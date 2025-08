เปิดคิวตบสาวไทย สู้ศึกลูกยางหญิงชิงแชมป์โลก 2025 พีพีทีวี พร้อมยิงสด

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ประกาศความพร้อมในการถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 (FIVB Women’s World Championship 2025) ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม-7 กันยายน 2568 ร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมชาติไทยแบบติดขอบหน้าจอ

พีพีทีวี เตรียมถ่ายทอดครบทุกนัด รวม 64 นัด จัดเต็มทุกแมตช์ การแข่งขันปีนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 32 ทีม แบ่งออกเป็น 8 สาย สายละ 4 ทีม โดยรอบแรกจะจัดขึ้นใน 4 จังหวัดหลักทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, นครราชสีมา และภูเก็ต ส่วนการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้ายจนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะจัดขึ้นที่อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก กรุงเทพฯ

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน แฟนชาวไทยเตรียมลุ้นและเชียร์ทีมนักตบลูกยางสาวไทย ซึ่งอยู่ใน กลุ่ม A ของแข่งขันใน กรุงเทพฯ ร่วมกับ เนเธอร์แลนด์, สวีเดน และอียิปต์

โดย พีพีทีวี จะถ่ายทอดสดทุกแมตช์ของทีมชาติไทยในการลงสนาม พร้อมบรรยายสดเข้มข้นจากทีมนักพากย์มืออาชีพ รายละเอียดการแบ่งสายการแข่งขัน ดังนี้

Pool A (กรุงเทพฯ): ไทย, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน, อียิปต์

Pool B (ภูเก็ต): อิตาลี, เบลเยียม, คิวบา, สโลวาเกีย

Pool C (เชียงใหม่): บราซิล, เปอร์โตริโก, ฝรั่งเศส, กรีซ

Pool D (นครราชสีมา): สหรัฐอเมริกา, สาธารณรัฐเช็ก, อาร์เจนตินา, สโลวีเนีย

Pool E (นครราชสีมา): ตุรกี, แคนาดา, บัลแกเรีย, สเปน

Pool F (เชียงใหม่): จีน, โดมินิกัน, โคลอมเบีย, เม็กซิโก

Pool G (ภูเก็ต): โปแลนด์, เยอรมนี, เคนยา, เวียดนาม

Pool H (กรุงเทพฯ): ญี่ปุ่น, เซอร์เบีย, ยูเครน, แคเมอรูน

โปรแกรมถ่ายทอดสดรอบแรก

วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2568 เวลา 17.00 น. เนเธอร์แลนด์ vs สวีเดน เวลา 20.30 น. ไทย vs อียิปต์

วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. แคนาดา vs บัลแกเรีย เวลา 19.30 น. จีน vs เม็กซิโก

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 17.00 น. อิตาลี vs คิวบา เวลา 20.30 น. ไทย vs สวีเดน

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 17.00 น. ญี่ปุ่น vs ยูเครน เวลา 20.30 น. ตุรกี vs บัลแกเรีย

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 16.00 น. อิตาลี vs เบลเยียม เวลา 19.30 น. ไทย vs เนเธอร์แลนด์

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลา 17.00 น. ญี่ปุ่น vs เซอร์เบีย เวลา 20.30 น. จีน vs โดมินิกัน

พร้อมถ่ายทอดสดต่อเนื่องทุกแมตช์ ตั้งแต่รอบ 16 ทีม ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ และพีพีทีวี ยังเตรียมออกอากาศการแข่งขันย้อนหลัง (แมตช์รีรัน) อีก 36 แมตช์ ที่เหลือในรอบแรก ให้แฟนวอลเลย์บอลได้ติดตามเชียร์ทีมโปรดกันอย่างจุใจ ครบทุกแมตช์สำคัญ