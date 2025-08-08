เพชรดารินทร์ ปั่นผงาดแชมป์ ปทท. ได้ครองถ้วยพระราชทาน คิงส์ภูมิพล
การแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน “คิงส์ภูมิพล” และจักรยานประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2568 สนามที่ 5 (สนามสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม ที่ จ.ตาก สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันประเภทถนน รายการไทม์ไทรอัล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ศาลาสิริชล เขื่อนภูมิพล ได้รับเกียรติจาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย น.อ.ฐิตพร น้อยนรักษ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, พ.อ.สิริ เทียนสันต์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310, นายชัยวัฒน์ ประดับเพชร นายอำเภอสามเงา, นายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินทร์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล, นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมในพิธี
ด้านผลการแข่งประเภทถนน รายการไทม์ไทรอัล รุ่นที่น่าสนใจ มีดังนี้ รุ่นประชาชนหญิง (ระยะทาง 15.2 กม.) ที่ 1 เพชรดารินทร์ สมราช นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เวลา 21.13 นาที พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 100 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 กมลรดา ขาวปลอด ทีม KOMKOM เวลา 21.47 นาที, ที่ 3 พิทยาพร แซ่ตั๋น ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 21.53 นาที
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีหญิง (ระยะทาง 15.2 กม.) ที่ 1 พิทยาพร แซ่ตั๋น ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 21.53 นาที พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 120 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ปัณฑิตา ชิตมาตย์ ทีม Prime19 เวลา 23.10 นาที, ที่ 3 นภัสวรรณ แก้วทิพย์ ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 23.10 นาที
รุ่นประชาชนชาย (ระยะทาง 22.8 กม.) ที่ 1 พีรพงศ์ ลาดเงิน ทีม Roojai Insurance เวลา 27.23 นาที, ที่ 2 พีระพล ชาวเชียงขวาง ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เวลา 27.44 นาที, ที่ 3 อริยะ พูนสวัสดิ์ ทีม Roojai เวลา 28.51 นาที ส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของ พีระพล ชาวเชียงขวาง คะแนนรวม 116 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีชาย (ระยะทาง 22.8 กม.) ที่ 1 ติณพัตน์ เมืองเดช ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 28.53 นาที พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 120 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ณัฐวัตร มังกรวงษ์ ทีมจักรยานกองทัพอากาศ เวลา 29.48 นาที, ที่ 3 อภิสิทธิ์ สุพรรณ์ ทีม Gemburi เวลา 30.07 นาที
รุ่นเยาวชนหญิง (ระยะทาง 7.6 กม.) ที่ 1 กวิสรา อ่ำกำเนิด ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ เชียงใหม่ เวลา 11.27 นาที, ที่ 2 สุพรรณิการ์ จันทร ทีม PUMBIKE Liqui moly Hop inn เวลา 12.02 นาที, ที่ 3 ฐนิญาพร สิงห์ทอง ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ วัดดงน้อย ราชวินิตบางแก้ว เวลา 12.32 นาที ส่วนแชมป์ประเทศไทยตกเป็นของ สุพรรณิการ์ จันทร คะแนนรวม 112 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ
รุ่นเยาวชนชาย (ระยะทาง 15.2 กม.) ที่ 1 ธนภัทร สกุลแตร ทีม Prime19 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เวลา 18.57 นาที พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 100 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 พีรวัส วิทิตพนิตพันธ์ ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร&Roojai เวลา 19.57 นาที, ที่ 3 พชร สิทธิสัมพันธ์ ทีม Gemburi เวลา 20.19 นาที
วันเดียวกันมีการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา รายการดาวน์ฮิล ภายในเขื่อนภูมิพล ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ Thailand Cycling Association และ TCA Channel รวมทั้ง YouTube : TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกว่า 8,000 วิว สำหรับมีผลรุ่นที่น่าสนใจ ดังนี้ รุ่นประชาชนชาย ที่ 1 “เบส” เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีม Lomocycle Cornutrition Veetireco ราชนาวี เวลา 2.23.002 นาที พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 118 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 ชินพัฒน์ สุขจรรยา ทีม Bikezone Mars Cycling team Veetireco นักปั่นพลังม้าดีด เวลา 2.25.445 นาที, ที่ 3 ชิติพัทธ์ อาษา ทีมราชนาวี 2.35.050 นาที
รุ่นประชาชนหญิง ที่ 1 “เพ็ชร์” วิภาวี ดีคาบาเลส นักปั่นทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จากทีมจักรยานกองทัพอากาศ เวลา 2.36.900 นาที พร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 120 คะแนน ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ, ที่ 2 กนกรัตน์ ฤทธิเดช ทีม Bikenet เวลา 2.48.405 นาที, ที่ 3 ศิรภัสสร ชาติกำเหนิด ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ พระราม 3 เวลา 3.05.9100 นาที
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภทเสือภูเขา ดาวน์ฮิล ประจำปี 2568 ได้รับถ้วยเกียรติยศ ปรีดา จุลละมณฑล ผลปรากฏว่า นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง ได้แก่ วิภาวี ดีคาบาเลส ทีมจักรยานกองทัพอากาศ, นักกีฬายอดเยี่ยมชาย ได้แก่ เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ ทีม Lomocycle Cornutrition Veetireco ราชนาวี ขณะที่ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้รับถ้วยเกียรติยศ เสรี ไตรรัตน์ ปรากฏว่า ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายหญิง ได้แก่ จ.ส.อ.สิทธิชัย เกตุแก้วมณี ผู้ฝึกสอนของ วิภาวี ดีคาบาเลส, ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมฝ่ายชาย ได้แก่ นายมนตริ บุญเสน่ห์ บิดาและผู้ฝึกสอนของ อส.ทพ.เมธาสิทธิ์ บุญเสน่ห์ ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ www.thaicycling.or.th
สำหรับโปรแกรมวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม เป็นการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขา รายการครอสคันทรี่ โดยได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา เวลา 08.30 น. เริ่มแข่งเวลา 09.00 น. ภายในเขื่อนภูมิพล ระยะทางรอบละ 3.75 กิโลเมตร ส่วนช่วงบ่าย เวลา 15.00 น. จะมีกิจกรรมขี่จักรยาน “ปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life Bike for Life-TCA GREEN CYCLING” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สสส. กับ สมาคมกีฬาจักรยานฯ, จังหวัดตาก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี เส้นทางภายในเขื่อนภูมิพล ระยะทาง 8.1 กิโลเมตร
