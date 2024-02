ไทยฮอนด้า เปิดตัวนักแข่ง-ทีมโค้ช วางเป้าท้าทาย มุ่งสร้างผลงานระดับโลก

“ไทยฮอนด้า” เปิดตัวนักแข่ง และทีมโค้ชมอเตอร์สปอร์ต 2024 ตั้งเป้าสุดท้าทาย มุ่งสร้างผลงานในระดับโลก ”ก้อง-สมเกียรติ” นำทัพสู้ศึกโมโตทู ปีที่ 6 “ก๊องส์-ธัชกร” ลุยโมโตทรีเต็มฤดูกาลครั้งแรก

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ประกาศแผนมอเตอร์สปอร์ตปี 2024 ยกระดับนักบิดไทยภายใต้โครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” สู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ส่ง “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ลุยศึกชิงแชมป์โลกรุ่นโมโตทู ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ด้วยเป้าหมายสุดท้าทายในการจบอันดับท็อปทรี พร้อมดัน “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี อีกหนึ่งนักบิดฝีมือดี ลงแข่งขันโมโตทรี แบบเต็มฤดูกาลเป็นครั้งแรก

เช่นเดียวกับการผลักดันนักแข่งดาวรุ่งอย่าง “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร ลุยศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก รายการ “เอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” และ รายการ “เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ” เพื่อสร้างนักแข่งรุ่นใหม่สู่การเป็นนักแข่งระดับโลกในรุ่นต่อไป ภายใต้แนวคิด “The Next Successor To Become The World Class Riders”

Advertisement

มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย เปิดเผยว่า ในปี 2023 ที่ผ่านมา นักแข่งจากทีม “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ต่างพากันสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม ทั้งหมดเป็นผลจากการทำงานอย่างเป็นระบบภายใต้โครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ที่ทำให้เราสามารถพัฒนานักแข่งได้อย่างต่อเนื่อง แน่นอนว่าในปีนี้ เราจะมีนักแข่งลงชิงชัยในศึกชิงแชมป์โลกถึงสองคน นั่นคือ “สมเกียรติ จันทรา” และ “ธัชกร บัวศรี”

ในขณะเดียวกัน เราได้ผลักดันนักแข่งดาวรุ่งอีกมากมายลงแข่งในระดับนานาชาติและระดับเอเชีย ซึ่งอีกหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือการส่งนักแข่งและทีมแข่งเข้าร่วมการแข่งขันที่มีความเข้มข้นอย่างรายการ “มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ” เป็นครั้งแรก รวมถึงการมอบตำแหน่ง ”เรซโค้ช” ให้กับ “มุกข์ลดา สารพืช” เข้ามาดูแลนักแข่งและถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกับ “รัฐภาคย์ วิไลโรจน์” และ “สิทธิศักดิ์ อ่อนเฉวียง” โดยมีที่ปรึกษาอย่าง มร.ชินอิจิ อิโต อดีตนักแข่งระดับเวิลด์กรังด์ปรีซ์ มาร่วมวางแผนการฝึกที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อผลักดันให้นักแข่งของเราสร้างผลงานได้อย่างต่อเนื่องในทุกระดับ

“เราเชื่อว่าการแข่งขันในปีนี้จะมีความเข้มข้นเป็นอย่างมาก และไทยฮอนด้าพร้อมแล้วที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย ขอฝากแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยร่วมติดตามและส่งกำลังใจเชียร์ทีมแข่ง ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ และนักแข่งฮอนด้าทุกคนด้วย”

เริ่มจากการแข่งขันในรายการที่เป็นที่สุดของโลก อย่างรายการ เวิลด์กรังด์ปรีซ์ ในปีนี้ ไทยฮอนด้าได้ส่ง 2 นักแข่ง เข้าร่วมชิงชัย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา” หมายเลข 35 เจ้าของรางวัล นักกีฬาอาชีพชายดีเด่น 2 ปีซ้อน จากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ที่คว้าอันดับ 6 ของโลกในเวิล์ดกรังด์ปรีซ์ 2023 รุ่นโมโตทู ลงแข่งขันรุ่นโมโตทู เป็นปีที่ 6 ภายใต้สังกัด “อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย” ด้วยเป้าหมายสุดท้าทาย นั่นคือการคว้าท็อปทรีให้ได้ ตามด้วย “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี หมายเลข 5 ลงสู้ศึกเวิลด์กรังด์ปรีซ์ ในรุ่นโมโตทรี แบบเต็มฤดูกาล ด้วยเป้าหมายคว้าท็อปเท็น

สำหรับการแข่งขันระดับเยาวชนชิงแชมป์โลก ไทยฮอนด้า ส่ง “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร หมายเลข 20 นักบิดดาวรุ่งเข้าแข่งขันในรายการ “เอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” และ “เรดบลู โมโตจีพี รุกกี้ส์ คัพ” โดยวางเป้าหมายไว้ที่การจบท็อปเท็นในทั้งสองรายการ

ในระดับเอเชียเริ่มจากรายการ “เอเชีย ทาเลนต์ คัพ” ไทยฮอนด้า ส่ง 3 นักบิดดาวรุ่งไทย อย่าง “จิมมี่” บูรพา วันมูล พร้อมด้วย “ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ และ “ออสติน” ธนฉรรต ประทุมทอง ลงแข่งขันเพื่อปูทางสู่ระดับโลกตามรอยรุ่นพี่ในการสร้าง “The Next Successor To Become The World Class Riders”

ตามด้วยรายการใหญ่ระดับเอเชียอย่าง “เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง” ไทยฮอนด้า ส่ง “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ ภายใต้สังกัด “ฮอนด้า เอเชีย ดรีม เรซซิ่ง วิท แอสติโม” และ “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ ภายใต้สังกัด “แอสติโม เอสไอ เรซซิ่ง วิท ไทยฮอนด้า” ลงขับเคี่ยวกับนักแข่งแถวหน้าระดับเอเชีย ในรุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี นอกจากนั้นยังเดินหน้าผลักดันนักบิดรุ่นใหม่ “ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ ลงเก็บประสบการณ์ในเวทีระดับเอเชีย ร่วมกับทีมเมทอย่าง “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี

ส่วนรายการ “ออลเจแปน โร้ด เรซ แชมเปี้ยนชิพ” ไทยฮอนด้า ส่งนักบิดอีก 2 คนประกอบด้วย “จิมมี่” บูรพา วันมูล ผนึกกำลังกับ “ออสติน” ธนฉรรต ประทุมทอง” บิด NSF250R ลงสู้ศึก ในรุ่น J-GP3 ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเก็บประสบการณ์และเสริมความแข็งแกร่ง

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการยกระดับในระดับนานาชาติให้กับนักบิดไทย และทีมช่าง ไทยฮอนด้าได้ประกาศส่งทีม “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ลงชิงชัยในศึก “มาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ” เต็มฤดูกาล นำโดย “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ และ “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ ในรุ่น 1000 ซีซี พร้อมส่ง “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว ลงขับเคี่ยวในรุ่น 600 ซีซี ตามด้วยรุ่นน้องดาวรุ่งฝีมือดี จากโครงการ “ไทยแลนด์ ทาเลนต์ คัพ” ประกอบด้วย “อุ้ม” นพรุธพงษ์ บุญประเวศ “คลาสดี” พิชญางกูฬ์ อินทร์จักร์” และ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ ร่วมชิงชัยในรุ่น 250 ซีซี

นอกจาการแข่งขันทางเรียบแล้ว ไทยฮอนด้ายังได้ส่งนักแข่งทางฝุ่นฝืมือดีอย่าง “แซงค์” กฤษฎา จำรูญจารีต เจ้าของแชมป์ประเทศไทย 4 สมัย ลงไล่ล่าแชมป์สมัยที่ 5 ในรายการ “เอฟเอ็มเอสซีที ไทยแลนด์ โมโตครอส” รุ่น MX-2A