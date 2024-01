ONE ประกาศยกทัพรีเทิร์นอเมริกา จัด 2 อีเวนต์ใหญ่ ในเดนเวอร์-แอตแลนตา

วัน แชมเปี้ยนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประกาศข่าวใหญ่ เตรียมยกทัพกลับไปบุกแดนพญาอินทรีอีกครั้ง ด้วย 2 อีเวนต์ใหญ่ ONE Fight Night 26 ที่บอล อารีนา เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด ในวันที่ 6 กันยายน และ ONE Fight Night 28 ที่สเตต ฟาร์ม อารีนา เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการประเดิมจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา ภายใต้ชื่อศึก ONE Fight Night 10 ที่จัดขึ้น ณ เฟิร์สแบงก์ เซ็นเตอร์ รัฐโคโลราโด เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมา ชนิดขายบัตรหมดเกลี้ยงก่อนการแข่งขันหลายสัปดาห์ ทำให้ในปี 2567 นี้ ONE จึงมุ่งมั่นที่จะสานต่อกระแสความร้อนแรงด้วยการจัดศึก ONE Fight Night เป็นประจำทุกเดือนเหมือนเช่นเคย เพื่อออกอากาศสดผ่านทาง Prime Video ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธานและซีอีโอของ ONE ได้กล่าวเปิดใจถึงการนำทีมยกทัพกลับไปจัดการแข่งขันในสหรัฐอเมริกา อีกครั้งว่า เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับสู่สหรัฐอเมริกา เพื่อจัดการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ของแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองและสนามกีฬาที่ดีที่สุดของประเทศ

“อเมริกายังคงเป็นตลาดเป้าหมายหลักของเรา ขณะที่เราขยายธุรกิจไปทั่วโลก เราแทบรอไม่ไหวที่จะกลับมาที่นี่อีกครั้ง เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับแฟนๆ ที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้ในภูมิภาคนี้ ด้วยการจัดอีเวนต์ทุกไตรมาสซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2567 และต่อๆ ไป”

ในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับคู่แข่งขันในแต่ละรายการ รวมถึงการจำหน่ายตั๋วเข้าชมในสนามจะมีการประกาศให้ทราบในภายหลัง

นอกจากนั้น ONE ยังคงจับมือกับ Stage Front VIP พันธมิตรรายใหญ่ เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับแบบวีไอพีให้แก่แฟนกีฬาที่เข้าชมในสนามเหมือนเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งระดับเฟิร์สคลาส การต้อนรับระดับพรีเมียม สิทธิพิเศษในการพบปะและทักทายกับนักกีฬา การได้รับของสะสมจากอีเวนต์ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย