กรุงไทย – แอกซ่า เผยโฉม 20 สุดยอดเยาวชนไทย เข้าโครงการ KTAXA Know You Can ปีที่ 3

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” สนามสุดท้าย ภาคกลาง ที่สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีเยาวชนชาย-หญิง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน เพื่อคัดเลือกสุดยอดเยาวชนไทยที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล พร้อมรับทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา รวมกว่า 260,000 บาท

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณ คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นประธานในงาน และกล่าวแสดงความยินดีกับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 20 คน จากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,600 คน จาก 4 สนาม 4 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย เพื่อรับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท และอุปกรณ์กีฬาคนละ 8,000 บาท

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy ปีที่ 3” ได้จัดขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะนักฟุตบอลเยาวชนของไทยสู่มาตรฐานระดับโลก และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีผ่านการออกกำลังกาย อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเป็นพันธมิตรหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล และร่วมสร้างพลังกายพลังใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าทุกคนทำได้ “Know You Can” บริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุน อยู่เคียงข้างความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอล เพื่อให้สามารถก้าวเดินตามความฝันได้สำเร็จ

สำหรับรายชื่อเยาวชนทั้ง 20 คนที่ได้แก่

1.ด.ช.ศักรนันทน์ ทิพย์รักษ์

2.น.ส.มณีรัตน์ เตชะเลิศพนา

3.ด.ช.ณัฐภูมิ ผัดสัก

4.ด.ช.วรากร ปู่หล้า

5.นายณภัทร วนาลีไพศาล

6.ด.ช.ธรณ์ธันย์ โชคพัชรอมร

7.นายชยุต อินชำนาญ

8.น.ส.สิรามล มีเสน

9.ด.ช.ภัทรภูมิ ธนาภูดินันท์

10.นายยศวัจน์ อัครพูนพงศ์

11.นายอภินิรุตติ เหมาวิพัฒน์

12.นายวชิรวิทย์ อาวรณ์

13.นายศุภกิตด์ งามวิเศษ

14.นายภูริช ทรัพย์เห็นสว่าง

15.นายสุรวีย์ รอดมา

16.ด.ช.จิรภัทร หึกขุนทด

17.นายณัฐภัทร ชื่นนิยม

18.นายนวพล พันธ์ุมี

19.ด.ญ.ภัควรินทร์ พานทอง

20.ด.ช.ธนภัทร ช้างสี