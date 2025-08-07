ฮอนด้า จ่อแชมป์รุ่น Premier MX-1 โค้งสุดท้าย ศึก FMSCT Thailand Motocross 2025
Honda CRF450R สุดยอดรถแข่งทางฝุ่น พร้อมทัพนักบิดฮอนด้า ผงาดนำฝูงสู้ศึก FMSCT Thailand Motocross 2025 รุ่น Premier MX-1 ซึ่งซีซั่นนี้ยกระดับการแข่งขันสู่คลาส 450 ซีซี เป็นครั้งแรก เทียบเท่าระดับโลก โดยเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย เหลือเพียง 2 สนามสุดท้ายให้ชิงชัย จากผลงานใน 8 สนามที่ผ่านมา นักบิดฮอนด้ายึดตำแหน่งจ่าฝูงในตารางแชมเปี้ยนชิพแบบไร้คู่แข่ง
สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ประเทศไทย สมัยแรกของ Premier MX-1 นำโดย “นีโม่” จิรัฎฐ์ วรรณลักษณ์ หมายเลข 177 สังกัดทีม Honda Racing Thailand Idemitsu Wannalak MotorSport รั้งเต็ง 1 ด้วยคะแนนสะสม 135 คะแนน
ตามลุ้นแชมป์มาในอันดับที่ 2 โดย “แซงค์” กฤษฎา จำรูญจารีต หมายเลข 17 สังกัดทีม Honda17 พรนุภาพ Dritshop Idemitsu Dunlop ที่มีคะแนนสะสมอยู่ 105 คะแนน
และอีกหนึ่งนักแข่ง “ยศ” ภานุพงศ์ สมสวัสดิ์ หมายเลข 93 สังกัดทีม Honda ส.จ.โก๋ WRC ชาญยนต์ Idemitsu Drtc Drirtshop ทำคะแนนสะสม 97 คะแนน อยู่ในอันที่ 4 และสุดท้าย “โออิชิ” พัสกร ปริยวงศธร หมายเลข 3 สังกัด Honda Asia Bowin Idemitsu S Motor คะแนนสม 84 คะแนน รั้งในอันดับที่ 5
การแข่งขันรุ่น Premier MX-1 ผู้ชนะจะได้รับคะแนนสะสม 20 คะแนน โดย 2 สนามสุดท้ายมีคะแนนให้เก็บ 40 คะแนนเต็ม ซึ่งนักบิดฮอนด้าและรถแข่ง Honda CRF450R ตอกย้ำอย่างชัดเจนถึงสมรรถนะของรถแข่งทางฝุ่น ที่เหนือกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด
โดยการแข่งขัน FMSCT Thailand Motocross 2025 ช่วงโค้งสุดท้ายจะชี้ขาดกันในโปรแกรมสนามที่ 9 วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2568 และดวลกันต่อเนื่องสนามที่ 10 สนามปิดฤดูกาลในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568 นี้ ที่สนามศูนย์ฝึกกีฬามอเตอร์สปอร์ตแห่งประเทศไทยภาคตะวันออก ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี