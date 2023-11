‘อิรฟาน’ เคลื่อนไหวแล้วถึงหวานใจ ‘แอนโทเนีย’ หลังคว้ารองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023

ภายหลังจาก “แอน-แอนโทเนีย โพซิ้ว” มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 ทำได้ดีที่สุดคว้ารองอันดับ 1 มาครอง ในการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2023 จัดขึ้น ณ The Adolifo Pineda Gymnasium ประเทศเอลซัลวาดอร์ เมื่อเวลา 08.00 น. ตามเวลาประเทศไทย วันที่ 19 พฤศจิกายน โดยเป็นสาวงามจากนิการากัว “เชย์นิส ปาลาซิออส” คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส 2023 มาครอง

ขณะที่ทางด้านของ อิรฟาน ฟานดี้ นักเตะกองหลังทีมชาติสิงคโปร์ ของสโมสร “เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ทีมในศึกรีโว่ ไทยลีก 2023/24 ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว ในไอจีสตอรี่ หวานใจของตัวเองอย่าง “แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว” แฟนสาวลูกครึ่งไทย-เดนมาร์ก ที่คว้ารองอันดับ 1 มาครอง ในการประกวด มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ครั้งที่ 72

อิรฟาน ฟานดี้ โพสต์ภาพของหวานใจ แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว ในการประกวด พร้อมกับข้อความระบุว่า

“NO WORDS CAN EXPRESS HOW PROUD I’M OF YOU! YOU DID AMAZING MY QUEEN! I LOVE YOU”

หรือมีความหมายว่า “ไม่มีคำไหนที่สามารถบ่งบอกได้ว่าผมภูมิใจในตัวคุณมากแค่ไหน คุณทำได้อย่างมหัศจรรย์มาก ราชินีของผม ผมรักคุณ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง มงลงนิการากัว ‘เชย์นิส’ มิสยูนิเวิร์ส 2023 ‘แอนโทเนีย’ ทำดีที่สุด คว้ารองอันดับ 1