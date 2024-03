เรนเจอร์สไว้อาลัยแฟนเสียชีวิตหลังจบเกมเยือนเบนฟิก้า

เรนเจอร์ส ทีมในลีกสกอตแลนด์ ออกแถลงการณ์ไว้อาลัยให้กับโธมัส แม็คอัลลิสเตอร์ แฟนบอลวัย 25 ปี ที่เสียชีวิต หลังจบเกมยูโรป้าลีก รอบ 16 ทีม นัดแรก ที่บุกไปเสมอมา 2-2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา แต่ไม่ได้มีการเปิดเผยสาเหตุของการเสียชีวิต

“ขอแสดงความเสียใจกับการได้รับทราบข่าวว่า แม็คอัลลิสเตอร์ แฟนบอลของเราได้เสียชีวิตที่กรุงลิสบอน หลังจากจบเกมยูโรป้าลีก กับเบนฟิก้า ทุกคนในสโมสรขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวและเพื่อนของเขา โดยสโมสรจะได้ติดต่อและประสานกับเจ้าหน้าที่ทางโปรตุเกสและสหราชอาณาจักร เพื่อสอบถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้ และพร้อมจะช่วยเหลือครอบครัวของแม็คอัลลิสเตอร์อย่างเต็มความสามารถที่สุด” เรนเจอร์สระบุในแถลงการณ์

It is with profound sadness Rangers has been made aware supporter Thomas McAllister has passed away in Lisbon following last night’s UEFA Europa League tie with Benfica.

The immediate thoughts of everyone at the club are with Thomas' family and friends,

— Rangers Football Club (@RangersFC) March 8, 2024