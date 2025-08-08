ฟุตบอลในประเทศ

24 ทีมลุยศึกลูกหนังปัญญาชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ลุ้นเงินรวม1ล้าน

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ รองปลัดอว. เป็นประธานในงานแแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทุนการศึกษา รวม 1,000,000 บาท

นางสาววราภรณ์ กล่าวว่า การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงอว. ที่ตระหนักถึงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูกิจกรรมด้านการกีฬาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขัน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค 5 ภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

โดยในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จะแข่งขันกันระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี มีทีมเข้ารอบทั้งหมด 22 ทีม ประกอบด้วย มรภ.อุบลราชธานี (เจ้าภาพ), แชมป์เก่า ม.นอร์ทกรุงเทพ, จุฬาลงกรณ์ฯ,​ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, ม.กรุงเทพธนบุรี, ม.ธรรมศาสตร์, มรภ.เชียงใหม่, ม.ปทุมธานี, มรภ.นครราชสีมา, ม.บัณฑิตเอเชีย, ม.ขอนแก่น, มรภ.สงขลา, ม.ทักษิณ, มจพ.พระนครเหนือ, ม.กรุงเทพ, ม.ศิลปากร, ม.เกษมบัณฑิต, ม.นเรศวร, มรภ.เพชรบุรี, ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ม.วงษ์ชวลิตกุล, มรภ.นครศรีธรรมราช และม.สงขลานครินทร์

สำหรับการแข่งขัน รอบแรกจะแบ่งเป็น 8 สาย สายละ 3 ทีม คัดเอาอันดับ 1-2 เข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย จากนั้นแข่งแบบน็อคเอาท์จนถึงรอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับ 3 โดยแชมป์ได้ถ้วยและเงินรางวัล 400,000 บาท

