เริ่มแล้ว! ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2025 ส่งต่อโอกาสให้น้องๆ มีชีวิตดีขึ้น
นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต และนายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบีธนชาต พร้อมด้วยพันธมิตร นางวิชินี โอรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนชาตประกันภัย เชิญชวนร่วมงานเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศลแห่งปี “ทีทีบี | ธนชาตประกันภัย พาร์ครัน 2025” งานวิ่งที่จะชวนทุกคน Run for Change เพื่อเปลี่ยนให้ทุกก้าววิ่งไม่ได้จบที่เส้นชัย แต่ช่วยส่งต่อโอกาสให้น้องๆ มีชีวิตที่ดีขึ้น
โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรวิ่งและเงินบริจาคไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้ผู้ป่วยเด็กของโรงพยาบาลท้องถิ่น 6 แห่ง และน้องๆ ภายใต้โครงการไฟ-ฟ้า โดย มูลนิธิทีทีบีสามารถสมัครวิ่งได้ 2 ประเภท คือ Parkrun วิ่งจริงใน 4 สวนสวยใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมกันในวันที่ 14 ธันวาคม 2568 และ Virtual Parkrun วิ่งสะสมระยะ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 ธันวาคม 2568
เปิดจำหน่ายบัตรวิ่งตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2568 และร่วมบริจาคได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 14 ธันวาคม 2568 ที่ https://parkrun.ttbfoundation.org โดยค่าบัตรวิ่งสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า และเงินบริจาคให้โรงพยาบาลสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า มาช่วยให้น้องๆ มีชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกัน