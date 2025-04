กีฬาอาวุโส ข้าวหลามเกมส์ ปิดฉากประทับใจ พร้อมส่งต่อให้ ตาปีเกมส์ 69

นายจักรพรรดิ์ คล่องพยาบาล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “ข้าวหลามเกมส์” โดยมี ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, กรรมการ กกท., ผู้บริหาร กกท., ผู้บริหารจังหวัดชลบุรี นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา

นายจักรพรรดิ์ คล่องพยาบาล กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจาก นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “ข้าวหลามเกมส์” และขอแสดงความชื่นชมจังหวัดชลบุรี ที่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากของทุกฝ่ายทั้งหน่วยราชการ และภาคเอกชน ในการส่งเสริมการกีฬาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้การแข่งขัน “ข้าวหลามเกมส์” ยังถือเป็นเวทีแห่งการรวมพลังของนักกีฬาอาวุโสจากทั่วประเทศที่นอกจากจะร่วมแข่งขันกันอย่างสนุกสนานแล้ว ยังได้สร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดี พร้อมส่งเสริมสุขภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยทั่วประเทศอีกด้วย

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การแข่งขันตลอดระยะเวลา 7 วัน สิ้นสุดลงอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์แบบ ภายใต้บรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสามัคคี ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว นั้น โดยจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามมาตรฐานและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ที่ทำให้นักกีฬาอาวุโสที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไปได้มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่ ทำให้เกิดกระแสการตื่นตัวทางการกีฬาในทุกมิติ และเป็นต้นแบบที่ดีของการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ รวมไปถึงเป็นการผลักดันนักกีฬาไปสู่ระดับนานาชาติต่อไป

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 7 “ข้าวหลามเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 26 เมษายน 2568 โดยจัดการแข่งขันกีฬาฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 ชนิดกีฬา และกีฬาสาธิต จำนวน 3 ชนิดกีฬา และมีนักกีฬา เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันฯ รวมทั้งสิ้น 6,222 คน ชิงเหรียญรางวัลรวม 736 รายการ ซึ่งผลสรุปเหรียญรางวัล 5 อันดับแรก ดังนี้ 1. กรุงเทพมหานคร 144 เหรียญทอง 2. จังหวัดสระแก้ว 53 เหรียญทอง 3. จังหวัดชลบุรี 45 เหรียญทอง 4. จังหวัดเชียงใหม่ 40 เหรียญทอง และ 5. จังหวัดสงขลา 28 เหรียญทอง

สำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 เต็มไปด้วยแสงสีเสียง และการแสดงที่สวยงามประทับใจ โดยมีการเเสดงจากเจ้าภาพ 2 ชุด ประกอบด้วย Carnival of Chonburi และ Chonburi Sport City: The Legacy of The Ocean ก่อนจะดับไฟในกระถางคบเพลิง พร้อมมอบธงประจำการแข่งขันให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 8 “ตาปีเกมส์ 69” ระหว่างวันที่ 8 – 14 มิถุนายน 2569 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี