กองทุนกีฬา หนุนจัดกิจกรรมโยคะ-โชว์คีตะมวยไทย ครั้งประวัติศาสตร์บนรันเวย์ สุวรรณภูมิ

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโยคะ พร้อมนำการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยนำคีตะมวยไทยร่วมแสดงในงาน “Brew Yoga and Thai Boxing Dance on The 3rd Runway at Suvarnabhumi Airport” งานโยคะเก๋ที่สุดในเมืองไทย งานแรกและงานเดียวครั้งประวัติศาสตร์ บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รันเวย์ของสนามบินระดับโลก ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายนนี้

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) มีพันธกิจในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาของชาติสู่ความเป็นเลิศ และอาชีพ ส่งเสริมนักกีฬาให้ประสบความสำเร็จในระดับชาติ

และนานาชาติทั้งการจัดเตรียมนักกีฬา บุคลากรกีฬา และสมาคมกีฬา ตลอดจนดูแลสวัสดิการนักกีฬา และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬา ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ การพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งการเตรียมนักกีฬา การฝึกซ้อม การจัดสรรเงินรางวัล การช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่นักกีฬาในด้านต่างๆ รวมถึงสร้างเสริมการตื่นตัว และการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนไทย

ล่าสุด กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโยคะ พร้อมการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยนำคีตะมวยไทยร่วมแสดงในงาน “Brew Yoga and Thai Boxing Dance on The 3rd Runway at Suvarnabhumi Airport” ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายนนี้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะองค์กรที่มีบทบาท และภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนากีฬาของประเทศไทย รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนมีความสนใจ และเล่นกีฬามากขึ้น และเสริมการตื่นตัว และการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนไทย

กิจกรรม โยคะ และคีตะมวยไทยบนรันเวย์ “Brew Yoga and Thai Boxing Dance on The3rd Runway at Suvarnbhumi Airport” เป็นงานโยคะเก๋ที่สุดในเมืองไทย กับคลาส Signature Brew Yoga – คลาสโยคะหนึ่งเดียวในไทย ถือเป็นงานโยคะแรก และงานเดียวในประวัติศาสตร์ บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่้งเป็นการทำกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเล่นโยคะบนรันเวย์ของสนามบินระดับโลก ที่ต้องมาสัมผัสครั้งหนึ่งในชีวิต โดยจะจัดในวันเสาร์ที่ 27 เมษายนนี้ ตั้งแต่เวลา 05.00-09.30 น.

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการที่ทำให้คนเปิดใจลองเล่นโยคะครั้งแรก ซึ่งคนที่ไม่เล่นโยคะก็สามารถมาเข้าร่วมได้ โดยจะเน้นขยับ ยืด เหยียด ปล่อยจอย และหัวเราะเท่านั้น ไม่เน้นทักษะขั้นสูงใดๆ รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้มีแค่กิจกรรมโยคะ เพราะยังมีกิจกรรมคีตะมวยไทย และการแสดงเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการนำแนวคิด Thailand Soft Power + Wellness Tourism มาผสมผสานให้เกิดเป็นกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้

ภายในงานมีบูธกิจกรรมพิเศษ และผู้สนับสนุนอื่นๆ อีกมากมาย และ Exclusive Wellness Experiences on Runway By ICHITAN เช่น การแช่อ่างน้ำแข็ง (ICE BATH) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอนรับแสงอรุณยามเช้า ภายในงานจะพบกับเหล่าดารา Celebrity, Influencers, YouTuber รวมถึงกลุ่มผู้บริหารจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT และกลุ่มคนรักสุขภาพ สายกิจกรรมทั้งหลาย จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 500 คน โดยรายได้บางส่วนจากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรการดาร เพื่อสนับสนุนการศึกษาไทยอีกด้วย #กองทุนพัฒนาการกีฬแห่งชาติ #BrewYoga #ThaiBoxingDance #Runway #SuvarnbhumiAirport

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Instagram : nsdfthailand, X(Twitter) : NSDFThailand, TikTok : nsdfthailand และเว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)