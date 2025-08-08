เกษมสิทธิ์-เนลลี่ ถือธงนำทัพไทย ร่วมเปิดฉากเดอะเวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 12 ที่เฉิงตู
มหกรรมกีฬา “เดอะเวิลด์เกมส์” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2025 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางแสงสีของพลุดอกไม้ไฟอันตระการตาในพิธีเปิด ทำให้เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งอีเวนต์กีฬาแห่งนี้ได้เข้าสู่ “ช่วงเวลาเวิลด์เกมส์” อย่างเต็มตัว
สำหรับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมพิธีเปิดนำโดย รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย พร้อมด้วย เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน นักกีฬาเรือพาย และเนลลี่ เฟลิเซีย โยฮันซอน นักกีฬาฟลอร์บอล ร่วมถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าสู่สนามในพิธีเปิด “เดอะเวิลด์เกมส์” ในครั้งนี้ด้วย
คณะกรรมการผู้จัด เดอะเวิลด์เกมส์ 2025 ที่เมืองเฉิงตู ระบุว่า การแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยกีฬา 34 ชนิด, 60 สาขา และ 256 รายการ ส่วนใหญ่จะเป็นกีฬาที่ไม่ได้จัดการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ โดยโฆษกคณะกรรมการผู้จัดมหกรรม เดอะเวิลด์เกมส์ 2025 ที่เมืองเฉิงตู กล่าวว่า การแข่งขันปีนี้ผสมผสานความดั้งเดิมและนวัตกรรมเข้าด้วยกัน เปิดโอกาสให้ผู้ชมสัมผัสรากฐานและวิวัฒนาการวัฒนธรรมกีฬาได้อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ มหกรรม เดอะเวิลด์เกมส์ 2025 ที่เฉิงตู ยังมีหลายรายการที่จัดขึ้นเป็น “ครั้งแรก” อย่างเช่น สเก็ตอินไลน์ฟรีสไตล์ (Inline Freestyle) ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกด้วย 4 รายการ รวมถึงสลาลมคลาสสิกชาย ที่จะทดสอบทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะการแสดงออกของผู้เข้าแข่งขัน ขณะที่ฟรีไดฟ์วิง (Freediving) ฟรีไดฟ์วิงสำหรับนักกีฬาผู้พิการ การแข่งเรือมังกร และวูซู (Wushu) ก็ถูกบรรจุให้เป็นกีฬาหลักในการแข่งขันนี้เป็นครั้งแรก
ตลอดระยะเวลาในการจัดมหกรรม เดอะเวิลด์เกมส์ 2025 เมืองเฉิงตูจะได้ต้อนรับนักกีฬากว่า 4,000 คน จากกว่า 100 ประเทศและภูมิภาค โดยการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่พวกเขาจะได้ทำความรู้จักกับ “เมืองแห่งแพนด้า” ของจีนแห่งนี้ให้ดียิ่งขึ้น
ขณะที่การแข่งขันในสนามกำลังเข้มข้น นอกสนามนั้นเมืองเฉิงตูได้จัดแคมเปญส่งเสริมการบริโภคเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้เปิดตัวแผนที่ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมมหกรรมเฉิงตู (แสดงต้นขั้วตั๋ว) อย่างเป็นทางการ ผู้ที่ถือบัตรเข้าชมการแข่งขันกีฬา การแสดง นิทรรศการ จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดได้ที่ร้านอาหารชื่อดัง พิพิธภัณฑ์ และโรงแรมที่ร่วมรายการในเมืองเฉิงตู นอกจากนี้ เฉิงตูยังได้ส่งเสริมการปรับปรุงและยกระดับบริการคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวขาออก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังงาน เดอะเวิลด์เกมส์ 2025
ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา เมืองเฉิงตูประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติมาแล้วหลายรายการ เช่น มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยโลก (FISU World University Games) และการแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์โลก รวมถึงการแข่งขันโธมัส-อูเบอร์ คัพ (Thomas and Uber Cups) เมืองนี้ได้สร้างสนามมาตรฐานอีเวนต์กีฬาสากลหลายแห่ง ทั้งยังสร้างสรรค์บรรยากาศกีฬาและปลุกกระแสความสนใจในกีฬาให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกีฬาดังและกีฬาเฉพาะกลุ่ม สโลแกนที่ว่า “จัดการแข่งขัน บริหารเมือง พัฒนาธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของประชาชน” จึงเป็นบทสรุปที่ชัดเจนถึงความมุ่งมั่นของเมืองเฉิงตู ในการก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งอีเวนต์กีฬาระดับโลกอย่างแท้จริง
ข้อมูลสถิติระบุว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เฉิงตูเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาระดับนานาชาติและระดับประเทศไปแล้วกว่า 140 รายการ ซึ่งผลลัพธ์ของกีฬาในการกระตุ้นการบริโภคและการพัฒนาถือว่าโดดเด่นอย่างมาก โดยมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยโลกเมื่อปี 2564 นั้นสร้างมูลค่าในการพัฒนาตลาดมากถึง 2.676 พันล้านหยวน และกระตุ้นการบริโภคด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องอีก 1.26 หมื่นล้านหยวน
ส่วนการแข่งขันแบดมินตัน โธมัส-อูเบอร์ คัพ ปี 2024 นั้น กวาดรายได้จากค่าบัตรเข้าชมเกิน 50 ล้านหยวน และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงจากการจัดงานถึง 540 ล้านหยวน ขณะที่เทเบิลเทนนิสประเภททีมผสมชิงแชมป์โลก ปี 2567 มีรายได้จากค่าบัตรเข้าชม 45 ล้านหยวน และกระตุ้นการบริโภคได้ถึง 380 ล้านหยวน
สำนักงานกีฬาเทศบาลนครเฉิงตูเปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 คาดการณ์ว่ายอดรวมการบริโภคด้านกีฬาในเฉิงตูจะสูงถึง 4.1 หมื่นล้านหยวน และมูลค่ารวมของอุตสาหกรรมกีฬาจะแตะ 7.4 หมื่นล้านหยวน