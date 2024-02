โดราเอมอน รัน ครั้งแรกในไทย-ครั้งที่ 3 ของโลก จัดเต็ม 5 สนามทั่วประเทศ

อสมท จัดบิ๊กอีเวนต์ “โดราเอมอน รัน” (Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT) ฉลองความผูกพันที่โดราเอมอนออกอากาศในไทยมากว่า 42 ปี เอาใจคนรักเจ้าหุ่นยนต์ประเภทแมวสีฟ้าโดราเอมอน ให้สะสมเสื้อวิ่งและเหรียญรางวัล สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จัดเต็ม 5 สนามทั่วประเทศ กรุงเทพ, ชลบุรี, นครราชสีมา, ภูเก็ต และ เชียงใหม่ ออกสตาร์ทสนามแรก สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ในวันที่ 24 มีนาคมนี้

นายผาติยุทธ ใจสว่าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการจัดงาน Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT ว่า “บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวจัดงาน “Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT” งานวิ่งเอาใจคนรักโดราเอมอนที่จัดขึ้นใน 5 สนามทั่วประเทศ คือ กรุงเทพฯ, ชลบุรี, นครราชสีมา, ภูเก็ต และเชียงใหม่ เฉลิมฉลองความผูกพันที่ “การ์ตูนโดราเอมอน” ออกอากาศในประเทศไทยต่อเนื่องยาวนานกว่า 42 ปี ครอบครองหัวใจคนไทยทั้งครอบครัว โดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบัน

สำหรับงานวิ่ง Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก นับเป็นครั้งที่ 3 ของโลก โดยจัดขึ้น 5 สนามทั่วประเทศ สนามแรกสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ถือเป็นจุดศูนย์รวมการคมนาคมระบบรางทั้งหมด เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางในทุกรูปแบบทั้งรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าชานเมือง ระยะทาง Family Fun Run 5 กิโลเมตร และ Mini Marathon 10 กิโลเมตร

สนามที่ 2 ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี (Run on the beach) วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567 พัทยา เมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีชื่อเสียงมีหาดทรายที่ยาวต่อเนื่องหลายกิโลเมตร โดยชายหาดพัทยาใต้นั้นถือเป็นศูนย์รวมความเจริญและแสงสียามค่ำคืน เหมาะกับการวิ่ง Run on the beach ยามค่ำคืน ระยะทาง 5 กิโลเมตร

สนามที่ 3 ลานย่าโม จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 นครราชสีมา เมืองที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน แหล่งรวมวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร

สนามที่4 สวนสาธารณะสะพานหิน และย่าน Old Town จังหวัดภูเก็ต วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2567 เมืองหาดทรายขาว น้ำทะเลใส สะดวกสบายในการเดินทาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร

และสนามที่ 5 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เชียงใหม่ เมืองที่มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม และธรรมชาติที่น่าหลงใหล การได้วิ่งที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืนขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก มีกิจกรรมมากมายที่รอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร

ไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาวิ่งในงาน Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT ทุกคนจะได้พบกับโดราเอมอนและผองเพื่อนอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญพลาดไม่ได้กับการถ่ายภาพกับบอลลูนโดราเอมอน ความสูงกว่า 10 เมตร ที่รอต้อนรับคุณอยู่ทุกสนาม พิเศษสำหรับสนามแรกที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ แฟนๆจะได้พบกับโมเดล โดราเอมอน 20 คาแรคเตอร์ รอให้ถ่ายภาพอย่างจุใจทั่วบริเวณงาน และไอเท็มสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เสื้อวิ่งดีไซน์สุดพิเศษ ธีมโดราเอมอน สดใสสุดน่ารัก เหรียญรางวัลดีไซน์ 3D สุดน่ารัก ดีไซน์แต่ละสนามไม่ซ้ำน่าสะสม อยากให้ทุกคนได้รับ ความประทับใจ ภาพความทรงจำอันอบอุ่นและมิตรภาพดี ๆ จากงานวิ่งครั้งนี้

มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์งานวิ่งการ์ตูนขวัญใจคนทั่วโลกไปด้วยกัน Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT 5 สนามทั่วประเทศ เริ่มต้นสนามแรกสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ขายบัตรแล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่ PageFacebook : Doraemon Run Thailand หรือ Add Line : @Runonline

สำหรับ “Doraemon Run” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2015 ที่ Sanchung Taipei Metropolitan Park เมืองนิวไทเป ไต้หวัน มีนักวิ่งเกือบ 14,000 คน ทั้งจากไต้หวัน ฮ่องกง และญี่ปุ่น ให้ความสนใจมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก

สำหรับครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อปี 2016 ในชื่อ “Doraemon Run Hong Kong” โดยแบ่งเป็นการวิ่ง 2 กิโลเมตร และ 4 กิโลเมตร ซึ่งสร้างความสนใจให้กับนั่งวิ่งเป็นอย่างมาก พิเศษสุดสำหรับประเทศไทย ในปี 2567 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในการจัดงาน “Doraemon Run 2024 Thailand by MCOT” ในประเทศไทยครั้งแรก และนับเป็นครั้งที่ 3 ของโลก