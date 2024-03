ฮอนด้า ส่งนักบิดดาวรุ่งโชว์ผลงานเยี่ยม เอเชีย ทาเลนต์ คัพ 2024 กาตาร์

“ฮอนด้า” ส่งนักบิดดาวรุ่ง นำโดย “จิมมี่” บูรพา วันมูล พร้อม “ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงษ์ และ “ไฮ-เปค” กฤษฎา ธนะโชติ เรียนรู้ประสบการณ์ มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามแนวคิด “The Next Successor To Become The World Class Riders” ลงประชันฝีมือในการแข่งขันรายการ “อิเดมิตซึ เอเชีย ทาเลนต์ คัพ 2024” ซึ่งจัดโดยดอร์น่า สปอร์ต เจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้จัดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี เพื่อเปิดโอกาสให้นักบิดเยาวชน อายุระหว่าง 14-17 ปี ที่มีความสามารถมากที่สุดในเอเชียและโอเชียเนียได้ลงแข่ง และเรียนรู้บนเส้นทางสู่ MotoGP™ ด้วยรถแข่ง Honda NSF250R Moto3™ นักบิดดาวรุ่งสามารถสร้างผลงานคว้าแต้ม และต่อสู้กับกลุ่มหัวแถวได้อย่างเข้มข้น ในสนามเปิดฤดูกาล เมื่อสุดสัปดาห์ผ่านมา ที่ลูแซล อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศกาตาร์

การแข่งขันรายการ “เอเชีย ทาเลนต์ คัพ 2024” เรซที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา นักบิดดาวรุ่ง “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” กับรถแข่งหมายเลข 20 ออกสตาร์ตสามารถขึ้นอยู่ในกลุ่มผู้นำได้ทันที พร้อมสลับตำแหน่งกับกลุ่มลุ้นโพเดียมอย่างต่อเนื่องจนถึงทางตรงรอบสุดท้ายก่อนที่จะผ่านธงตราหมากรุกในอันดับที่ 5 ตามด้วย “ไฮเปค-กฤษฎา” กับรถแข่งหมายเลข 23 เข้าเส้นชัยมาในอันดับที่ 13 และ “จิมมี่-บูรพา” กับรถแข่งหมายเลข 10 เข้าเส้นชัยมาในอันดับที่ 15

การแข่งขันเรซที่ 2 ดวลกันต่อเนื่องในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา “ไม้คิว-เกียรติศักดิ์” กับรถแข่งหมายเลข 20 เริ่มต้นการแข่งขันสามารถรั้งอยู่ในกลุ่มนำได้ทันที พร้อมรักษาอันดับทำความเร็วได้อย่างยอดเยี่ยม จบการแข่งขันในอันดับที่ 4 ขณะที่ “จิมมี่-บูรพา” กับรถแข่งหมายเลข 10 เข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่ 11 และ “ไฮเปค-กฤษฎา” กับรถแข่งหมายเลข 23 ตามมาในอันดับที่ 12

Advertisement

“ฮอนด้า” ได้วางโร้ดแมปการพัฒนานักแข่งอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “เรซ ทู เดอะ ดรีม” และ “เรซ ทู เดอะ แชมป์เปี้ยน” โดยสนับสนุนนักแข่งไทยไปสร้างผลงานและทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ในรายการการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก อย่าง “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ในรุ่นโมโตทู และปีนี้ตามด้วย “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ในรุ่นโมโตทรี และ “ข้าวกล้อง” จักรีภัทร พฤฒิสาร ในรายการ “เอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ” ควบ “เรดบูล โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ” ทั้ง 3 ดาวรุ่งไทยที่เริ่มต้นเส้นทางสู่นักแข่งมืออาชีพจาก “ฮอนด้า อะคาเดมี่” และล่าสุดกับรายการ “เอเชีย ทาเลนต์ คัพ 2024” ดังกล่าว