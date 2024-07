บางแสน กรังด์ปรีซ์ ฉลองก้าวสู่ปีที่ 18 บนสนามแข่งรถยนต์เลียบชายหาดสวยติดอันดับโลก

เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ รายการ “ไทยแลนด์ ซุปเปอร์ซีรีส์” ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ ราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) ในศึก “บางแสน กรังด์ปรีซ์ 2024” ฉลองการก้าวสู่ครั้งที่ 18 อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมผลสรุปการแข่งขันอันดุเดือดของแต่ละรุ่น

รุ่น Thailand Super Eco กับขบวนรถแข่งกว่า 30 คัน เฮย์เดน ไฮคาล หมายเลข 35 จาก V-Are Pro Garage Racing Team × Dyno Dynamics ออกสตาร์ตจากโพลโพสิชั่น และโชว์ความยอดเยี่ยม ในการเก็บแชมป์สนาม 3 ไปครอง รวมถึงสนาม 4 ที่มีการปรับตำแหน่งใหม่ ต้องออกสตาร์ตจากอันดับ 5 ก็ตาม

รุ่น Thailand Super Compact หมายเลข 14 สังกัด YK Motorsports โดย ฐนโรจน์ ธนาสิทธิ์นิธิเกตุ จับมือกับ เดชาธร ภู่อัครวุฒิ ออกสตาร์ตจากโพลโพสิชั่น ขึ้นนำยาวจบการแข่งขัน คว้าแชมป์กลับบ้านไปครอง ส่วนสนาม 4 เป็นฝีมือของ หมายเลข 33 จาก Alpha Factory Racing Team by Pulzar โดย ภูวภณ ทวีไกรกุล และ เผ่าพงศ์ จันทร์เฉลี่ย ที่ฟอร์มร้อนแรง สตาร์ตจากอันดับ 4 ขึ้นครองผู้นำอย่างยอดเยี่ยม จนจบเกมส์ และเก็บแชมป์ไปครองเช่นกัน

รุ่น Thailand Super Pickup D2 (Class C) ยังคงเสิร์ฟเกมส์ดุดันตั้งแต่ออกสตาร์ต ซึ่งมี โพลโพสิชั่น สนาม 3 เป็นของ เอกชาติ มีพร้อม หมายเลข 34 สังกัด อภิชาติฟาร์ม เอ็มเอกชาติ ชาบูเถ้าแก่น้อย SMK AKANA MKSport by ช่างวัฒน์ อู๊ด อ๋อง ระยอง ครองผู้นำม้วนเดียว เข้าเส้นรับธงตาหมากรุก และตำแหน่งแชมป์ไป

ขณะที่สนาม 4 เป็นชัยชนะของ ศุภมงคล เดชเพชร หมายเลข 58 สังกัด อภิชาติฟาร์ม เอ็มเอกชาติ ชาบูเถ้าแก่น้อย SMK AKANA MKSport by ช่างวัฒน์ อู๊ด อ๋อง ระยอง สตาร์ทจากอันดับ 2 เฉือนแซง ศรัณญู อ่อนใจเอื้อ หมายเลข 54 สังกัด อภิชาติฟาร์ม เอ็มเอกชาติ ชาบูเถ้าแก่น้อย SMK AKANA MKSport by ช่างวัฒน์ อู๊ด อ๋อง ระยอง ช่วงต้นการแข่งขัน ขึ้นมาคว้าผู้นำ และจบศึกอย่างสวยงาม

รุ่น Thailand Super Pickup D1 (Class A-B) สนาม 3 ที่ต้องยกให้ผลงานของ หมายเลข 15 ธณพล ชูเจริญผล จาก Nexzter MKSport HYB BRC Flex Speedoil Repsol Motul AKANA by อู๊ดอ๋องระยอง ที่ออกสตาร์ทจาก โพล โพสิชั่น หิ้วตำแหน่งผู้นำ จนจบเกมส์ เก็บแชมป์ไปครอง

ด้านสนาม 4 หลังปรับตำแหน่งใหม่ ทำให้ ชินวุฒิ เหล่าชินชาติ หมายเลข 23 จาก AlphaFactoryRacingTeam ByPulzar ขึ้นมาออกสตาร์ตจากโพลโพสิชั่น และเกือบคว้าแชมป์ได้สำเร็จ หากไม่กดดันตัวเองจนพลาด ซึ่งทำให้ ณัฐธนุตม์ วงษ์สมบูรณ์ หมายเลข 93 จาก SUPER PIG SCG JOBMONTRI OMEGA NEXZTER RACING TEAM กลายเป็นผู้ชนะในศึกนี้ไป

รุ่น TSS Supercar GTC กับเซอร์ไพรส์ จาก หมายเลข 11 ศิราเมษฐ์ ทั่งสุธีรนนท์กุล แห่ง TECPRO RACING ทำผลงานเหนือคาดหมาย คว้าโพลโพสิชั่น ไปได้ทั้ง 2 สนาม ซึ่งเกมนัดที่ 3 หิ้วฐานะผู้นำทิ้งห่าง จบการแข่งขันไปอย่างสวยงาม พร้อมตำแหน่งแชมป์ ก่อนมาผิดหวังในเกมนัดที่ 4 เนื่องจากรถมีปัญหา กลายเป็นเจ็ม ยูดูวมาส หมายเลข 35 จาก Turtle Monster Racing ที่โชว์ความยอดเยี่ยม และคว้าแชมป์ไป

รุ่น TSS Supercar GTM และรุ่น TSS Supercar GT4 ซึ่งเกมนัดที่ 3 หมายเลข 25 จาก Singha Motorsport Team Thailand โดย กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา และ ศุภกิตติ์ เจนจิตรานันท์ รุ่น TSS Supercar GTM สตาร์ตจากโพลโพสิชั่น นำยาวมาถึงช่วงท้ายการแข่งขัน ซึ่งเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เกมส์พลิก จาก “ธงเหลือง” สู่ “ธงแดง” จบการแข่งขันไป ด้วยผลอันดับสุดท้าย โดยมี Simon Chan (ไซม่อน ชาน) หมายเลข 10 จาก Fire Monkey Motorsport คว้าชัยไป

ก่อนที่ กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา และ ศุภกิตติ์ เจนจิตรานันท์ หมายเลข 25 จาก Singha Motorsport Team Thailand จะกลับมาแก้มืออีกครั้งในเกมนัดที่ 4 ด้วยการสตาร์ทจากโพล โพสิชั่น ครองตำแหน่งผู้นำยาว เก็บชัยชนะกลับบ้านไปอย่างสมศักดิ์ศรี

สำหรับในรุ่น TSS Supercar GT4 เจ้าของโพลโพสิชั่น เกมนัดที่ 3 หมายเลข 18 จาก AAS Motorsport โดย พิษณุ ศิริมงคลเกษม และ กันตธีร์ กุศิริ ก็พลาดท่าในจังหวะออกตัว ทำให้ หมายเลข 58 จาก 2W Zoomies โดย ณณิณ อินทร์พยุง / คาซูฮิสะ อุราเบะ) คว้าผู้นำไปครอง แต่ด้วยเหตุการณ์เดียวกัน ผลสรุปเลยทำให้ ชัยชนะเป็นของ หมายเลข 26 จากเฮงค์ กิ๊กส์ และ เออร์วิน เดอ สมิท แห่ง B-Quik Absolute Racing

ส่วนเกมนัดที่ 4 หมายเลข 58 จาก 2W Zoomies โดย ณณิณ อินทร์พยุง และคาซูฮิสะ อุราเบะ กลับมาประจำการผู้นำรุ่น ในตำแหน่งโพลโพสิชั่น อีกครั้ง ซึ่งนัดนี้แก้มือได้ยอดเยี่ยม ครองตำแหน่งผู้นำจนจบการแข่งขัน และคว้าตำแหน่งแชมป์กลับบ้านไป

รุ่น TSS Supercar GT3 รับหน้าลงสนามเป็นรุ่นสุดท้าย ซึ่งเกมนัดที่ 3 แซนดี้ สตูวิค และ Yi Deng (ยี เติ้ง) หมายเลข 37 จาก Winhere by BQAR โชว์ผลงานระดับ Top of the Class ครองจ่าฝูงตั้งแต่ออกสตาร์ท ม้วนเดียวจบการแข่งขัน รับธงตาหมากรุก พร้อมตำแหน่งแชมป์ไปอย่างสวยงาม แต่กับเกมส์นัดที่ 4 ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในเรื่องของสภาพฟ้าฝนที่น่าเป็นห่วง ส่วนโพล โพสิชั่น ในนัดนี้ เป็นของ หมายเลข 27 จาก B-Quik Absolute Racing โดยห่าว หลิน และ คริสโตเฟอร์ เฮสส์ ออกสตาร์ตนำ และทำเกมส์ได้ดี จนมาถึง 10 นาทีสุดท้ายของการแข่งขัน ที่พลาดท่าอย่างน่าเสียดาย ทำให้ตำแหน่งแชมป์ ตกเป็นของ หมายเลข 62 โดยเหวินหลง ลู จาก B-Quik Absolute Racing ไปในทันที

ปิดท้ายด้วยความมันส์ของ Support Race จากโปรแกรมการแข่งขัน Porsche Carrera Cup Asia สนามที่ 7 และ สนามที่ 8 ของฤดูกาล ซึ่งมียอดนักขับของไทย เทอร์โบ – มั่นคง เสถียรถิระกุล ร่วมลงแข่งขัน โดยผลงาน Overall ใน สนามที่ 7 นั้น Chris VAN DER DRIFT หมายเลข 99 จาก TORO Racing เป็นผู้เก็บชัยชนะไป ส่วน “สนามที่ 8” เป็นผลงานของ Florian LATORRE หมายเลข 55 แห่ง Team Jebsen

ขณะที่มั่นคง เสถียรถิระกุล ยอดนักขับชาวไทย หนึ่งเดียวในรุ่น สังกัด EBM Giga Racing ทำผลงานเหนือได้ความคาดหมาย คว้าอันดับ 2 ในคลาส AM ไปในศึกสนามที่ 7 ก่อนจะตอกย้ำความยอดเยี่ยมให้เห็นชัดๆ อีกครั้ง คว้าตำแหน่งผู้นำคลาส AM ของการแข่งขันสนามที่ 8 ส่งตัวเองขึ้นมาที่อันดับ 2 ของคลาส AM ด้วยตัวเลข 159 คะแนนสะสม ให้แฟนๆ ได้ตามลุ้นกันต่อ