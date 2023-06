VNL โพสต์ภาพ พิธา บุกติดขอบส่งแรงใจสาวไทย กระจายสู่แฟนลูกยางโลก

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน เฟซบุ๊กเพจ Volleyball Nations League ได้โพสต์ภาพของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ติดขอบสนามที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก ในศึกเนชั่นส์ลีก สัปดาห์ที่ 3 กลุ่ม 6 เมื่อค่ำวันที่ 29 มิถุนายน แม้ว่าผลจะไม่เป็นดั่งใจเพราะทีมตบสาวไทยพ่ายตุรกีไป 0-3 เซต

เพจ Volleyball Nations League ได้โพสต์ข้อความระบุว่า Pita Limjaroenrat & Team Thailand 🇹🇭

The prime minister designate of Thailand paid a visit last night in Bangkok & witnessed the love for the women’s team & heard the loudest cheers 🫶🏻 from the fans.

🏐 #VNL2023 #volleyball #วอลเลย์บอลหญิง #วอลเลย์บอลหญิงไทยvolleyball #VNL

หมายความว่า “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ & ทีมไทยแลนด์ 🇹🇭

ว่าที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ได้เดินทางเข้าชมการแข่งขันที่กรุงเทพฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา และได้เห็นความรักที่มีต่อทีมหญิง และได้ยินเสียงเชียร์ที่ดังที่สุดจากแฟนๆ” โดยโพสต์ดังกล่าวถูกกระจายไปยังสายตาของแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลก