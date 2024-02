350 นักลั่นไกร่วมศึกยิงปืน HUAHIN IDPA CHAMPIONSHIP 2024

สมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน จัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรายการ HUAHIN IDPA CHAMPIONSHIP 2024 กับธีมงาน WE ARE ZERO! ที่สนามกีฬายิงปืน สมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน ต.บ่อฝ้าย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ แข่งขันกันตั้งแต่วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมี นายชาญชัย กรรณสูต นายกสมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน เป็นประธานจัดการแข่งขัน

พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.อภิญญา ศักดินันท์ นายอำเภอปราณบุรี และ พ.ต.อ.ชัยฏิภูมิ อำนวยชัย โดยมีนักแม่นปืนแข่งขันยิงปืนป้องกันตัวเชิงกีฬา หรือเรียกอีกอย่างว่า นักกีฬา IDPA (International Defensive Pistol Association) เข้าร่วมแข่งขันกว่า 350 คนเข้าร่วมชิงชัย ซึ่งถือว่าเป็นรายการการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

การแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทปืนต่างๆ จำนวน 9 ดิวิชั่นปืน แบ่งเป็นประเภท 5 กลุ่ม category และการแข่งขันประเภททีม มีรางวัลในการแข่งขันจำนวน 21 ถ้วยรางวัล 238 เหรียญรางวัล และผู้สนับสนุนในการแข่งขันประกอบด้วย สนามยิงปืนหัวหิน, Thaiarms, TSS TacGear, บริษัทสยามพรีซิชั่น, RIGA SPORT, KN Orange Juice หลังจบการแข่งขันมีพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะในแต่ละรุ่นจากสมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน

สรุปผลการแข่งขันในแต่ละประเภท มีดังนี้

HUAHIN IDPA Championship Best of Match

1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “HIGH OVERALL”(เฉพาะ Standard Division)(SSP, ESP, CDP, CCP, REV, BUG, CO) ได้แก่ ธีรวิทย์ ภูมิดิศ

2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “TEAM Champion Open” ได้แก่ (ทีม UBPSA/PPTactic) ภราดร งามวงศ์วาน, พีรณัฐ ตันไพโรจน์, พิรุณ ลีลาสันตเลิศ และศักดาเดช หอมอุดม

3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “TEAM Champion Amateur” ได้แก่ (ทีม All Alpha) ยู หยาง, หลิว รัวเฉิง, เต๋า อี๋จาง และหลิว เสี่ยวหลง

4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “Handgun MATCH MOST ACCURATE”(เฉพาะ Standard Division) (SSP, ESP, CDP, CCP, REV, BUG, CO) ได้แก่ ธีรวิทย์ ภูมิดิศ

5. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “PCC MATCH MOST ACCURATE” (เฉพาะ PCC) ได้แก่ อานนท์พิสุทธิ์ หัตตะประดิษฐ์

HUAHIN IDPA Championship Best of Lady

1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ Lady Champion (เฉพาะ Standard Division) (SSP, ESP, CDP, CCP, REV, BUG, CO) ได้แก่ กัญญาณัฐ ประเสริฐเจริญสุข

2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ Overall PCC Lady ได้แก่ ปารินตัน จำเรียน

HUAHIN IDPA Championship Best of Division

1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “PCC Division Champion” ได้แก่ ภราดร งามวงศ์วาน

2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “SSP Division Champion” ได้แก่ โฮอุดม ศักดาเดช

3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “ESP Division Champion” ได้แก่ อุไรสินธ์ สิรวิชญ์

4.ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “CCP Division Champion” ได้แก่ สยาม ศรีรองเมือง

5. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “Carry Optic Division Champion” ได้แก่ ธีรวิทย์ ภูมิดิษฐ์

6. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “CDP Division Champio” ได้แก่ ศักดาเดช หอมอุดม

7. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “BUG Division Champion” ได้แก่ ธนภัทร ปานสุวรรณ

8. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “Revolver Division Champion” ได้แก่ เกรียงศักดิ์ อัจฉริยายศ

9. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “SPD Division Champion” ได้แก่ วรานนท์ ศรีวรานันท์

HUAHIN IDPA Championship Best of Catagory

1.ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “Law Enforcement and Military” ได้แก่ ธรรมชาติ เหลียงพงศ์

2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “Senior” ได้แก่ พิชัยพัฒน์ มหาวีระพงศา

3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “Junior” ได้แก่ อธิกุล สารชาติ

4. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “State Enterprise” ได้แก่ วชิระ สุขเจริญ

5.ถ้วยรางวัลชนะเลิศ “International” ได้แก่ หวง เล่ย

ด้าน นายชาญชัย กรรณสูต นายกสมาคมกีฬายิงปืนหัวหิน กล่าวว่า การแข่งขันปีนี้เป็นที่น่ายินดีและเป็นเกียรติกับทางสมาคมกีฬายิงปืนหัวหินมาก ที่ได้รับความสนใจจากนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก และได้รับทราบถึงความประทับใจต่างๆ ของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทางสมาคมก็ตั้งใจจะทำให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับชัยชนะในการแข่งขันทุกท่าน และหากขาดตกบกพร่องประการใดทางสมาคมจะรับมาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป

“ในการแข่งขันทุกๆ ประเภท เป็นไปอย่างสนุกสนาน และลุ้นผลคะแนนการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลา หลังจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะในแต่ละรุ่น จากสมาคมกีฬายิงปืน การแข่งขันกีฬายิงปืนรายการนี้ถือว่าประสบความสำเร็จที่น่าพอใจ สมกับเป็นแมทซ์ที่ทุกคนรอคอย นักกีฬาทุกคนปลอดภัยและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสมาคมทุกประการ” นายชาญชัย กล่าวปิดท้าย