สนามช้างฯ เผยพื้นที่พิพาทแค่โค้ง 11-12 ชี้ถ้าโดนเพิกถอน ต้องยื่นปรับเลเอาต์ใหม่
จากกรณีข้อพิพาทพื้นที่เขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ร่วมกันแถลงเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 5,083 ไร่ (995 ราย) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับสนามฟุตบอลช้าง อารีน่า ของบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต นั้น
นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ์ กรรมการผู้อำนวยการ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เปิดเผยว่า ยืนยันว่ากระบวนการทางกฎหมายคงมาไม่ถึงสนามช้างฯ แต่ก็มีคำถามจากสื่อว่าถ้าโดนเพิกถอนจะโดนถึงไหน และทำอย่างไร ประเด็นแรกถ้าไปดูตามแนวเขตการรถไฟแห่งประเทศไทยอ้าง และดูจากภาพถ่ายทางอากาศที่มีอยู่ สนามช้างฯจะโดนตรงโค้งที่ 11-12 สมมติว่าหากโดนจริงๆ ไม่ว่าจะเหตุผลกลใดก็ตาม เราก็ต้องขยับตัวแทร็กออกไป ซึ่งกระบวนการก็ต้องมีการยื่นปรับเลเอาต์ใหม่ ระยะทางก็อาจจะลดลง จากเดิม 4.5 กม. ก็อาจจะเหลือ 4.3 กม. หรือ 4.4 กม.
“ถ้าเราพูดถึงโค้ง 1, 2, 3, 4, 5 หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นเนี่ย ไม่มีตรงไหนโดน ส่วนที่เป็นแกรนด์สแตนทั้งหมด และแพดด็อกทั้งหมด ไม่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาท ซึ่งพื้นที่ข้อพิพาทไม่ได้รวมที่สนามช้างฯ สนามฟุตบอล และที่ของประชาชน 995 ราย มันมีผลแค่แปลงเหล่านั้น การรถไฟฯไปฟ้องศาลปกครอง และคณะกรรมที่ไตร่สวนก็สรุปมาแล้วว่า ที่ดินตรงนี้ยังมีของประชาชน และไม่เพิกถอนโฉนด แต่พวกเราก็เตรียมใจมาแล้วว่ายังไงสังคมก็เชื่อแบบเดิม แต่ผมว่าสักร้อยคนฟังพวกเราสักห้าคนสิบคนก็ยังดี ในอนาคตข้างหน้าเรื่องนี้ผ่านไป 3-5 ปีมีคำพิพากษาทุกคนกลับมาย้อนดู ก็หวังว่าอยากให้เข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร”
นายตนัยศิริ กล่าวอีกว่า เราคิดว่าเราจะเจอ และไม่ได้แปลกใจอยู่แล้วที่เราออกมาอธิบาย แต่สุดท้ายสังคมก็ยังด่าทอเรา ก็คงทำอะไรไม่ได้ เราได้แต่พูดในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง แต่ว่าถ้าเขาไม่เชื่อ เราก็ถือว่าทำสุดความสามารถแล้ว ข้อมูลที่ทางฝ่ายกฎหมาย และทนายได้อธิบายไปแล้ว มันมีข้อเท็จจริงอยู่แล้ว ส่วนตัวถ้ามีโอกาสได้พูดก็จะพูดแบบเดิม ยืนยันแบบเดิม เพราะมันคือข้อเท็จจริง เมื่อเรามั่นใจในกระบวนการความถูกต้อง เรายืนยันได้ว่าโฉนดที่เราได้มาถูกต้อง เพราะฉะนั้นสนามช้างฯ ไม่มีเหตุผลใดที่จะยกเลิกกิจกรรมการแข่งขันที่จะขึ้นในสนามช้างฯ
“เราขอยืนยันต่อพาร์ตเนอร์และสปอนเซอร์ทุกรายในความถูกต้องของสนามช้างฯ เรามุ่งมั่นที่จะจัดการแข่งขันต่อไป มั่งมั่นที่จะเป็นสนามแข่งที่ดีที่สุดในประเทศไทย และจัดอีเวนต์ระดับโลกให้กับประเทศไทยให้ได้ต่อไป” นายตนัยศิริ กล่าวปิดท้าย