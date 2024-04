แคนนอน ร่วมหนุนศึกออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2024 ผลักดันสะวิงไทยสู่สากล

แคนนอน (CANON) แบรนด์เทคโนโลยีอิมเมจจิ้งระดับโลก ร่วมแสดงความยินดีในการแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ (All Thailand Golf Tour หรือ ATGT) เนื่องในโอกาสการก่อตั้งครบ 25 ปี พร้อมประกาศเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ (Golf All Thailand Tour 2024) ทั้ง 13 รายการ ซึ่งกำหนดจัดทัวร์นาเมนต์ทั่วประเทศภายใต้คอนเซ็ปต์การจัดงานปีนี้ “Honor the Past, Define the Future”

โดยปัจจุบัน รายการ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ คือ 1 ใน 24 ทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับการจัดคะแนนสะสมโลก (Official World Golf Ranking-OWGR) จึงถือเป็นอีเวนต์สำคัญที่สามารถผลักดันนักกอล์ฟไทยให้สามารถไปสร้างชื่อเสียงได้ในระดับโลก การสนับสนุนของแคนนอนในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อร่วมผลักดันการพัฒนานักกอล์ฟรุ่นใหม่ และยกระดับวงการกีฬากอล์ฟไทยให้ประสบความสำเร็จในระดับสากล

การแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2024 ประกอบด้วยทัวร์นาเมนต์ 13 รายการ โดยตระเวนจัดการแข่งขันที่สนามกอล์ฟชั้นนำใน 11 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค ชิงเงินรางวัลรวม 46 ล้านบาท โดยกำหนดจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม-8 ธันวาคม 2567 โดยในปีนี้ทางคณะผู้จัดงานได้ดึงพันธมิตร และโปรกอล์ฟแถวหน้าของไทยมาร่วมสร้างสีสัน และความสนุกสนานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี

นายพงษ์เทพ ประเสริฐวรนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ CSR บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า แคนนอน ยึดมั่นในปรัชญาองค์กร ‘เคียวเซ’ ซึ่งมุ่งเน้น ‘การใช้ชีวิตและทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม’ ดังนั้น นอกจากเราจะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโซลูชันชั้นเลิศ แคนนอนยังเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคน ถือเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสรรค์สังคมที่ดี ที่ผ่านมา เราจึงให้การสนับสนุนการจัดอีเว้นท์กีฬาประเภทต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเชื่อว่า นอกจากการช่วยให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว กีฬายังทำให้เราได้พัฒนาความคิด เกิดความมุ่งมั่นในการเอาชนะอุปสรรค และเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ตลอดจนมีแนวคิดเชิงบวกต่อเพื่อนมนุษย์

“สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรของเราทั้งในเรื่องของ ไฟท์ติ้งสปิริต (Fighting Spirit) / ความท้าทายและความมุ่งมั่น (Challenge & Passion) / สุขภาพกายดี (Big Health) / สุขภาพใจดี (Big Smile) ซึ่งทำให้แคนนอน ประเทศไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมผู้สนับสนุนรายการ ATGT 2024 ในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเคียวเซของเรา”

สำหรับการสนับสนุน ATGT ปีนี้ แคนนอนให้การสนับสนุนงานพิมพ์ของรายการแข่งขันในทุกทัวร์นาเมนต์ด้วยเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันจำนวน 4 เครื่อง ได้แก่ รุ่น CANON IR-ADV C3520i III รุ่น CANON IR-ADV C3520i III รุ่น CANON IR-ADV C3530i III และ รุ่น CANON IR-ADV C3530i III พร้อมหมึกและกระดาษครบชุด รวมถึงทีมผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยอำนวยความสะดวกหน้างานในทุกทัวร์นาเมนต์ เพื่อรองรับการพิมพ์เอกสารต่างๆ ของการแข่งขัน เช่น ตารางการแข่ง รายงานผลการแข่ง การจัดอันดับนักกีฬา ข่าวประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ซึ่งเป็นงานพิมพ์ปริมาณมาก ทั้งยังต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะผลการแข่งขันมีเปลี่ยนแปลงได้ตลอดและต้องการความถูกต้องแม่นยำสูง ไปจนถึงงานพิมพ์เอกสารที่ต้องการความพรีเมียมเป็นพิเศษ นอกจากนี้พรินเตอร์แคนนอนยังมีฟังก์ชันการจัดการเอกสารที่ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลการแข่งขันทำได้สะดวกรวดเร็วกว่าที่เคย

การสนับสนุนการแข่งขันออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2024 ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพขั้นสูงของโซลูชันงานพิมพ์ของแคนนอน ที่ไม่เพียงตอบโจทย์งานพิมพ์เอกสารในสำนักงานเท่านั้น หากยังสามารถใช้รองรับการจัดกิจกรรม และอีเวนต์ได้ทุกรูปแบบ พร้อมรองรับทั้งงานพิมพ์ และการจัดการกับเอกสารปริมาณมาก ไปจนถึงงานพิมพ์ระดับพรีเมียมบนสื่อชนิดพิเศษ โดยแคนนอนยังคงมุ่งมั่นนำเสนอประสิทธิภาพงานพิมพ์ชั้นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมส่งเสริมการเติบโตของลูกค้าทุกราย ในฐานะพันธมิตรด้านการพิมพ์ที่ดีที่สุด