‘อิรฟาน’ แข้งบีจีอวยยศหวานใจ ‘แอนโทเนีย’ หลังคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023

หลังจากค่ำคืนแห่งการเฟ้นหา “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023″ ได้เสร็จสิ้นลงไป ณ MCC HALL ชั้น 4 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เมื่อคืนวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา กับผู้ครองมงกุฎคนล่าสุด “แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว” ที่มีดีกรีไม่ธรรมดา เรียกได้ว่าถูกใจเหล่าบรรดาแฟนนางงามเป็นอย่างมาก โดยเธอจะเป็นตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยไปพิชิตมงสาม ณ ประเทศเอลซัลวาดอร์ ในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

ขณะที่ทางด้านของ อิรฟาน ฟานดี้ นักเตะกองหลังทีมชาติสิงคโปร์ ของสโมสร “เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมชั้นนำในศึกรีโว่ ไทยลีก 2023/24 ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว ในไอจีสตอรี่ ร่วมแสดงความยินดีกับหวานใจของตัวเองอย่าง “แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว” แฟนสาวลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก เจ้าของมงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 แบบสุดหวานซึ้ง

อิรฟาน ฟานดี้ โพสต์ไอจีสตอรี่ระบุว่า “Born to be a queen. So proud of you” หรือมีความหมายว่า “เกิดมาเพื่อเป็นราชินี รู้สึกภูมิใจในตัวคุณมาก” งานนี้เล่นเอาหลายๆ คนอิจฉากันเลยทีเดียว

สำหรับ อิรฟาน ฟานดี้ นักเตะกองหลังทีมชาติสิงคโปร์ กำลังอยู่ในช่วงระหว่างการร่วมทัพ “เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด บุกทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรเอเชีย รายการ เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก 2023/24 รอบคัดเลือก ที่นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน