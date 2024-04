ประทับใจ! กองทุนกีฬา ปลื้มคนแห่ร่วมโยคะ-โชว์คีตะมวยไทย ครั้งประวัติศาสตร์ บนรันเวย์สุวรรณภูมิ

ผ่านพ้นไปอย่างน่าประทับใจสำหรับกิจกรรมโยคะ และคีตะมวยไทยบนรันเวย์ “Brew Yoga and Thai Boxing Dance on The3rd Runway at Suvarnbhumi Airport” โดย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) สุดปลื้มกับความสำเร็จในการร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโยคะ พร้อมนำการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยนำคีตะมวยไทยร่วมแสดงในงานบนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รันเวย์ของสนามบินระดับโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ท่ามกลางความผู้ให้ความสนใจแห่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

ภายในงาน “Brew Yoga and Thai Boxing Dance on The 3rd Runway at Suvarnabhumi Airport” มีเหล่าดารา Celebrity, Influencers, YouTuber รวมถึงกลุ่มผู้บริหารจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT และกลุ่มคนรักสุขภาพ สายกิจกรรมทั้งหลายให้ความสนใจเข่าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ซึ่งเป็นโอกาสครังสำคัญที่ทุกคนได้มาสัมผัสงานโยคะเก๋ที่สุดในเมืองไทย งานแรกและงานเดียวครั้งประวัติศาสตร์ บน รันเวย์ของสนามบินระดับโลกอย่างสุวรรณภูมิ จนสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ในส่วนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโยคะ พร้อมการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย โดยนำคีตะมวยไทยร่วมแสดงในงาน “Brew Yoga and Thai Boxing Dance on The 3rd Runway at Suvarnabhumi Airport” เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในฐานะองค์กรที่มีบทบาท และภารกิจในการสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนากีฬาของประเทศไทย รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนมีความสนใจ และเล่นกีฬามากขึ้น และเสริมการตื่นตัว และการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนไทย

สำหรับกิจกรรม โยคะ และคีตะมวยไทยบนรันเวย์ “Brew Yoga and Thai Boxing Dance on The3rd Runway at Suvarnbhumi Airport” เป็นงานโยคะเก๋ที่สุดในเมืองไทย กับคลาส Signature Brew Yoga – คลาสโยคะหนึ่งเดียวในไทย ถือเป็นงานโยคะแรก และงานเดียวในประวัติศาสตร์ บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเล่นโยคะบนรันเวย์ของสนามบินระดับโลก โดยนอกเหนือจากกิจกรรมโยคะแล้ว ยังมีกิจกรรมคีตะมวยไทย และการแสดงเซอร์ไพรส์สุดพิเศษ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการนำแนวคิด Thailand Soft Power + Wellness Tourism มาผสมผสานให้เกิดเป็นกิจกรรมทั้งหมดของงานนี้

นอกจากนี้ ภายในงานมีบูธกิจกรรมพิเศษ และผู้สนับสนุนอื่นๆ อีกมากมาย และ Exclusive Wellness Experiences on Runway By ICHITAN เช่น การแช่อ่างน้ำแข็ง (ICE BATH) ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตอนรับแสงอรุณยามเช้า โดยรายได้บางส่วนจากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรการดาร เพื่อสนับสนุนการศึกษาไทยอีกด้วย #กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ #BrewYoga #ThaiBoxingDance #Runway #SuvarnbhumiAirport

ติดตามข่าวสารกองทุนได้ทุกช่องทาง Facebook : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, YouTube : NSDF กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, Instagram : nsdfthailand, X(Twitter) : NSDFThailand, TikTok : nsdfthailand และเว็บไซต์ : กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF)