YK Motorsports เค้นฟอร์มแกร่ง ผงาดแชมป์ซิ่งโหด 7 ชั่วโมงปิดท้ายฤดูกาล

YK Motorsports BBR By Sunoco เค้นฟอร์มยอดเยี่ยมตั้งแต่การคัดเลือก ก่อนควบรถสุดแกร่งเข้าเส้นชัยซิวแชมป์รุ่น ทัวร์ริ่ง คาร์ ปิดซีซั่น RAAT Thailand Endurance 2023

การแข่งขันรถยต์ทางเรียบรายการใหญ่สุดในประเทศไทย RAAT Thailand Endurance International Championship 2023 ซึ่งจัดโดย ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย (ร.ย.ส.ท.) เดินทางมาถึงสนามสุดท้ายของฤดูกาล ระเบิดศึกเกมคนแกร่ง 8 รุ่น ที่สนาม ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ยาวต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง

รอบคัดเลือกเป็นการออกสตาร์ตพร้อมกันในทุกรุ่น และปรากฏว่ารุ่นใหญ่สุดอย่าง Touring Car รถหมายเลข 14 ที่ขับโดย ณัฐนิช ลีวัฒนาวรากุล และ เดชาธร ภู่อัครวุฒิ จากทีม YK Motorsports BBR By Sunoco ทำเวลาดีที่สุด ได้ออกสตาร์ตในตำแหน่งโพลโพซิชั่น

เริ่มการแข่งด้วยโรลลิ่งสตาร์ต ณัฐนิช ลีวัฒนาวรากุล และเดชาธร ภู่อัครวุฒิ รถหมายเลข 14 จากทีม YK Motorsports BBR By Sunoco ทำผลงานสุดยอดพารถสุดแกร่งเข้ารับตาหมากรุกเป็นคันแรก หลังจากขับไป 211 รอบสนาม คว้าแชมป์รุ่น Touring Car สนามสุดท้าย พร้อมด้วยแชมป์ฤดูกาล (โอเวอร์ ออล) 2023 ไปครอง

ส่วนรองแชมป์สนามสุดท้าย และรองแชมป์ฤดูกาลเป็นของรถหมายเลข 19 จาก Toyota Gazoo Racing Team Thailand รุ่น Touring Car ที่ขับโดย ณัฐพงศ์ ห่อทองคำ, อัครพงศ์ อัคนีนิโรธ และกฤษฎิ์ วสุรัตน์

ตามด้วยรุ่น Compact จบการแข่งขันด้วยชัยชนะของ หมายเลข 88 จาก Tein Team Thailand คว้าแชมป์ในสนามสุดท้าย และอันดับ 5 ของฤดูกาลไปด้วยจำนวน 201 รอบสนาม ส่วนอันดับ 2 ในรุ่น และอันดับ 6 Overall เป็นผลงานของ หมายเลข 89 จาก Tein Team Thailand จำนวน 194 รอบสนาม

ตามด้วยอันดับ 3 ในรุ่น และอันดับ 7 Overall คือ หมายเลข 56 จาก Feeliq Innovation Motorsport จำนวน 192 รอบสนาม อันดับ 4 ในรุ่น และอันดับ 8 Overall ได้แก่ หมายเลข 91 จาก HC by Sittipol elf จำนวน 189 รอบสนาม และสุดท้ายอันดับ 5 ในรุ่น ได้แก่ หมายเลข 12 จาก Redream Team จบการแข่งขัน Overall ไปในอันดับที่ 18 จำนวน 174 รอบสนาม

รุ่น Production บทสรุปหลังผ่าน 7 ชั่วโมงความอึด ผลงานดีสุดสนามสุดท้าย ได้แก่ หมายเลข 78 จาก Tein Team Thailand ครองอันดับ 1 ในรุ่น และจบ Overall ไปที่อันดับ 9 ด้วยกับจำนวน 183 รอบสนาม ส่วนอันดับ 2 ในรุ่น เป็น หมายเลข 2 จาก Perfect 1000 Racing ที่โชคไม่เข้าข้าง จบ Overall ไปด้วยอันดับ 24 จำนวน 145 รอบสนาม

รุ่น Eco ดุเดือดตลอด 7 ชั่วโมง บทสรุปหมายเลข 22 จาก Kaizo-R Motorsports Team Nexzter by Ruk Service ที่คว้าแชมป์สนาม และจบ Overall ในอันดับ 10 ด้วยจำนวน 180 รอบสนาม ส่วนอันดับ 2 ในรุ่น ได้แก่ หมายเลข 25 จาก B-Quik Racing จบอันดับ 12 Overall ที่ 179 รอบสนาม

รุ่น Vios ลุ้นสุดมันตลอดจนการแข่งขัน จนจบลงด้วยชัยชนะที่มีอันดับ 1 สนามสุดท้าย ได้แก่ หมายเลข 35 จาก Nexzter HGR Racing Team by VG x OTG จบ Overall อันดับ 11 จำนวน 179 รอบสนาม ส่วนอันดับ 2 สนามสุดท้าย ได้แก่ หมายเลข 48 จบ Overall อันดับ 13 ที่ 179 รอบเท่ากัน

รุ่น Vios Lady ดีกรีไม่ธรรมดา ก่อนได้ผลสรุปอันดับ 1 สนามสุดท้าย ได้แก่ หมายเลข 49 จาก TMC-Drive68 By Woot Bang Bon3 จบงาน Overall อันดับ 15 จำนวน 176 รอบสนาม

ท้ายสุดกับรุ่น Altis ชัยชนะหนึ่งเดียวของ หมายเลข 81 จาก TMC-Drive68 By Woot Bang Bon3 จบ Overall อันดับ 25 ด้วยจำนวน 142 รอบสนาม

ตามด้วยรุ่น Yaris อีกหนึ่งเดียวกับตำแหน่งแชมป์โดย หมายเลย 8 จาก Redream Team จบ Overall อันดับ 32 จำนวน 82 รอบสนาม