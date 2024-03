ลุมพินีลุกเป็นไฟ รีเกียน ควง ไท ป้องกันบัลลังก์ ศึก ONE Fight Night 21

รีเกียน เออร์เซล แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง และมวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ปอนด์) ควงคู่ไท รูโทโล แชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต (170 – 185 ปอนด์) ลงสังเวียนป้องกันบัลลังก์จาก 2 ผู้ท้าชิงสุดอันตรายในศึก ONE Fight Night 21 โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 6 เมษายน

โดยคู่เอกนำรายการ รีเกียน เออร์เซล สุดยอดนักสู้วัย 31 ปี สัญชาติซูรินาม-ดัตช์ เจ้าของแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง และมวยไทย รุ่นไลต์เวต ผู้ไม่เคยแพ้ใคร เตรียมกลับมาเยือนสังเวียนลุมพินีเป็นครั้งที่ 3 เพื่อทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งครั้งที่ 5 พบกับอเล็กซิส นิโคลัส นักสู้ฝีมือฉกาจ วัย 25 ปี จากฝรั่งเศส

สำหรับรีเกียน ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักชกที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งของรุ่น หลังยังไม่เคยพลาดท่าปราชัยให้กับใครตลอดการแข่งขันใน ONE โดยผ่านการป้องกันบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งไปแล้วถึง 4 ครั้งด้วยกัน โดยหลังจากที่ข้ามสายไปชกในกติกามวยไทย ใน 3 ไฟต์หลังสุด จนคว้าเข็มขัดมาพาดบ่าได้เป็นเส้นที่ 2 บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ “รีเกียน” จะกลับมาโชว์ฝีมือคิกบ็อกซิ่งขั้นเทพให้ทุกคนเห็นอีกครั้ง เพื่อป้องกันบัลลังก์เป็นครั้งที่ 5

ทางด้านอเล็กซิส ถือเป็นคู่ต่อสู้ตัวอันตรายที่รีเกียนไม่สามารถประมาทได้เป็นอันขาด โดยมาพร้อมกับดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ISKA และยังสะกดคำว่าพ่ายไม่เป็นตลอด 23 ไฟต์ที่ผ่านมา ขณะที่ผลงานล่าสุดเพิ่งผ่านการไล่ต้อนเอาชนะ “มาโกเมด มาโกเมดอฟ” คู่ชกจากรัสเซียไปได้อย่างเหนือชั้น ในศึก ONE ลุมพินี 47 เมื่อ 12 กรกฎาคม ปีที่แล้ว จนทำให้ได้รับสิทธิขึ้นท้าชิงบัลลังก์ในครั้งนี้

ขณะที่คู่รอง ไท รูโทโล ราชันปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต วัย 20 ปี จากสหรัฐอเมริกา เตรียมสานต่อความยิ่งใหญ่ของตนเอง ด้วยการป้องกันบัลลังก์เป็นครั้งแรก พบกับไอแซค มิเชลล์ จอมรัดซุปเปอร์สตาร์ วัย 25 ปี จากออสเตรเลีย ซึ่งคู่นี้ถูกขยับโปรแกรมออกมาจากศึก ONE:166 เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา

ไท เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ ด้วยการจารึกชื่อตัวเองลงไป ในฐานะแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวตคนแรกของ ONE หลังสามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ เหนือ “มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ” จอมเก๋ามากประสบการณ์ วัย 32 ปี จากรัสเซียมาได้ ในศึก ONE Fight Night 16 เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2566 พร้อมกับยกระดับสถิติไร้พ่ายของตนเองเพิ่มขึ้นเป็น 4 ไฟต์ติดต่อกัน

ส่วนไอแซคประสบความสำเร็จคว้าแชมป์การแข่งขันปล้ำจับล็อก มาแล้วหลายรายการในระดับโลก รวมถึงยังเป็นเจ้าของรางวัลการแข่งขันยอดเยี่ยมในรายการสำคัญอย่าง ADCC World Championship เมื่อปี 2565 อีกด้วย ซึ่งหลังจากพุ่งชนความสำเร็จมาอย่างมากมายหลายรายการ ถึงเวลาแล้วที่ ”ไอแซค” จะเข้ามาพิสูจน์ตัวเองในฐานะนักปล้ำจับล็อกที่ดีที่สุดในโลก ด้วยการท้าชิงบัลลังก์จาก “ไท” ผู้ไม่เคยแพ้ใครในครั้งนี้

