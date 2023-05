วิลล่าแถลงยันแยกทาง ‘ยัง’ หลังหมดสัญญา

แอสตัน วิลล่า ทีมอันดับ 7 ของพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าจะไม่มีการต่อสัญญาใหม่กับแอชลีย์ ยัง แข้งวัย 37 ปี หลังจากสัญญาปัจจุบันหมดลงในซัมเมอร์นี้

“แอสตัน วิลล่า ขอยืนยันว่ายังจะออกจากสโมสรแห่งนี้ไปหลังจากหมดสัญญา ทุกคนที่วิลล่าขอขอบคุณยังและขอให้เขาโชคดีกับอนาคต”

ก่อนหน้านี้ยังต้องการต่อสัญญากับสิงห์ผงาดต่อไป หลังจากมีส่วนช่วยพาทีมคว้าโควต้าไปเตะยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ลีก ในฤดูกาลหน้าได้ แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของอูไน เอเมอรี่ กุนซือวิลล่าในซีซั่นหน้า

ยังเคยค้าแข้งกับวิลล่ารอบแรก เมื่อปี 2007 ก่อนจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในปี 2011 หลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับอินเตอร์ มิลาน ในอิตาลี ในปี 2020 ก่อนจะย้ายกลับมาเล่นให้วิลล่า รอบสอง เมื่อ 2 ปีก่อน

A true Aston Villa legend. 🤝

Advertisement

Thank you for everything, @Youngy18. 💜 pic.twitter.com/uTzlNntsfH

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 31, 2023