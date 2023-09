‘ไทย แอลพีจีเอ’ ผนึกไต้หวัน จัดแมตช์ส่งท้ายปี ‘บีจีซี ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส’ ชิง 4 ล้าน

ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ ร่วมกับ ไต้หวัน แอลพีจีเอ ทัวร์ จัดแข่งขันรายการ บีจีซี ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส 2023 แมตช์ส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท พร้อมชิงโทรฟี่ Fly Me To The Moon สนามแบล็คเมาน์เท่น กอล์ฟ คลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6-8 กันยายน 2566 มีนักกอล์ฟสาว 120 คนร่วมแข่งขัน พรัอมจัดแข่งขันรอบ โปร-แอม ชาริตี้ และกิจกรรมประมูล หารายได้บริจาคมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation)

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี จัดการแข่งขัน ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ 2023 แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 54 หลุม ตัดตัวนักกอล์ฟอาชีพสตรี 50 คนและเสมอหลังจบ 36 หลุม พร้อมคิดคะแนนสะสม ไทย แอลพีจีเอ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต และคิดคะแนนสะสมอันดับโลก (วีเมนส์ เวิลด์ กอล์ฟ แรงกิ้ง) อีกด้วย

ลำดับสิทธิ์แข่งขันรายการนี้ ประกอบด้วย ผู้เล่นอันดับท็อป 200 ของ โรเลกซ์ วีเมนส์ เวิลด์ กอล์ฟ แรงกิ้ง, แชมป ไทย แอลฯ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต, แชมป์ ไทยแลนด์ แอลพีจีเอ มาสเตอร์ส, แชมป์ 2 รายการขึ้นไปของ ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์, ผู้ชนะจากการแข่งขัน ไทย แอลพีจีเอ ในซีซั่นนี้, ผู้เล่นอันดับท็อป 30 ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต 2022, ผู้เล่นอันดับท็อป 30 ไต้หวัน แอลพีจีเอ ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต 2023 (เฉพาะผู้เล่นไทย)

ผู้เล่นอันดับท็อป 5 ดับเบิ้ลยูพีจีเอ ทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต 2023, ผู้เล่นได้รับสิทธิ์ยกเว้น 14 คน, ผู้เล่นทีมชาติไทย 4 คน, ผู้เล่นท็อป 20 จาก ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ ควอลิฟายอิ้ง สกูล, ผู้เล่นท็อป 30 ในอันดับ ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ พอยท์ 2023, ผู้เล่นอันดับ 31-50 ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ พอยท์ 2023, ผู้เล่นอันดับ 51-70 ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ พอยท์ 2023, ผู้เล่นอันดับ 71-100 ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ พอยท์ 2023

แมตช์นี้ยังคงประเพณีในการชิงโทรฟี่ Fly Me To The Moon ถ้วยรางวัลสูงสุดของ ไทย แอลพีจีเอ ทัวร์ จากฝีมือศิลปินเป่าแก้วชั้นนำจาก บีจีซี กล๊าส สตูดิโอ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะแก้วแห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้คอนเซปต์ “แรงผลักดันความฝันแห่งชัยชนะให้กับนักกอล์ฟสตรีผู้แข่งขันทุกคน มุ่งสู่ความสำเร็จ ได้อยู่เคียงข้างดวงจันทร์และดวงดาว โดยถ้วยรางวัลใบนี้ เปรียบเสมือนดวงจันทร์ที่เปร่งแสงสวยงาม ท่ามกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนที่จะอยู่คู่กับโลกยามค่ำคืนเสมอไป ไม่ต่างจากพระอาทิตย์ยามเที่ยงวัน”

อีกทั้งในวันที่ 5 กันยายนทาง สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี ร่วมกับ บีจีซี กล๊าส สตูดิโอ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะแก้วแห่งแรกของประเทศไทย และผู้ผลิตถ้วยรางวัลประจำการแข่งขัน Thai LPGA Tour ยังจัดกิจกรรมร่วมชมการสาธิตวิธีการ เทคนิคการเป่าแก้ว และร่วมกิจกรรมทดลองเป่าแก้วกับศิลปินจาก บีจีซี กล๊าส สตูดิโอ ณ สนามแข่งขันอีกด้วย

พร้อมกันนี้ ยังจัดแข่งขันรอบ โปร-แอม ชาริตี้ ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ร่วมออกรอบเล่นกอล์ฟกับนักกอล์ฟอาชีพสตรีที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ยังมีกิจกรรมประมูลเสื้อของ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล และ “โปรซิม” ณัฐกฤตา วงศ์ทวีลาภ รวมกับ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคสมทบทุนมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation) เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิดปกติบนใบหน้าอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับแฟนกอล์ฟที่สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรี หรือรับชม Live Streaming สองวันคือ วันที่ 7 กันยายน เวลา 10:00-15:00 น. และวันที่ 8 กันยายน เวลา 10:00 น. จนสิ้นสุดพิธีมอบรางวัล รับชมได้ทาง AIS PLAY, Facebook: THAI LPGA TOUR, Youtube: THAI LPGA TOUR, BG CHANNEL