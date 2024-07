นักตบขนไก่เยาวชนจีนเสียชีวิตแล้ว หลังล้มฟุบในสนามระหว่างแข่งที่อินโดนีเซีย

จาง จี้เจี๋ย นักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติจีน วัย 17 ปี เสียชีวิตแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน หลังจากล้มฟุบลงไปในสนาม ระหว่างการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 2024 ที่เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

การแข่งขันประเภททีม รอบแบ่งกลุ่ม จาง จี้เจี๋ย ลงแข่งขันกับคาซุมะ คาวาโนะ จากญี่ปุ่น ในเกมแรก ขณะที่เสมอกัน 11-11 นักตบขนไก่จีนล้มลงไปกับพื้น ทำให้เจ้าหน้าที่สนามต้องเข้าไปปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตไว้ได้

สหพันธ์แบดมินตันแห่งเอเชียและสมาคมแบดมินตันอินโดนีเซีย ได้ร่วมออกแถลงการณ์ถึงการเสียชีวิตครั้งนี้ และร่วมแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการขนไก่โลก

Badminton Asia mourns the loss of a young star.

Our Deepest Condolences to his family, friends and the Chinese Badminton Association.#BadmintonAsia #BadmintonAsiaJuniorChampionships2024 #Badminton #BAJC2024 pic.twitter.com/lAX0DldhZk

— Badminton Asia (@Badminton_Asia) July 1, 2024