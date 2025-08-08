บิ๊กป๋อม หารือเอเอฟเอฟ ตกผลึกจัดศึกฟุตซอลเยาวชนเต็มระบบครั้งแรก ยกระดับสู่สากล
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทวีปเอเชียและอาเซียน กับมิติใหม่ ฟุตซอลเยาวชนเต็มระบบ ยกระดับสู่สากล “บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ หารือเอเอฟเอฟ ตกผลึกจัดการแข่งขันฟุตซอล U16 – 19 ทั้งชาย-หญิง ชิงแชมป์อาเซียน 4 ปีแน่นๆ นับจากนี้ 2025-2028 เริ่มจากปีนี้ 2025 จัดประเภทชาย U16 – U19 ส่วนปีหน้า 2026 สลับเป็นประเภทหญิง
สำหรับฟุตซอลในทวีปเอเชีย ทีมชาติไทย ถือเป็นหัวแถวแนวหน้าในระดับทวีป รวมถึงระดับโลกก็ไม่น่าจะผิด ทีมชาย คือทีมอันดับ 11 ของโลก เป็นที่ 2 ของเอเชีย ส่วนทีมหญิงขึ้นไปอยู่ที่ 5 ของโลก และเป็นเบอร์ 1 ของเอเชีย เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างทีมชาติไทย รากฐานสำคัญคือการสร้างเยาวชนเพื่อขึ้นมาต่อยอดรุ่นพี่จากรุ่นสู่รุ่น
ล่าสุดถือเป็นข่าวดีของวงการฟุตซอลเยาวชนทั่วประเทศไทย เมื่อจะมีการจัดทัวร์นาเมนต์สำคัญขึ้นมาใหม่ ฟุตซอลเยาวชนครั้งแรกในระดับภูมิภาคอาเซียน ทั้งในรุ่น 16 ปี และรุ่น 19 ปี ที่จะมีทั้งประเภทชายและหญิง เรียกได้ว่าครบสูตรทุกแนวทางที่แต่ละชาติจะนำไปต่อยอดสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคต
4 รายการที่จะเป็นทัวร์นาเมนต์ใหม่ของฟุตซอลเยาวชนภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย
ASEAN U-16 FUTSAL Boys’ Championship
ASEAN U-16 FUTSAL Girls’ Championship
ASEAN U-19 FUTSAL Boys’ Championship
ASEAN U-19 FUTSAL Girls’ Championship
แนวคิดนี้ถือกำเนิดมาจาก “บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด ที่หารือร่วมกับ สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ AFF ในการที่จะสร้างเวทีสำคัญของการพัฒนาฟุตซอลเยาวชนในทุกระดับขึ้นมา เพราะนับตั้งแต่ที่การแข่งขันกีฬาฟุตซอลถูกบรรจุแข่งขันใน AFF ครั้งแรกเมื่อปี 2001 ที่มาเลเซีย ก็แทบจะยังไม่มีรายการในระดับเยาวชนที่ลงลึกไปถึงรุ่น U16 เลยแม้แต่ครั้งเดียว
ที่ผ่านมา มีแต่ในระดับทวีปเอเชีย กับการแข่งขัน AFC U-20 Futsal Asian Cup หรือ ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ที่จัดแข่งขันรอบสุดท้ายมา 2 ครั้ง ปี 2017 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพครั้งปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 16-26 พ.ค.2017 ครั้งนั้นมี มิเกล โรดริโก้ ทำหน้าที่เฮดโค้ชทีมเด็กไทยด้วย และอีกครั้งในปี 2019 ที่อิหร่าน เป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 14-22 มิ.ย. 2019
การแข่งขันดังกล่าวถูกจัดขึ้น 2 ครั้ง และเข้าสู่ปี 2020 เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ทำให้รายการนี้หยุดไป และก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาแข่งขันอีก
แม้ว่าเอเอฟซีจะไม่มีการขยับ แต่ “บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด ขยับอยู่ตลอด และพยายามที่จะหาช่องทางในการจัดการแข่งขันขึ้นมาให้ได้ เพราะถ้าไม่มีเวทีเหล่านี้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบการพัฒนาเยาวชนในอนาคต
“บิ๊กป๋อม” นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้อย่างที่ทราบกัน เอเอฟซี มีการจัดการแข่งขันในส่วนของ U20 ชิงแชมป์เอเชีย แต่ก็จัดอยู่ 2 ครั้ง แล้วพอมีสถานการณ์โควิด-19 ทุกอย่างก็หยุดไป ทำให้ไม่มีทัวร์นาเมนต์เยาวชนเลยในทวีปเอเชีย เรามีความคิดริเริ่มร่วมกับ สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ AFF เพื่ออยากที่จะให้มีเวทีรองรับเยาวชน มีแมตช์แข่งขัน เพื่อเป็นสะพานในการต่อยอดสร้างนักกีฬาจากเยาวชนไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่
“เป็นที่มาที่สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน ได้สรุปว่า นับจากนี้ จะมีการจัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนทั้งระบบ กับการเริ่มต้น 4 ปี นับจากนี้ ปี 2025-2028 เป็นการแข่งขัน 2 รุ่น จาก 4 ประเภท คือ ฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทั้งชาย-หญิง และ ฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ทั้งชาย-หญิง เช่นกัน เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนาเยาวชนทั่วภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหลายๆชาติได้ร่วมจับมือกันพัฒนาไปด้วยกันกับรายการนี้ด้วย”
รูปแบบการแข่งขันใน 4 ปี นับจากนี้ จะเป็นการแข่งขันสลับ ชาย-หญิง เริ่มจาก
ปี 2025 จะเริ่มแข่งขันในส่วนของประเภทชาย ASEAN U-16 FUTSAL Boys’ Championship และ ASEAN U-19 FUTSAL Boys’ Championship
ปี 2026 จะเป็นการเริ่มของประเภทหญิง ASEAN U-16 FUTSAL Girls’ Championship และ ASEAN U-19 FUTSAL Girls’ Championship
ปี 2027 กลับมาแข่งขันประเภทชาย และ ปี 2028 ก็จะสลับไปที่ประเภทหญิง ลักษณะเป็น ปีเว้นปี เพื่อเปิดสร้างในการสร้างนักฟุตซอลให้ต่อยอดไปเป็นลำดับขั้นตอนสู่ระดับมหาวิทยาลัยและระดับอาชีพในอนาคต
“รูปแบบนี้เป็นการครอบคลุมระบบการพัฒนาฟุตซอลเยาวชนได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญคือเป็นแนวทางที่ครอบคลุมระบบเยาวชนทั้งชาย-หญิง เป็นมิติใหม่ของโลกฟุตซอลที่ดีมากๆ เป็นการช่วยส่งเสริมให้เยาวชนทั่วประเทศไทย รวมถึงเยาวชนจากชาติต่างๆในอาเซียน ได้มีเวทีแข่งขัน มีทัวร์นาเมนต์ในการประเมินนักกีฬา เพื่อที่จะต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น”
“ยิ่งประเทศไทยเรามีการแข่งขันในระดับเยาวชนที่เยอะมากๆ และในเวทีนี้ที่สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนจะบรรจุแข่งขันเป็นครั้งแรกในภูมิภาค ก็จะเป็นเวทีสำคัญมากๆ ที่จะช่วยสร้างนักกีฬาไปสู่อนาคตสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ เป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับวงการฟุตซอลไทยรวมถึงทรัพยากรของฟุตซอลไทยจริงๆ”