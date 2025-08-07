Supersports ฉลองครบ 28 ปี เปิดตัวแคมเปญ SUPERSPORTS LUCKY GAME 28th
Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา ฉลองก้าวสู่ปีที่ 28 อย่างยิ่งใหญ่กับแคมเปญ “SUPERSPORTS LUCKY GAME 28th ANNIVERSARY” มอบของขวัญสุดพิเศษและประสบการณ์ช้อประดับพรีเมียมให้ลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยโปรโมชั่นสุดคุ้ม ลุ้นรางวัลใหญ่ทุกสัปดาห์ และกิจกรรมเอาใจสายสปอร์ตตลอดเดือนสิงหาคม พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายสำหรับลูกค้า โดยตลอดระยะเวลาซูเปอร์สปอร์ตยังคงเดินหน้าส่งเสริมไลฟ์สไตล์สุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง พร้อมเผยความสำเร็จของธุรกิจในครึ่งปีแรก สะท้อนภาพการเติบโตและบทบาทสำคัญในการสร้างคอมมูนิตี้กีฬาให้เข้าถึงทุกกลุ่มคนไทยอย่างแท้จริง
นายอเล็กซองต์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า ปีที่ 28 คือหมุดหมายสำคัญที่ซูเปอร์สปอร์ตรุกเดินหน้าอย่างมีกลยุทธ์ ด้วยไดเรคชั่นแบรนด์ Move you, Move Sports เรามุ่งพัฒนาร้านค้าและประสบการณ์ช้อปปิ้งให้ลูกค้าได้สัมผัสมาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่า พร้อมขยายสาขาให้ครอบคลุมทุกทำเลสำคัญทั่วประเทศ ตลอดปีนี้เราเร่งปรับโฉมสาขาหลักให้ทันสมัยและสะท้อนตัวตนแบรนด์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเปิดฉลองโฉมใหม่ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต ต่อด้วยสาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ และในเร็วๆ นี้กับการเปิดฉลองโฉมใหม่สาขาใหญ่ใจกลางเมืองที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ก่อนปิดท้ายปลายปีด้วยสาขาใหม่เซ็นทรัลกระบี่ และเรายังเดินหน้ายกระดับกีฬาไทยให้เข้าถึงได้ทุกคน ด้วยการสร้าง Sports Ecosystem ให้แข็งแรง ร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Intersport และ Head เพื่อย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในฐานะ Performance Sports Retailer อันดับหนึ่ง ที่พร้อมตอบโจทย์นักช้อปสายสปอร์ตในทุกหมวดกีฬา
น.ส.วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวเสริมว่า นอกจากการขยายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซูเปอร์สปอร์ตยังให้ความสำคัญกับการสร้าง “คอมมูนิตี้กีฬา” และ “สังคมสุขภาพดี” เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงกิจกรรมที่หลากหลาย และมีส่วนร่วมในประสบการณ์พิเศ็ที่สนุกและสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นในปีนี้ Supersports ยังได้พัฒนาอีเวนต์ต่างๆ ให้ตอบโจทย์มากขึ้น โดยเน้นการสร้าง “ประสบการณ์พิเศษ” ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลกีฬา (Sport Insights) การสร้างคอมมูนิตี้ผ่านกิจกรรมวิ่ง ฟุตบอล บาสเกตบอล เทนนิส แบตมินตัน ว่ายน้ำ โดยการสร้างเครือข่ายร่วมกับอินฟลูเอ็นเซอร์ เพื่อขยายสังคมการออกำลังกายที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกีฬาในแบบที่เป็นตัวเองมากที่สุด กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นมีทั้งในรูปแบบที่แบรนด์จัดเอง เช่น Supersports Running Club ที่เปิดตัวพร้อมกระแสตอบรับล้นหลาม Supersports 10 Mile Run ซึ่งร่วมมือกับพันธมิตรทั่วประเทศ และได้รับเสียงตอบรับอย่างยอดเยี่ยม รวมถึงกิจกรรมฟุตบอลที่เชื่อมโยงแฟนบอลกับทีมโปรดอย่างใกล้ชิด
นอกจากสุขภาพที่ดี Supersports ยังให้ความสำคัญกับ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันแนวคิด Recycle – Reuse – Reduce มาใช้จริงในทุกขั้นตอนของการทำงาน ทั้งในด้านการออกแบบกิจกรรมและการดำเนินงาน รวมถึงโครงการเพื่อสังคมอย่าง “รื้อ แลก ลด” ที่เปิดโอกาสให้ลูกค้านำของเก่ามาแลกส่วนลด เพื่อส่งต่อให้เยาวชนผู้ขาดแคลน และสร้างประโยชน์คืนกลับสู่สังคม
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Supersports จึงได้รับการยอมรับจากวงการค้าปลีกระดับภูมิภาค โดยคว้ารางวัล Sporting Goods Retailer of the Year – Thailand จากเวที Retail Asia Awards 2025 เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของแบรนด์ในปีนี้ เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ เราจึงจัดแคมเปญพิเศษ “SUPERSPORTS LUCKY GAME 28th ANNIVERSARY” ฉลองความสำเร็จตลอด 28 ปีที่ผ่านมา เชิญชวนทุกคนมาร่วมสนุก ลุ้นรางวัล และสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่ควรพลาดไปด้วยกัน
โปรโมชั่นฉลองครบรอบ – ช้อปสนุก ลุ้นรางวัลใหญ่ทุกสัปดาห์ แคมเปญ SUPERSPORTS LUCKY GAME อัดแน่นด้วยสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทุกคน เพียงช้อปครบ 1,800 บาท รับสิทธิ์สูงสุด 3 ต่อ สิทธิ์ที่ 1: ลดทันที 280 บาท สิทธิ์ที่ 2: รับคูปองส่วนลดเพิ่ม 520 บาท สิทธิ์ที่ 3: รับ Lucky Card ลุ้นรางวัลสุดพิเศษ รวมถึงทองคำหนัก 1 บาททุกสัปดาห์ ลูกค้าบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และ KTC รับสิทธิ์ลดสูงสุด 18% เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดซื้อ และลูกค้า AIS รับส่วนลดเพิ่ม 400 บาท* เมื่อใช้เอไอเอสพอยท์เพียง 1 คะแนน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 4 กันยายน 2568 ที่ซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขา
นอกเหนือจากนี้ ทางซูเปอร์สปอร์ตยังเตรียมกิจกรรมเพื่อมอบประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญ เพื่อได้มาร่วมสนุกและแอคทีฟไปด้วยกันตลอดทั้งเดือน ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2568 เอาใจคอบอลด้วยงาน Supersports Jersey Launch ที่ลานกิจกรรมชั้น 8 SF ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, วันที่ 13 สิงหาคม 2568 ร่วมพัฒนาศักยภาพการวิ่งของคุณไปกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญ ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์, วันที่ 20 สิงหาคม 2568 ฟิตไปด้วยกันกับกิจกรรมคาดิโอร่วมกับ Fitness First สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และวันที่ 27 สิงหาคม 2568 กิจกรรม City Run หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์