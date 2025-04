โค้ชอ๊อต เทสต์ลูกยางสาว ตบแมตช์พิเศษโสมขาว เตรียมสู้ศึกเนชั่นส์ลีก 2025

ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ซึ่งกำลังเตรียมทีมเข้าร่วมศึกพิเศษ ไทย-เกาหลีใต้ รายการ “2025 KOREA THAILAND WOMEN’S PRO VOLLEYBALL ALL-STAR SUPER MATCH IN HWASEONG” ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2568 ที่เมืองฮวาซอง ประเทศเกาหลีใต้ จากนั้นจะมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล เนชั่นส์ลีก 2025 (VNL 2025) สัปดาห์ที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2568 ในกลุ่ม 3 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ล่าสุด “โค้ชอ๊อต” นายเกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เปิดเผยว่า สำหรับการฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้ จะซ้อมแค่เบาๆ เพราะที่ผ่านมาฝึกหนักพอสมควรแล้ว โดยจะเป็นการเตรียมร่างกาย และเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะไปแข่งขันกับเกาหลีใต้ อีกทั้งเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีการเตรียมสถิติกัน จากนี้ก็คงจะทำต่อเนื่องกันไป รวมถึงจะมีการแบ่งทีมกันระหว่าง ชุดออลสตาร์ และทีมดาวรุ่งยังสตาร์

“การไปเกาหลีใต้ จริงๆ เรามีการพูดคุยกันมา 3-4 เดือน เป้าหมายคือต้องการพัฒนาเด็กเยาวชนของทั้งสองชาติ ซึ่งเด็กพวกนี้อยู่ในอคาเดมีของแต่ละสโมสรอยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่เราต้องการ ในส่วนของออลสตาร์ก็เช่นเดียวกัน เรามีที่อยู่ทั้งไทยแลนด์ ลีก และในเกาหลีใต้ฝั่งของเขาคิดว่าแมตช์ ยังสตาร์ เราจะได้เห็นฟอร์มการเล่นของนักกีฬาหลักๆ ที่จะไปแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่น ยู-19 ส่วนแมตช์ ออลสตาร์ ก็จะได้ดูผู้เล่นที่จะใช้ในศึกเนชั่นส์ ลีก สัปดาห์แรก ว่าใครมีความพร้อมแค่ไหน ซึ่งเรามีเวลาไม่ถึง 30 วัน ก็จะใช้แมตช์นี้เป็นการทดสอบ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะไปแข่งกับเกาหลีใต้ เรามีจะมีการลงทีมครั้งสุดท้าย พบกับ จอร์แดน วันที่ 14 เมษายน ซึ่งแฟนวอลเลย์บอลสามารถมาร่วมชมได้”

โค้ชอ๊อต กล่าวอีกว่า นักกีฬาดาวรุ่งที่เรียกมา น่ารักกันทุกคน ตั้งอกตั้งใจ มีความฝันอยากเก่งเหมือนพี่ๆ การพัฒนาที่เห็นได้ชัดคือ ร่างกาย มีความแข็งแรง มีพละกำลัง นี่คือสิ่งที่ตนต้องการ แต่สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมก็คือความคล่องตัว ซึ่งสามารถพัฒนาได้ แต่คงต้องใช้เวลาอีกสัก 3-4 เดือน ส่วนในเรื่องของจิตใจ ทุกคนได้ฝึกฝนและได้รับการฝึกสอนมามีทีมสปิริตดีมาก ขณะที่ในส่วนของเทคนิค บางเทคนิคได้พัฒนาขึ้น การเสิร์ฟดีขึ้น แต่ยังมีผิดพลาดบ้าง การรับเสิร์ฟก็ทำได้ยากขึ้นเพราะเสิร์ฟดีขึ้น

“ทุกคนเสิร์ฟได้ตามมาตรฐาน 70 กม./ชม. และเวลากระโดดเสิร์ฟก็ทำได้ 80 กม./ชม. แต่เราจะพยายามให้ถึง 90 กม./ชม. ด้านการสกัดกั้น ตอนนี้เราเน้นมาก โดยเฉพาะในตำแหน่งมิดเดิ้บล็อก ซึ่งจะเหนื่อยมาก เพราะการสกัดกั้นไม่ง่าย ส่วนตำแหน่ง 2 กับ 4 ก็พยายามอยู่ พัฒนาขึ้น แต่ยังไม่ดีมาก ซึ่งกำลังเพิ่มอยู่ ตัวเซตก็เช่นกัน เพราะว่ายังใหม่ อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลานี้ จนถึงวันแข่งกับเกาหลีใต้ ก็จะพยายามเร่งปรับให้ดีขึ้น” โค้ชอ๊อต กล่าวปิดท้าย

สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จะลงสนามพบกับ เกาหลีใต้ 2 นัด โดยนัดที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2568 เวลา 11.40 น. V-League Young All-Stars vs Thailand National Team Young All Stars และนัดที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2568 เวลา 15.40 น. V-League All-Stars vs Thailand National Team All Stars