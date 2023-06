32จอมคิวทะลุล่าแชมป์ลีโอฟีโน่

การแข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง สะสมคะแนน “ลีโอ สนุกเกอร์ แรงกิ้ง บาย ฟีโน่” ฤดูกาลที่ 5 ชิงเงินรางวัลรวม 300,000 บาท จัดโดย บริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น จำกัด และเครื่องดื่มลีโอ ได้จับมือกับฟีโน่ สนุกเกอร์ คลับ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้กับนักสนุกเกอร์ในเมืองไทยที่มีอันดับไทยแลนด์แรงกิ้งต่ำกว่า 64 คนแรกได้มีโอกาสลงแข่งขันอย่างมีมาตรฐาน

ในสนามสุดท้าย ลีโอ ได้มอบรางวัลพิเศษ ตั๋วเครื่องบินเที่ยวญี่ปุ่นฟรี 2 ที่นั่ง มูลค่ารวม 1 แสนบาท ให้กับนักกีฬาที่มีคะแนนสะสมอันดับที่ 1 ในฤดูกาลนี้ โดยในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน จะแข่งขันรอบ 32 คน ที่ฟีโน่ สนุกเกอร์ คลับ สาขารัชดาภิเษก ซ. 18 เริ่มเวลา 12.00 น.เป็นต้นไป โดยโปรแกรมทั้งหมดมีดังนี้

12.00 น.”กัน คลองด่าน” ธวัช ลิ้มวัฒนะ vs “เอ็มมี่ 99” พุฒิพงศ์ อภิวันทนันท์, “โก๊ะเอเซียคิว” ปริญญา เย็นทรวง vs “ทรง Winning” ทศพล สมบูรณ์, “เอก จินดา” ณัฐวรรธน์ ผ่องศรีสุข vs “มิ้น เมืองชล” ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์, “บอล เฮงเฮง” อนิรุตต์ โตลิด vs “เอ้ ดับเบิ้ลเจ” ภานุโพธ พรหมศิวรักษ์

14.00 น.”มอส ปากน้ำ” ภมร แซ่เล้า vs “บูม N1” ยุทธพงศ์ คำนวนวิทย์, “เค วัดพุทธ” องอาจ ฝอฝน vs “นัท โพธิ์ทอง” ณัฐพงษ์ คำโพนทัน, “อ๊อฟ พระโขนง” ภาณุ เทพสง่า vs “เสือดำ” ดนุพงษ์ เปียทอง, “นพ วัดสิงห์” มานพ สุขสำราญ vs “นนท์ พีเอส” อานนท์ สนธิทิพย์

16.00 น.”เพิ่ม ศรีราชา” เจริญ จันทร์ศรี vs “มายมิ้น สุพรรณ” พีรยุทธ์ โฉมยา, “หมูน้อย ดำเนิน” ณเดช หาญสันเทียะ vs “กิต พันท้าย” กิตติพัทธ์ ฐิติบวรไพศาล, “นกน้อย ค่อยๆเดิน” ชนก งามเขตร vs “โชค วังหิน” โชคดี คงคนองฤทธิ์, “ภัค วัดราง” ภาคิน พัฒนเมธศิริ vs “วี พระราม 4″ วีระพงศ์ เทอดไทย

18.00 น.”เอ็มมี่ 99″ พุฒิพงศ์ อภิวันทนันท์ vs เติ้ง ชัยนาท” บุญพร ตั้งอุปละ, “นนท์ โรงไก่” ติณณภพ วังทนานนท์ vs วุฒิ จินดา” วุฒิพงษ์ เดชตะกูล, “อีเจ๊147” ศิรศักดิ์ สุทธิสาคร vs “Nat Deluxe 67″ ณัฐ เตชะสกุลมาศ และ”เต้ จามจุรี” เอษณะ เผ่าเผือก vs “ฟาลุค ศิษย์ เปเปอร์” ณัฐพล เกื้อสุนานวานนท์

ถ่ายทอดสดทุกวัน ผ่านทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ https://www.facebook.com/FinoSnookerClubs