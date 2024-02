ซีนิค มาราธอนซีรี่ย์ 2024 งานวิ่งวิวสุดว้าว! มาตรฐานสากล วิ่งได้ถึง 5 สนามใน 3 ปี

ซีนิคมาราธอน (Scenic Marathon) เปิดซีรีย์วิ่งวิวสุดว้าว ปี 2024 ต้อนรับนักวิ่ง ตอกย้ำคอนเซ็ปต์งานวิ่งวิวสวย บนเส้นทาง Scenic Route ที่จัดขึ้นด้วยมาตรฐานงานวิ่งระดับสากล พร้อมเอาใจแฟนซีรีย์ด้วยการเปิดตัวแพ็คเกจ “สมัครวิ่งครั้งเดียว วิ่งได้ถึง 5 สนาม ในระยะเวลา 3 ปี” อย่าง ScenicHalf531 ให้เหล่านักวิ่งได้วิ่งด้วยกันยาวๆ รวมถึงการเก็บหรียญผู้พิชิตทั้ง 5 สนาม

นายอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และผู้อำนวยการแข่งขัน เปิดตัวงานวิ่ง ซีนิคมาราธอนซีรีย์ 2024 (Scenic Marathon) อย่างเป็นทางการ พร้อมกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน และนักวิ่งที่มาร่วมงาน รวมทั้งยังกล่าวขอบคุณสำหรับการเข้าร่วมและสนับสนุน ซีนิคมาราธอน ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา ณ โรงแรมวินด์แดม หัวหิน ปราณบุรี รีสอร์ต แอนด์ วิลล่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก คุณกุลธิชา พฤกษานุบาล Head of Marketing CRC Sports Co., Ltd. และคุณปุณฑริก หาญญานันท์ Marketing Manager – Energy & Hydration Suntory PepsiCo Beverage (Thailand) Co., Ltd. ผู้สนับสนุนหลักตลอดการจัดจัดการแข่งขันของ ซีนิคมาราธอนซีรีย์ ในปี 2024 ร่วมเปิดตัวซีรีย์อีกด้วย

นายอลงกรณ์ เจียมอนุกูลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรซอัพ เวิร์ค จำกัด และผู้อำนวยการแข่งขัน กล่าวว่า ซีรีย์วิ่ง ซีนิคมาราธอน ทั้ง 5 สนาม เป็นการรวมตัวกันของสนามวิ่งที่มีเส้นทางวิ่งที่มีวิวสวยสุดๆ โดยซีรีย์วิ่งนี้ประกอบด้วย สนามวิ่ง 5 สนาม ได้แก่ ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนปราณบุรี – ชายหาดปราณบุรี, ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนจันทบุรี – ขายหาดคุ้งวิมาน, ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง – ชายหาดแหลมเจริญ, ซีนิคฮาล์ฟมาราธอนกระบี่ – ชายหาดนพรัตน์ธารา และซีนิคมาราธอนจันทบุรี – ชายหาดแหลมเสด็จ ซึ่งล้วนแต่เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ได้รับการออกแบบให้เป็นสนามวิ่งถนนที่เพียบพร้อม ทั้งด้านมาตรฐานการจัดงาน เส้นทางวิ่งที่สวยงาม การออกแบบธีมงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ของพื้นที่อย่างงดงาม และยังมีส่วนในการมอบโอกาสให้กับโรงเรียน และโรงพยาบาลในพื้นที่จัดการแข่งขัน โดยมอบเงินบริจาครวมแล้วกว่า 2 ล้านบาท

“ภายในปี 2568 เราตั้งเป้าไว้ว่าทั้ง 5 สนามของซีนิคมาราธอนซีรีย์ นอกจากจะเป็นสนามวิ่งที่คอยสร้างความสุขให้กับนักวิ่ง และชุมชนแล้ว ทั้ง 5 สนามจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานกรีฑาโลก World Athletics Road Race Label เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิ่งวิวสวยหนึ่งเดียวของไทยสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ สนามวิ่งของซีนิคมาราธอน อย่างสนามซีนิคฮาล์ฟมาราธอนจันทบุรี และซีนิคฮาล์ฟมาราธอนกระบี่ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็น World Athletics Road Race Label เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เหลือเพียง 3 คือสนามซีนิคฮาล์ฟมาราธอนปราณบุรี, สนามซีนิคฮาล์ฟมาราธอนระยอง และสนามซีนิคมาราธอนจันทบุรี เท่านั้น” นายอลงกรณ์

สำหรับไฮไลต์ภายในงานเปิดตัวซีรี่ย์ครั้งนี้ ยังได้มีการเปิดตัวแพ็คเกจวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน เอาใจนักวิ่งที่รักการวิ่งและเดินทางท่องเที่ยแล้ว โดยรายละเอียดของแพ็คเกจนี้ เป็นการวิ่งแข่งขันเก็บสถิติเวลาของทั้ง 5 สนาม เพื่อเฟ้นหาแชมป์ของซีรีย์ในแต่ละปี และมอบเหรียญรางวัลพิเศษสำหรับผู้พิชิตสนามฮาล์ฟมาราธอนทั้ง 5 สนาม โดยผู้สมัครร่วมรายการซีรีย์นี้จะมีเวลาในการวิ่งได้ถึง 3 ปี

นอกจากนี้ ในงานยังได้เชิญ นักวิ่งชั้นแนวหน้าอย่าง “บิ๊ก” ณัฐวุฒิ อินนุ่ม, “จีจี้” สโรชา ศิลประสพ และ “สตางค์” กฤษฎาพร ชีวิตโสภณ ยูทูปเบอร์สายวิ่ง มาร่วมพูดคุยเปิดประสบการณ์วิ่งกับ ซีนิคมาราธอน และก่อนปิดงาน ยังมีกิจกรรมลุ้นรับบัตรวิ่งฟรีตลอดซีรีย์ ปี 2024 ให้ผู้ร่วมงานได้ลุ้นกันอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ รักในการวิ่ง ชอบเส้นทางวิ่ง วิวสวย สนามวิ่งมาตรฐาน สามารถติดตามข้อมูลการจัดงานได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Scenic Marathon หรือ เว็บไซต์ www.scenicmarathon.com