ฮอนด้า ดันนักแข่งไทยโชว์ศักยภาพ วางไลน์อัพเต็มกระดานแข่งระดับโลก!

ทีมนักแข่ง “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” วางไลน์อัพ แบบเต็มกระดาน เพื่อผลักดันนักแข่งไทยก้าวสู่การเป็นนักแข่งระดับโลกในรุ่นต่อไป ภายใต้แนวคิด “The Next Successor To Become The World Class Riders”

“ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” นำโดย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักแข่งไทยเจ้าของรถหมายเลข 35 สังกัด “อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย” ออกลุยศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รุ่นโมโตทู ด้วยเป้าหมายท็อปทรี ตามด้วย “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ที่มาพร้อมความท้าทายใหม่กับรถแข่งหมายเลข 5 ในรุ่นโมโตทรี แบบเต็มฤดูกาล สังกัด “ฮอนด้า ทีม เอเชีย” กับเป้าหมายท็อปเท็น

ด้าน “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร ยอดนักบิดดาวรุ่งวัย 17 ปี หมายเลข 20 ขยับขึ้นไล่ล่าความฝันดาวรุ่งชิงแชมป์โลกในรายการ “เอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” และรายการ “เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ” ด้วยรถแข่งหมายเลข 20 สังกัด “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์” ด้วยเป้าหมายท็อปเท็น ทั้ง 2 รายการ

ขณะที่ระดับเอเชีย เพิ่มประสบการณ์นักแข่งดาวรุ่งไทยประชันนักแข่งจากประเทศต่างๆ ในศึกเอเชีย ทาเลนต์ คัพ” ด้วยรถแข่ง Honda NSF250 ได้แก่ “ออสติน” ธนฉรรต ประทุมทอง หมายเลข 5 “จิมมี่” บูรพา วันมูล หมายเลข 10 และ “ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ หมายเลข 20 ท้าทายสู่การเป็น The Next Successor

“ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ แชมเปี้ยน” ส่งนักแข่งลงขับเคี่ยวกับนักแข่งแถวหน้าระดับเอเชีย ในรายการใหญ่อย่าง เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ ในรุ่นเอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1000 ซีซี ด้วยรถแข่ง Honda CBR1000RR-R ทั้ง ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ หมายเลข 41 ภายใต้สังกัด “ฮอนด้า เอเชีย ดรีม เรซซิ่ง วิท แอสติโม” และ “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ ภายใต้สังกัด “แอสติโม เอสไอ เรซซิ่ง วิท ไทยฮอนด้า” หมายเลข 52 ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี ส่ง “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 ร่วมกับทีมเมท “ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ หมายเลข 85 ด้วยรถแข่ง Honda CBR600RR และยังส่ง “จิมมี่” บูรพา วันมูล ผนึกกำลังกับ “ออสติน” ธนฉรรต ประทุมทอง บิด Honda NSF250R ลงสู้ศึก ออลเจแปน ในรุ่น J-GP3 ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเก็บประสบการณ์และเสริมความแข็งแกร่ง

พร้อมยกระดับนักแข่งสู่นานาชาติท้าทายความสามารถกับประสบการณ์ใหม่ในศึกมาเลเซีย ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ เต็มฤดูกาล นำโดย “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ และ “แชมป์” ภาสวิชญ์ ฐิติวรารักษ์ ด้วยรถแข่ง Honda CBR1000RR-R ในรุ่น 1000 ซีซี ตามด้วย “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว ในรุ่น 600 ซีซี กับรถแข่ง Honda CBR600RR และร่วมชิงชัยในรุ่น 250 ซีซี กับรถแข่ง Honda CBR250RR โดย “อุ้ม” นพรุธพงษ์ บุญประเวศ “คลาสดี” พิชญางกูฬ์ อินทร์จักร์ และ “ไฮเปค” กฤษฎา ธนะโชติ ร่วมชิงชัยในรุ่น 250 ซีซี

พัฒนานักแข่งด้วยทีม Race Coach ประสิทธิภาพสูง มอบหมาย “โค้ชมุกข์” มุกลดา สารพืช นักแข่งหญิงแกร่งมากประสบการณ์ มาทำงานร่วมกับ “โค้ชฟิล์ม” รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ และ “โค้ชดรีม” สิทธิศักดิ์ อ่อนเฉวียง พร้อมที่ปรึกษาอย่าง มร.ชินอิจิ อิโต อดีตนักแข่งระดับเวิลด์กรังด์ปรีซ์ เพื่อผลักดันให้นักแข่งสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ และพัฒนาหลักสูตรการฝึกนักแข่งที่เข้มข้น เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างนักแข่งของฮอนด้าในระดับเอเชียและโอเชียเนีย

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนนักแข่งทางฝุ่น “อินทรีแซงค์” กฤษฎา จำรูญจารีต เจ้าของแชมป์ประเทศไทย 4 สมัย ลงไล่ล่าแชมป์สมัยที่ 5 ในรายการ เอฟเอ็มเอสซีที ไทยแลนด์ โมโตครอส รุ่น MX-250A สังกัดทีม “ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ เอส มอเตอร์ เรซซิ่ง” ด้วยรถแข่ง Honda CRF250R หมายเลข 17 พร้อมอีกหนึ่งนักแข่งฮอนด้าอย่าง “ยศ” ภาณุพงศ์ สมสวัสดิ์ สังกัดทีม ฮอนด้า ส.จ.โก๋ ดีอาร์ทีซี อิเดมิตสึ ชาญยนต์ ดับเบิ้ลยูอาร์ซี สิงห์ ด้วยรถแข่ง Honda CRF250R หมายเลข 1