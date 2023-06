จัดศึกอีสปอร์ต ‘GoldBread Cup 2023’ ลุยปีที่ 2 ประชัน PUBG เพิ่มเงินรางวัลทะลุ 8 แสน

นายสุทัศน์ นันชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด (N.C.S. GoldBread) พร้อมด้วย นายประสพโชค จันทรมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคลเวอร์ โซลูชั่น (Clover Solution) และ นายณัฎฐชัย เกษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อริแคท อีสปอร์ต (Aricat Esport) ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตรายการ PUBG: Battlegrounds GoldBread Cup 2023 ต่อเนื่องปีที่ 2 ที่ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน

Advertisment

การแข่งขันในซีรีส์ GoldBread Cup 2023 จัดขึ้นตลอดทั้งปี อาทิ รายการ GoldBread Winter Cup, GoldBread Summer Cup และ GoldBread Champ of the Year รายการที่นำแชมป์ของทั้ง 2 รายการมาชิงชัยกัน โดยมีเงินรางวัลรวมตลอดรายการสูงถึง 868,000 บาท ซึ่งการแข่งขันได้มีการคัดเลือกผู้เล่นเข้ามาทั้งจากทีมโปรลีก และเปิดโอกาสจากทีมผู้เข้าแข่งขันทั่วไปได้มาร่วมชิงชัย

นายสุทัศน์ นันชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด ผู้สนับสนุนหลัก กล่าวว่า หลังจากจบการแข่งขันซีรีส์ GoldBread Cup 2022 ไป ด้วยการตอบรับที่ดี ก็ได้ปรึกษากับทาง Clover Solution ตั้งแต่จบงานเลยว่า ครั้งต่อไปเราจะทำอย่างไรให้ยิ่งใหญ่ และคึกคักกว่าเดิม เพราะอยากให้ เยาวชน และนักกีฬาอีสปอร์ตเกม PUBG: Battlegrounds ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันซีรีส์นี้ ได้รับประสบการณ์การแข่งขันที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สมกับที่คอเกม และกีฬาอีสปอร์ต ให้การตอบรับขนมปังโกลด์เบรดของเราเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการสนับสนุนกระตุ้นวงการให้เกิดเยาวชน และนักกีฬาอีสปอร์ตฝีมือดีๆ มีคุณภาพและมีสปิริตน้ำใจนักกีฬา ขึ้นมาสู้กับต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งซอฟต์เพาเวอร์ที่แข็งแรงอีกอย่างของประเทศไทย

Advertisement

นายประสพโชค จันทรมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคลเวอร์ โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้รับโจทย์มาว่าอยากให้งานครั้งต่อไปออกมายิ่งใหญ่กว่าเดิม เราก็ได้ทำการบ้านร่วมกับผู้จัดการแข่งขันออนไลน์ที่จัดร่วมกันมาอย่าง Aricat Esport และ Krafton ผู้ให้บริการเกม PUBG: Battlegrounds อย่างเข้มข้น จนได้ข้อสรุปว่า เราจะมีการเพิ่มเงินรางวัลการแข่งขันให้มากขึ้น เพิ่มคุณภาพในการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อให้นักกีฬาอีสปอร์ต และผู้ที่ชื่นชอบเกม PUBG: Battlegrounds ได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขัน และร่วมชมการแข่งขันที่ดีมากขึ้นไปอีก และแน่นอนว่าการแข่งขันรายการนี้ในครั้งต่อๆ ไปจะต้องพัฒนา หรืออัพเกรดขึ้นไปเรื่อยๆ อีก ในฐานะของตัวแทนผู้จัดนักกีฬาอีสปอร์ต รวมถึงคอเกม PUBG: Battlegrounds ต้องขอขอบคุณบริษัท N.C.S.GoldBread จำกัดผู้ผลิต และจัดจำหน่ายขนมปัง GoldBread ด้วยที่สนับสนุน ให้มีการแข่งขันดีๆ แบบนี้เกิดขึ้น

นายณัฎฐชัย เกษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อริแคท อีสปอร์ต กล่าวถึงขั้นตอนการทำงานในการจัดการแข่งขันที่ท้าทายขึ้นกว่าเดิมว่า ต้องขอเป็นตัวแทนพี่ๆ เพื่อนๆ ชาวเกมเมอร์ทุกคนขอบคุณทาง N.C.S GoldBread ด้วยที่มองเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้แล้วเข้ามาสนับสนุนพวกเรา หลังจากได้รับโจทย์นี้มา ทางเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานใหม่ เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น อย่างแรกที่ทำหลังจากได้ปรึกษากับทาง Clover Solution และ Krafton คือได้ทำการเพิ่มเงินรางวัลการแข่งขันจากปี 2022 เงินรางวัลรวมทั้งปีของ Goldbread Cup series อยู่ที่ 400,000 บาท ในปีนี้เงินรางวัล รวมทั้งปีถึง 868,000 บาท รวมถึงการปรับกฎการแข่งขันให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เพื่อให้น้องๆ หน้าใหม่ ทุกคนได้เรียนรู้เส้นทางสู่มืออาชีพ และพวกเรายังทำการจัดซื้อ อุปกรณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ไลฟ์มีคุณภาพมากขึ้นด้วย พวกเราก็จะไม่หยุดพัฒนาเช่นเดียวกันเพื่อให้ วงการเกมบ้านเราไปได้ไกลยิ่งขึ้น

Advertisement

สำหรับทัวร์นาเมนท์ ซีรีส์ GoldBread Cup 2023 จะแบ่งออกเป็น Summer กับ Winter ซึ่งในแต่ละซีซั่นจะมีการแข่งขันเพื่อหา 8 ทีมสุดท้ายในแต่ละซีซั่น มาแข่งในรอบ GoldBread Champ of the year ซึ่งเราจะแบ่งเป็น GoldBread Summer และ Winter Cup #1 และ #2 มีเงินรางวัล 40,000 บาทต่อรอบ โดยรับสมัคร 256 ทีมในแต่ละรอบ เพื่อหาทีมที่ทำคะแนนดีที่สุด 6 ทีม ไปแข่งต่อกับอีก 4 ทีมที่เป็นทีมชั้นนำของประเทศ ในรอบ GoldBread Summer Championship และ Winter Championship ซึ่งมีเงินรางวัลรวม 100,000 บาท เพื่อหา 8 ทีมที่ดีที่สุดในรอบ Summer และ Winter ไปแข่งต่อในรอบ GoldBread Champ of the year ซึ่งมีเงินรางวัลรวมทั้งหมด 508,000 บาท

แบ่งเป็น

– เงินรางวัล 300,000 บาท

– สนับสนุนค่าเดินทางแต่ละทีม 5,000 บาท

– การันตีเงินรางวัลแต่ละทีมที่เข้ารอบ GoldBread Champ of the year 2023 ทีมละ 8,000 บาท

โดยมีรายละเอียดกำหนดการทั้งที่จัดมาแล้ว และที่กำลังจะเกิดขึ้นดังนี้

– GOLDBREAD SUMMER CUP #1 2023 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แชมป์คือทีม THEERATHON FIVE

– GOLDBREAD SUMMER CUP #2 2023 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แชมป์คือทีม EKA ESPORTS

– GOLDBREAD SUMMER CHAMPIONSHIP 2023 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา แชมป์คือทีม THEERATHON FIVE

– GOLDBREAD WINTER CUP #1 2023 เมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

แชมป์คือทีม The Expendables จากประเทศเวียดนาม

ทั้งนี้ ยังเหลือการแข่งขันสุดเข้มข้นอีก 3 รายการ ประกอบด้วย

– GoldBread Winter Cup#2 2023 ในเดือนกรกฎาคมนี้

– GoldBread Winter Championship 2023 ในเดือนสิงหาคม

– GoldBread Champ Of The Year 2023 ปิดท้ายในเดือนธันวาคม

นายสุทัศน์กล่าวในตอนท้ายว่า จริงๆ แล้วบริษัท N.C.S. GoldBread ผู้ผลิตขนมปังโกลด์เบรดเราเองก็มีพนักงานที่ชื่นชอบในการเล่นเกม PUBG นี้อยู่ไม่น้อย ประกอบกับการที่มีลูกเล่นเกม และติดตามวงการกีฬาอีสปอร์ตอยู่แล้ว เมื่อมีการติดต่อมาจากบริษัท Clover Solution ตอนประมาณ 2 ปีที่แล้ว ทีมงานฝ่ายการตลาดที่มองเห็นโอกาส และตลาดกลุ่มนี้ จึงได้นำเสนอเข้ามา พอนำไปสอบถามกับลูก และลูกก็สนับสนุน

“เราจึงได้เริ่มต้นสนับสนุนการแข่งขันอีสปอร์ตมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผลการตอบรับของผู้คนกลุ่มนี้ ตอบสนองเรา ดีมากๆ ครับ พอเราได้เข้ามาสัมผัสกับวงการนี้ โดยการเป็นสปอนเซอร์แล้วได้รู้ความแตกต่างของการเล่นเกมแบบอีสปอร์ต ซึ่งแตกต่างไปจากการเล่นเกมไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีจุดหมายมากๆ เราจึงอย่างเป็นส่วนหนึ่งในการนำความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าไปให้สังคม เพราะกีฬาอีสปอร์ตก็มีการแข่งขันจริงจัง ทั้งระดับประเทศ ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติอีกด้วย ที่สำคัญเยาวชนจะได้ตระหนักรู้ถึงวิธีการและแนวทางที่จะเดินทางไปให้ถึงเป้าหมาย การรู้รักสามัคคีเป็นทีมเวิร์ก รวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬา ที่รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยด้วยครับ”

นายสุทัศน์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า อยากให้เยาวชนทุกคนตั้งเป้าหมาย และมุ่งมั่นที่จะเดินไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพ หรือหน้าที่อะไรในวงการอีสปอร์ตก็มีส่วนผลักดันวงการแทบทั้งสิ้น โดยทาง GoldBread เราจะอยู่เคียงข้างสนับสนุน และเป็นแรงผลักดันอย่างนี้ต่อไป ที่สำคัญเยาวชน อย่าลืมแบ่ง และบริหารเวลาให้กับกิจกรรมอย่างอื่นด้วย เพราะการจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ต หรืออาชีพหน้าที่อื่นๆ ในวงการอีสปอร์ตล้วนแล้วแต่ต้องสามารถแบ่งเวลาได้ ซึ่งการแบ่งเวลาได้นี้เองที่จะทำให้โปรเพลย์เยอร์ หรือนักกีฬาอีสปอร์ต มีความแตกต่างไปจากเด็กติดเกม

ในช่วงท้าย นายประสพโชค จันทรมงคล จาก Clover Solution กล่าวฝากถึงเหล่าบรรดา เกมเมอร์ว่า “อยากฝากให้คอเกม และกีฬาอีสปอร์ตติดตามการแข่งขันรายการนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อลุ้นกันว่าทีมใดจะเป็นผู้คว้าถ้วยรางวัล GoldBread Champ of the Year 2023 ไปครอง ซึ่งหนึ่งในนั้นมีทีม PUBG: Battlegrounds ในสังกัด The Infinity Esport หรือ Infin ซึ่งสนับสนุนโดย GoldBread เข้าร่วมแข่งขันด้วย

ด้านนายณัฎฐชัย เกษร จาก Aricat Esport ได้ฝากถึงผลงานครั้งนี้ “ฝากติดตามผลงานการจัดแข่งของพวกเราด้วยครับพวกเราจะเปลี่ยนคำนิยาม ‘เด็กติดเกม’ เป็น ‘อาชีพอีสปอร์ต’ และจะพัฒนาเยาวชนทุกคนสู่เส้นทางมืออาชีพอย่างเต็มที่ครับ”

แฟนกีฬาอีสปอร์ตสามารถติดตามการแข่งขัน PUBG: Battlegrounds ซีรีส์ต่างๆ ในรายการ GoldBread ทางช่องทางออนไลน์ได้ที่เพจ PUBG: Battlegrounds, ช่องทาง Youtube กับ Twitch ของ Aricat Esports และเพจ Clover Solution