

ฟาน ไดจ์ค โพสต์อินสตาแกรมว่า ผมชอบที่ได้ออกไปที่ใจกลางเมืองลิเวอร์พูลในสัปดาห์นี้ ไปเซอร์ไพรส์เด็กๆ ในท้องถิ่นที่งาน @mcdonaldsuk @funfootballuk x #HappyReaders ได้เล่นฟุตบอล, อ่านหนังสือ และเห็นรอยยิ้มมากมายของเด็กๆ บนใบหน้า

“ผมอยู่ที่นั่นเพื่อสนับสนุนความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของแมคโดนัลด์ในการจัดหาหนังสือ 10 ล้านเล่มและ #FunFootball 2 ล้านชั่วโมงให้ครอบครัวในแต่ละปี ซึ่งสำคัญมากสำหรับชุมชน”

