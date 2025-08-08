เอ็กซ์ตรีมไทยโชว์ฟอร์มเยี่ยม คว้าอันดับ 1 รอบคัดเลือก เวิลด์เกมส์ ที่เฉิงตู
เปิดฉากการแข่งขันแล้วสำหรับมหกรรมกีฬา เดอะเวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 12 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬา 7 คน ลงแข่งขันทั้งในประเภทเคเบิลเวคบอร์ด เวคเซิร์ฟ และโรลเลอร์สปอร์ต โดยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม
เริ่มด้วยเคเบิลเวคบอร์ด ประเภทหญิง แพรพิมพ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ ทำคะแนนรอบคัดเลือก เข้าเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มที่ 5 ได้ 52.40 คะแนน ขณะที่ฝ่ายชาย “พีพี” พีรณัฐ ฟักทองอยู่ เข้ารอบเป็นอันดับ 1 กลุ่ม 5 เช่นกัน ทำคะแนน 67.40 ทั้งคู่เข้ารอบรองชนะเลิศ แข่งขันพรุ่งนี้ (9 สิงหาคม) เวลาไทย 13.20 น.
ส่วนประเภท เวคเซิร์ฟโอเพ่น เวคสกิม หญิง “แอนนี่” แอนนิสซา ฐิตา ฟลินน์ ทำคะแนนรอบคัดเลือกรวม 3 กลุ่มเข้ามาเป็นอันดับที่ 1 ได้ 55.00 คะแนน ขณะที่ฝ่ายชายตัวเต็งอย่าง “บีเอ็ม” ทรงกลด โจมบุญ คว้าอันดับ 1 ได้เช่นกัน ทำได้ 80.00 คะแนน เข้ารอบรองชนะเลิศ แข่งขันพรุ่งนี้ (9 สิงหาคม) เวลาไทย 14.00 น.
สำหรับการแข่งขันกีฬาเคเบิลเวคบอร์ด และเวคเซิร์ฟ จัดขึ้นที่ Sancha Lake โดยรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2568 ส่วนการแข่งขันโรลเลอร์สปอร์ต ทั้งปานเทพ รุจิเรข, ณิชกานต์ จินุพันธุ์ และศศิกานต์ คงปาน จะลงแข่งขันในวันที่ 16 สิงหาคม 2568