‘สเก็ตเชอร์ส’ จับมือ ‘ซุปเปอร์ สปอร์ต’ จัดกิจกรรมวิ่ง-เวิร์คช้อปเพิ่มทักษะ ครั้งที่ 10

สเก็ตเชอร์ส แบรนด์ผู้นำด้านเทคโนโลยีรองเท้าและเครื่องแต่งกาย ร่วมกับ ซุปเปอร์ สปอร์ต จัดกิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร พร้อมเวิร์กช้อปเพิ่มทักษะการวิ่ง “Skechers Go Like Never Before 2023 Running Workshop” ครั้งที่ 10 โดย “โค้ชม้อก” พลัฏฐ์ พจน์โสภณ โค้ชประจำทีม Thai.Run ให้กับทีมนักวิ่งที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 100 คน ณ ลานริมน้ำ Terminal21 พระราม 3 และวิ่ง 5 กิโลเมตร

Advertisment

ในเส้นทาง Terminal21 พระราม 3 – สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา และวิ่งกลับมาที่ Terminal21 พระราม 3 นำโดย คุณวรอนงค์ อัจฉรารุจิ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท สเก็ตเชอร์ส (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมด้วย คุณกุลธิชา พฤกษานุบาล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี สปอร์ต จำกัด และโค้ชม้อก พลัฏฐ์ พจน์โสภณ โค้ชประจำทีม Thai.Run

โดยก่อนเริ่มกิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร โค้ชม้อก พลัฏฐ์ พจน์โสภณ ได้แนะนำเทคนิคในการวิ่ง เช่น การเตรียมร่างกาย การวางแผนก่อนวิ่ง การทำแบบทดสอบเพื่อเช็คสมรรถะการวิ่งของผู้ร่วมกิจกรรมแต่ละคน และการยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บในระหว่างวิ่ง รวมถึงการคลายกล้ามเนื้อหลังวิ่งเสร็จ

สำหรับนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับฟรี เสื้อวิ่ง SKECHERS Running Club, คูปองส่วนลดสินค้า SKECHERS, ลุ้นรับ Lucky Draw Gift Voucher 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และสิทธิพิเศษในการทดลองรองเท้า GOrun Max Road 6 ซึ่งเป็นรองเท้าสำหรับนักวิ่งเริ่มต้นไปจนถึงฮาล์ฟมาราธอน