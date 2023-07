‘แอธลีทส์ อันลิมิเต็ด’ ประกาศ ‘นุศรา’ หวนลุยศึกลูกยางลีกหญิงอาชีพสหรัฐฯ 2023

“แอธลีทส์ อันลิมิเต็ด” วอลเลย์บอลลีกหญิงอาชีพของสหรัฐอเมริกา ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก Athletes Unlimited ยืนยันว่า “ซาร่า” นุศรา ต้อมคำ อดีตเซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วัย 38 ปี เตรียมกลับม่าเล่นในลีกหญิงอาชีพของสหรัฐอเมริกาในฤดูกาล 2023 ซึ่งจัดขึ้นเป็นฤดูกาลที่ 3

Advertisment

Athletes Unlimited โพสต์ข้อความระบุว่า Nootsara is back We’re excited to announce that Setter Nootsara Tomkom is coming back this fall for Season 3 of #AUVB #BeUnlimited | #Nootsara88

หรือหมายความว่า “นุศรากลับมาแล้ว เราตื่นเต้นที่จะประกาศว่าเซ็ตเตอร์ นุศรา ต้อมคำ จะกลับมาในซีซั่นที่ 3 ของฤดูกาลนี้”

สำหรับ “ซาร่า” นุศรา ต้อมคำ เคยเล่นในวอลเลย์บอลลีกหญิงอาชีพของสหรัฐอเมริกา ครรั้งแรกเมื่อฤดูกาล 2022 ใน AU Volleyball 2022 โดยทำผลงานจบด้วยอันดับ 5 ของตารางคะแนน ด้วยการมีคะแนนรวม 3,027 คะแนน

ทั้งนี้ นุศรา ต้อมคำ จะเป็น 1 ใน 44 ผู้เล่นในลีกนี้ ร่วมกับดาวตบสาวชื่อดังไม่ว่าจะเป็น เบทาเนีย เดอ ลา ครูซ แชมป์ฤดูกาล 2022, เวลิสซา กอนซากา, โทริ ดิกซัน, มอร์แกน เฮนซ์ โดยการแข่งขันจะเริ่มกันระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้