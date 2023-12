ปิยะวดี-โรเตอร์-เมฆรัชคีฏาก์-อะกิ คว้าแชมป์โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง 2023 ปิดฤดูกาล

: MAKE EVER BETTER CAR From Circuit to the Road” สนามที่ 5 โดยมี มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, นายศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายเนวิน ชิดชอบ ประธาน สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และนายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต และผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ร่วมเปิดงานในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ โดยมี มิย่า ทองเจือ และ “ปังปอนด์” อัครวุฒิ มังคลสุต พร้อมเหล่านักแข่งและเซเลบริตี้คนดังร่วมงาน

ใส่กันเต็มที่แบบไม่มียั้งตั้งแต่รอบควอลิฟายด์ทั้ง 4 รุ่นการแข่งขัน เพราะสนามนี้เดิมพันหนักทั้งถ้วยแชมป์ประจำสนามและยังต้องสู้เพื่อลุ้นแชมป์ประจำปี เริ่มจากรุ่น ยาริส เอทีฟ เลดี้ วันเมคเรซ ที่มีนักแข่งสาว “มิย่า ทองเจือ” สังกัดโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีม และนักแข่งอินฟลูเอนเซอร์พร้อมไอดอลคนดัง สนามนี้สาวๆ ใส่กันสุด โดยเฉพาะศิริภากรณ์และปัณฑ์นลิน ที่มีคะแนนสะสมเท่ากันมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ประจำปีทั้งคู่สู้กันดุเดือด จบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ ปิยะวดี พฤฒิสาร จากทีม Smile Nexzter Ruk Service Racing Taem, อันดับ 2 คือ ศิริภากรณ์ แยบยนต์ จากทีม TMC-Drive68 by wootbangbon3, อันดับ 3 คือ สาวิตรี กวางแก้ว จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team อันดับ 4 คือปัณฑ์นลิน ทวยเดช จากทีม Kaizo-R Motorsports Team Nexzter by Ruk Service และอันดับ 5 คือ อลิสา ขุนแขวง จากทีม BBMP MOTORSPORT และจากคะแนนรวมทั้ง 5 สนาม (ผลอย่างไม่เป็นทางการ) ‘ศิริภากรณ์’ คว้าถ้วยแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้ไปครอง

ต่อกันในรุ่น ยาริส วันเมคเรซ รุ่นปรับปรุงโฉมใหม่ โดยมี “ปังปอนด์ อัครวุฒิ” นักแข่งโตโยต้า เรซซิ่ง สตาร์ทีมลงสนาม และซิดนีย์-ศริทธนา มิตรอารี ด้วยรถ TOYOTA Yaris One Make Race Carbon Neutral Fuel รถแข่งเพียงคันเดียวที่นำร่องการใช้เชื้อเพลิงที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนเข้ามาใช้ในกีฬามอเตอร์สปอร์ต รุ่นนี้แฟนๆ ส่งกำลังใจกันลั่นสนาม เพราะคะแนนของ ‘นิพิฐพนธ์’ แม้จะอยู่หัวตารางแต่ก็นำไม่ขาด แข่งกันสุดเดือดวิ่งกัน 8 รอบสนาม จ่าฝูงสลับตำแหน่งทุกครึ่งรอบไปจนถึง 3 รอบสุดท้ายก่อนจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ โรเตอร์ ทองเจือ จากทีม PTT LUBRICANTS TEAM ULTIMATE FILMS, อันดับ 2 คือ ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์ จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team , อันดับ 3 คือ เกียรติพรรณ ไผ่เจริญ จากทีม 333CJ โชว์จุ่ง ลูกหมาก, อันดับ 4 คือ นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์ จากทีม Nexzter HGR Racing Team by PMC52 และอันดับ 5 คือ อภิชัจจ์ วิวัฒน์สุรกิจ จากทีม Redream Racing Team และจากคะแนนรวมทั้ง 5 สนาม (ผลอย่างไม่เป็นทางการ) นิพิฐพนธ์ คว้าถ้วยแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้ไปครอง

Advertisement

ลุ้นต่อในรุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่ง พลังแรง หนักแน่นและดุดัน มี ‘เอกสิทธิ์’ ยึดตำแหน่งหัวตาราง จบการแข่งขันผลปรากฏว่าอันดับ 1 คือ เมฆรัชคีฏาก์ กะลันตานนท์ จากทีม Kaizo-R Motorsports Team Nexzter by Ruk Service, อันดับ 2 คือ ธีรพันธ์ พรมขำ จากทีม Nexzet HGR Racing Team by PMC52 และอันดับ 3 คือ เอกสิทธิ์ นามแสงผา และจากคะแนนรวมทั้ง 5 สนาม (ผลอย่างไม่เป็นทางการ) ‘เอกสิทธิ์’ คว้าถ้วยแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้ไปครอง

ปิดท้ายด้วยรุ่น โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ รวมนักขับรุ่นใหญ่เจนสนาม ที่เดิมพันด้วยตำแหน่งแชมป์ประจำปีและสิทธิ์เข้าร่วมทีมใหญ่ โดยมี ‘นรรัศมิ์’ คะแนนสะสมสูงสุด ใส่กันไม่ยั้งจบการแข่งขันผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ อะกิ จิตรานุวัฒน์ จากทีม YK Motorsport , อันดับ 2 คือ เคนทาโร่ ชิบะ จากทีม ORC Racing, อันดับ 3 คือ ศักดิ์ชัย เยี่ยมวัฒนา จากทีม Nexzter Gulf oil Thailand , อันดับ 4 คือ นรรัศมิ์ อภิวาท จากทีม Compact Brakes Superclub Racing Team และอันดับ 5 คือ อัฐพล แก้วอาษา จากทีม Bquik Racing Team ทำให้จบการแข่งขัน ‘นรรัศมิ์’ มีผลคะแนนรวมสูงสุดจึงคว้าแชมป์ประจำปีของรุ่นไปครองและรับสิทธิ์เข้าสังกัดเป็นนักแข่ง TOYOTA Gazoo Racing Team Thailand ประจำปี 2024 อีกด้วย

นอกจากนี้ผู้จัดการแข่งขันยังมอบโอกาสพิเศษให้นักแข่งที่มีคะแนนเก็บสะสมสูงสุดลำดับที่ 1-2-3 ใน 3 รุ่นการแข่งขัน ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกับ TOYOTA Gazoo Racing Team Thailand ลงแข่งในรายการเอ็นดูรานซ์ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน “IDEMITSU SUPER ENDURANCE SOUTHEAST ASIA TROPHY 2023” ตามความตั้งใจของรายการที่ต้องการสนับสนุนและพัฒนานักแข่งให้ได้มีประสบการณ์ลงสนามแข่งร่วมกับมืออาชีพเพื่อพัฒนาทักษะและฝีมือ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมวงการมอเตอร์สปอร์ตต่อไป โดยทั้ง 9 คน ประกอบไปด้วย

ตัวแทนรุ่น Yaris Ativ Lady One Make Race ศิริภากรณ์ แยบยนต์, ปัณฑ์นลิน ทวยเดช และสาวิตรี กวางแก้ว

ตัวแทนรุ่น Yaris One Make Race นิพิฐพนธ์ วัฒนานิตย์, ภูริพรรธน์ เวชวงศาเตชาวัชร์ และ อัครวุฒิ มังคลสุต

ตัวแทนรุ่น Corolla Altis GR Sport One Make Race นรรัศมิ์ อภิวาท, ทยาพล คงสุวรรณ และศักดิ์ชัย เยี่ยมวัฒนา

ร่วมชมภาพความสนุกประทับใจไฮไลท์พิเศษในการแข่งขัน พร้อมติดตามอัพเดทความเคลื่อนไหวฤดูกาลใหม่ของการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซยอดนิยมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรายการ “โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต” ได้ที่ Facebook : TOYOTA Gazoo Racing Motorsport Thailand, Instagram: TGRthailand, TikTok: tgr.thailand