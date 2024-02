โปรดัง เคแอลพีจีเอ ร่วมหวดสะวิง บลูแคนยอน ชิง 22.7 ล้าน ที่ภูเก็ต

ก้านเหล็กสาวมือดีจากท็อป 10 แรงค์ของ เคแอลพีจีเอ ทัวร์ ตอบรับร่วมการแข่งขันกอล์ฟ เคแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ บลู แคนยอน เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ ชิงเงินรางวัลรวม 650,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 22.750 ล้านบาท โดยมีสนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ เป็นสปอนเซอร์หลักของการแข่งขันครั้งนี้ แข่งแบบสโตรกเพลย์ 3 วัน 54 หลุม ไม่มีการตัดตัว วันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จ.ภูเก็ต

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการ “บลูแคนยอน เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ” เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทยซึ่งครั้งนี้มีโปรสาวไทยเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรายการแข่งขันของ เคแอลพีจีเอ ทัวร์ และสังเวียนที่ใช้ในการแข่งขันคือ สนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ จ.ภูเก็ต ที่เป็นอีกหนึ่งสนามระดับตำนานของเมืองไทย ซึ่งภายหลังจากการประกาศรายชื่อนักกอล์ฟสาวไทยทั้ง 11 คนแล้ว ดาวดังฝั่ง เคแอลพีจีเอ ทัวร์ ยังตอบรับร่วมลงแข่งศึกใหญ่ในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

ล่าสุดทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ยืนยันรายชื่อนักกอล์ฟสาวฝั่ง เคแอลพีจีเอ ทัวร์ ที่น่าจับตา โดยมี 3 นักกอล์ฟมือดีที่อยู่ในท็อป 10 ของเคแอลพีจีเอ ทัวร์ ประกอบด้วย ลี เย วอน มืออันดับ 1, คิม ซู จี มืออันดับ 3, ปาร์ค จี ยอง มืออันดับ 4 และปาร์ค ฮยุน คยุง มืออันดับ 6 ต่างตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

คิม ซู จี นักกอล์ฟสาววัย 28 ปี มืออันดับ 3 ของทัวร์ ที่ปัจจุบันอยู่มืออันดับ 38 ของโลก เจ้าของแชมป์ HANWHA CLASSIC 2023 จากเมื่อปีที่ผ่านมา และรวมถึงแชมป์ HANA FINANCIAL GROUP CHAMPIONSHIP และ OK FINANCIAL GROUP SE RI PAK INVITATIONAL จากเมื่อปี 2022

ปาร์ค จี ยอง นักกอล์ฟวัย 36 ปี มืออันดับ 57 ของโลก และมืออันดับ 4 เคแอลพีจีเอ เจ้าของ 2 แชมป์จากฤดูกาลที่แล้ว (KB FINANCIAL GROUP STAR CHAMPIONSHIP และ EVERCOLLAGEN THE SIENA QUEENS CROWN) รวมถึงเป็นแชมป์ 2 รายการจากปี 2022 (HANA FINANCIAL GROUP SINGAPORE WOMEN’S OPEN และ MEDIHEAL • HANKOOKILBO CHAMPIONSHIP)

ปาร์ค ฮยุน คยุง นักกอล์ฟวัย 24 ปี มืออันดับ 65 ของโลก ที่ปี 2023 คว้าแชมป์ไปหนึ่งรายการ (SK NETWORKS • SEOUL ECONOMICS LADIES CLASSIC) และคว้ารองแชมป์ 1 รายการ (MEDIHEAL • HANKOOKILBO CHAMPIONSHIP)

สำหรับการแข่งขันกอล์ฟ เคแอลพีจีเอ ทัวร์ รายการ บลูแคนยอน เลดี้ส์ แชมเปี้ยนชิพ เกิดขึ้นจากสนาม บลู แคนยอน คันทรี คลับ ภูเก็ต ได้บรรลุข้อตกลงกับ เคแอลพีจีเอ ทัวร์ ในการเป็นสปอนเซอร์หลักของการแข่งขันเป็นเวลา 3 ปี เพื่อโปรโมตศักยภาพของสนามในการจัดแข่งขันกอล์ฟในระดับนานาชาติ

รวมถึงปีนี้เป็นปีครบรอบ 66 ปีความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทย และเกาหลี เพื่อเฉลิมฉลองและกระชับความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนกีฬาและวัฒนธรรม และยังมีส่วนกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในภูเก็ต รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟรุ่นใหม่อีกด้วย และเป็นหนึ่งในรายการแข่งขัน เคแอลพีจีเอ ทัวร์ ที่เล่นนอกประเทศเกาหลีใต้ในปีนี้ แฟนกอล์ฟสามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่อง ทรูสปอร์ต 5 ทางทรูวิชั่นส์ เวลา 13.00-16.00 น. ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567