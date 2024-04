จัดกอล์ฟการกุศล OSMA CHARITY GOLF 2024 ที่บางกอก กอล์ฟ คลับ 30 เม.ย.นี้

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “OSMA CHARITY GOLF 2024” โดยมี หม่อมหลวง โอรัส เทวกุล ประธานจัดการแข่งขัน, นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์, ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา และนายสุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาจัดการแข่งขัน ร่วมแถลงข่าวที่สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย โซน W6 ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก เมื่อวันที่ 24 เมษายน

พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา, พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย, นายเกียรติศักดิ์ เกิดศิริ ผู้จัดการทั่วไป สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ และนายรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวครั้งนี้

หม่อมหลวง โอรัส เทวกุล กล่าวถึงการจัดการกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ “OSMA CHARITY GOLF 2024” ครั้งนี้ ซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 30 เมษายนนี้ ที่สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ เริ่มออกรอบเวลา 12.00 น. โดยการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ไฟลต์ ดังนี้ ไฟล์ A, ไฟลท์ B, ไฟลท์ C และไฟล์ LADY ใช้การแข่งขันแบบสโตรกเพลย์ จำนวน 18 หลุม คิดคะแนนแบบสเตเบิ้ล ฟอร์ด และใช้แฮนดิแคป ตามระบบ 36 ใช้ในการแบ่งไฟลท์

Advertisement

โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยเกียรติยศ รางวัล OVERALL LOW GROSS จาก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และไฮไลต์สำคัญของงาน คือ รางวัลโฮลอินวัน (Hole in One) ที่จะมอบ มอเตอร์ไซค์ EV RYN Y 300 S จากบริษัท Solaryn by Yip In Tsoi จำนวน 1 รางวัล สำหรับผู้ที่ทำ Hole in One ได้เป็นคนแรกของหลุมพาร์ 3 และยังมีรางวัลอื่นๆ อีกมายมาย รับรองว่ากันแข่งขันครั้งนี้สนุกแน่นอนครับ

ขณะที่ นายวันกล้า ขวัญแก้ว กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุลศครั้งนี้ ก็เพื่อหารายได้ไปเป็นสวัสดิการและช่วยเหลือผู้สื่อข่าวกีฬาที่ประสบทุพภิกขภัย นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อเด็ก และเยาวชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมของสมาคม และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรในวงการกีฬาต่างๆ อีกด้วย

ด้าน ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ กล่าวว่า ในนามประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ครั้งนี้ ซึ่งก็ร่วมงานกันมาโดยตลอด และขอให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

Advertisement

นายสุทิน บัวตูม ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาจัดการแข่งขัน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมการกุศลที่เป็นประโยชน์แก้พี่น้องผู้สื่อข่าวกีฬาของสมาคม และเป็นกิจกรรมที่จะสร้างความรักใคร่กลมเกลียวกันของหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ที่มาร่วมลงแข่งขัน มั่นใจว่าการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ครั้งนี้ จะสนุกสนาน และสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านอย่างแน่นอน

สำหรับการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา, น้ำดื่มสิงห์, และสนามบางกอก กอล์ฟ คลับ

นอกจากรางวัลใหญ่ของการแข่งขันอย่างรางวัลชนะเลิศ รางวัล OVERALL LOW GROSS จาก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา รวมทั้งรางวัลโฮลอินวัน (Hole in One) ที่จะมอบ มอเตอร์ไซค์ EV RYN Y 300 S แล้วยังมีถ้วยรางวัลอื่นๆ ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ไฟลต์ A จาก ดร.ณัฏฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา, รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ไฟลต์ B จาก นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ไฟลต์ C จาก นายสุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทย, รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ไฟลต์ LADY จาก “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย, รางวัลทีมสปิริต จาก พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และรางวัล ถ้วยบู้บี้จาก นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ OSMA CHARITY GOLF 2024 จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ