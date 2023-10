ศึกเจลีก ยูธ ชาลเลนจ์ ไทยแลนด์ 2023 ประเดิมฟาดแข้ง 6 ต.ค.นี้ ชิงตั๋วลุยญี่ปุ่น

เจลีก ลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่น เตรียมเปิดสนามฟาดแข้งศึกเจลีก ยูธ ชาลเลนจ์ ไทยแลนด์ 2023 – J.LEAGUE Youth Challenge Thailand 2023 “ปลุกความกล้า ไล่ล่าความฝัน ไปกับเจลีก” การแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท พร้อมคว้าโอกาสไปเปิดประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่น ประเดิมฟาดแข้งวันที่ 6 ตุลาคมนี้

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ มีโรงเรียนชั้นนำด้านลูกหนัง เข้าร่วมชิงชัยกันทั้งหมด 16 โรงเรียนมีผลการจับสลากแบ่งสายดังนี้

กลุ่ม A : รร.อบจ.ชัยนาท, รร.พิชญบัณฑิต, รร.อัสสัมชัญธนบุรี และ รร.อัสสัมชัญ ศรีราชา

กลุ่ม B : รร.วัดสุทธิวราราม, รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย, รร.โพธินิมิตวิทยาคม และ รร.ท่าข้ามพิทยาคม

กลุ่ม C : รร.กีฬากรุงเทพฯ, รร.เทพศิรินทร์, รร.สุรศักดิ์มนตรี และ รร.กีฬา จ.สุพรรณบุรี

กลุ่ม D : รร.กีฬานครนนท์วิทยา ๖, รร.บัวแก้วเกษร, รร.นนทบุรีวิทยาลัย และ รร.วชิราลัย

โปรแกรมประเดิมฟาดแข้งรอบแบ่งกลุ่มจะมีขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป จะเป็นการพบกัน 3 คู่ นำโดย กลุ่ม A : รร.พิชญบัณฑิต พบกับ รร.อัสสัมชัญธนบุรี, กลุ่ม B : รร.วัดสุทธิวราราม พบกับ รร.ท่าข้ามพิทยาคม และ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย พบกับ รร.โพธินิมิตวิทยาคม ที่ สนามมาวิน สเตเดียม เมืองทองธานี และจะทำการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ที่สนามกีฬาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย และสนามมาวิน สเตเดียม เมืองทองธานี

สำหรับรอบ 8 ทีมสุดท้าย แข่งขันวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ที่สนามกีฬาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย และสนามมาวิน สเตเดียม เมืองทองธานี และเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ แข่งขันวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ที่สนามกีฬาโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย และทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ทีมชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 120,000 บาท ถ้วยเกียรติยศ และเหรียญรางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 1 รับเงินรางวัล 60,000 บาท และเหรียญรางวัล

รองชนะเลิศ อันดับ 2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท และเหรียญรางวัล

และรองชนะเลิศ อันดับ 3 รับเงินรางวัล 15,000 บาท และเหรียญรางวัล

ในทัวร์นาเมนต์นี้ยังมีอีก 5 รางวัลพิเศษ ที่จะมอบให้กับเยาวชนแข้งทองของไทยได้แก่ กองหน้ายอดเยี่ยม (Best of Forward), กองกลางยอดเยี่ยม (Best of Midfielder), กองหลังยอดเยี่ยม (Best of Defender), ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม (Best of Goalkeeper) และดาวซัลโว (Top Scorer) ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษทั้ง 5 คน จะได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยรุ่นที่ 2 เข้าร่วมโครงการ J.LEAGUE Young Star Challenge ไปเปิดประสบการณ์ ทำกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่น

ห้ามพลาด ร่วมเชียร์ส่งกำลังใจให้กับเยาวชนไทยทั้ง 16 โรงเรียน พร้อมติดตามการถ่ายทอดสด และการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์นี้ได้ทาง Siamsport Facebook, Siamsport YouTube Channel และ Facebook J.League เจลีก ลีกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่น