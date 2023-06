เปิดตัววิวัฒนาการกัญชา ใช้สำหรับด้านเวชศาสตร์การกีฬา ครั้งแรกในไทย

กลุ่มบริษัท มาย แคนนาบิซ โกลบอล จำกัด ลงนามร่วมทุนบริษัทต่างชาติ พร้อมนำวิวัฒนาการกัญชาทางการแพทย์มาใช้ในด้านเวชศาสตร์การกีฬาครั้งแรกในประเทศไทย ช่วยสร้างความแข็งแกร่งของร่างกาย และลดอาการบาดเจ็บจากการแข่งขัน ยันมีความปลอดภัย และไม่มีผลเสียในระยะยาวต่อนักกีฬา

โจจี ซามูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงร่วมทุนของกลุ่มบริษัท มาย แคนนาบิซ โกลบอล จำกัด กับบริษัทต่างชาติ โดยมี พล.ต.ต.ปนิธาน สันติเพ็ชร์ ประธานกลุ่มบริษัท มาย แคนนาบิซ โกลบอล จำกัด และเคนต์ โลว์ ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัท มาย แคนนาบิซ โกลบอล จำกัด และตัวแทนบริษัทต่างชาติต่างๆ รวมทั้งผู้แทนจากสถานทูต ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องเลอ โลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน

สำหรับ กลุ่มบริษัท มาย แคนนาบิซ โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ของไทย ได้ลงนามข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัทต่างๆ ประกอบด้วย Globe-Cann Inc. ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกกัญชาจากแคนาดา รวมทั้งยังได้ร่วมมือกับ World Starium ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และความงามจากเกาหลีใต้ และ Canobotech Plc. บริษัทมหาชน จากประเทศอิสราเอล ผู้วิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ที่มีสาขาทั่วโลก ., MedCan and Partners Co., LTD. คลีนิคกัญชาที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ อีกทั้งยังร่วมมือกับ Hempmosphere Co., Ltd. บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านพลาสติกชีวิภาพ และสิ่งทอ รวมถึง บ. Casavabag ออสเตรเลียโดยมุ่งเน้นการจัดการกับขยะพลาสติกที่กำลังล้นโลกอยู่ในขณะนี้

นอกจากนี้ บริษัท มาย แคนนาบิซ โกลบอล จำกัด ยังจะมีการนำวิวัฒนาการกัญชาทางการแพทย์มาใช้ในด้านเวชศาสตร์การกีฬาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วย โดย ศ.ดร.กำพล ศรีวัฒนกุล คณะกรรมการที่ปรึกษาทางการแพทย์ระดับโลกของบริษัท เปิดเผยว่า การนำมากัญชาใช้ในกลุ่มนักกีฬา ซึ่งเราจะต้องมีส่วนช่วยในการพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งของร่างกายเพิ่มขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือจะต้องช่วยลดอาการอักเสบ และบาดเจ็บจากการแข่งขันขัน โดยแนวคิดนำสมุนไพรสารธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในด้านเวชศาสตร์การกีฬา ครั้งนี้เราได้ร่วมกับบริษัทต่างชาติ ทำให้เชื่อว่าจะนำความรู้มาตอบโจทย์ได้รอบด้าน โดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬา

ศ.ดร.กำพล กล่าวอีกว่า แนวความคิดที่เราร่วมกันพัฒนาทั้งหมดได้มีการศึกษาวิจัยแล้วว่ามีความปลอดภัย และไม่มีผลเสียระยะยาวต่อนักกีฬาได้ โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์เรื่องการเคลื่อนไหว การควบคุมประสานการทำงานกับกล้ามเนื้อต่างๆ ได้ดีขึ้น โดยเป็นหน้าที่เราที่จะให้ความรู้เชิงวิชาการกับหน่วยงานที่ออกกฏหมายควบคุมต่างๆ ว่าเราได้มีการร่วมงานกับนานาชาติ และศึกษาวิจัยที่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความปลอดภัย และได้ผลจริง เราจึงได้นำมาแนะนำใช้ประโยชน์กับกลุ่มนักกีฬา

“นอกจากนี้ เรายังต้องการให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้าน Wellness ของโลก โดยเฉพาะในมุมมองของด้าน Sport Wellness Tourism อยากเห็นภาพของประเทศไทยในการช่วยดูแลนักกีฬาต่างๆ ที่จะมาเก็บตัวฝึกซ้อม โดยเฉพาะกอล์ฟที่เป็นกีฬามีความสำคัญต่อผู้สูงอายุ ส่วนกีฬามวยไทยเราจะนำไปใช้ในการลดอาการบาดเจ็บจากการชก และที่สำคัญคือการลดผลกระทบจากความกระทบกระเทือนทางสมองสะสม และสุขภาพของนักกีฬาเหล่านี้ ซึ่งน่าจะเป็นเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ” ศ.ดร.กำพล กล่าวปิดท้าย