ดรีมทีมร่วมสายเซอร์เบีย ยัดห่วงชาย อลป.2014

การแข่งขันบาสเกตบอลชาย ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงกลางปีนี้ มีการจับสลากแบ่งสายออกมาแล้ว โดย “ดรีมทีม” สหรัฐอเมริกา แชมป์ 16 สมัย และแชมป์เก่า 4 สมัยหลังสุด อยู่ในกลุ่มซี ร่วมกับเซอร์เบีย ทีมอันดับ 4 ของโลก ซูดานใต้ และทีมแชมป์จากรอบคัดเลือกระดับโลก(เปอร์โตริโก, อิตาลี, บาห์เรน, ลิทัวเนีย, เม็กซิโก, ไอวอรีโคสต์)

กลุ่มเอ : ออสเตรเลีย, แคนาดา, ทีมจากรอบคัดเลือกอีก 2 ทีม

กลุ่มบี : “รองแชมป์เก่าและเจ้าภาพ” ฝรั่งเศส, เยอรมนี, ญี่ปุ่น, 1ทีมจากรอบคัดเลือก

ส่วนผลการแบ่งสายทีมหญิง สหรัฐอเมริกา แชมป์ 9 สมัย และแชมป์เก่า 7 สมัยหลังสุด อยู่ในกลุ่มซี ร่วมกับเบลเยียม, “รองแชมป์เก่า” ญี่ปุ่น, เยอรมนี

กลุ่มเอ : จีน, สเปน, เซอร์เบีย, เปอร์โตริโก้

กลุ่มบี : ฝรั่งเศส, ออสเตรเลีย, แคนาดา, ไนจีเรีย

สำหรับรูปแบบการแข่งขัน จะเอาทีมอันดับ 1-2 ของกลุ่ม และทีมอันดับ 3 ที่ดีที่สุดของ 3 กลุ่มอีก 2 ทีม ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ และแข่งขันในระบบน็อกเอาต์ต่อไป

The stage is set 🔥

Here’s how the Men’s Olympic Basketball groups look for #Paris2024 👀 pic.twitter.com/MFX5ylqtEe

— FIBA (@FIBA) March 19, 2024